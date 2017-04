Aitana Sánchez Gijón: «Los actores somos un poco masoquistas»

Ningún personaje le ha calado tan hondo como Medea, con el que obtuvo el Max a la mejor actriz bajo la dirección de Andrés Lima. Por eso Aitana Sánchez-Gijón (Roma, 1968) ha vuelto a él. Lo revisita sola en escena, en una especie de lectura dramatizada que es en realidad un complejo monólogo.

¿Qué tiene Medea?

Es un misterio insondable. Núria Espert a lo largo de su carrera lo ha interpretado en siete ocasiones. Es de una potencia emocional enorme y te coloca en un lugar muy difícil de racionalizar. Nunca había sentido la necesidad de volver a un personaje, pero cuando terminamos la gira de 'Medea' en formato grande se me quedó ahí, dando coletazos. Y como tenía la experiencia de hacerlo en solitario un día, me planteé retomarlo.

¿Qué es exactamente este 'Medea'? Se presenta como una lectura dramatizada.

Es difícil de definir. En realidad es más una dramatización con algo de lectura, se acerca más al monólogo. La lectura es la que me ayuda a vehicular la propuesta. Me dirijo a los espectadores como Aitana, explico de dónde surge mi necesidad, les cuento el mito de Jasón y los Argonautas, me transformo en Medea ante sus ojos, voy acudiendo al texto puntualmente, y voy encarnando todos los personajes. Me hablo, me respondo, a veces lo hago con el texto en la mano...

Está sola. ¿Es más duro?

Sí. Yo pensaba que no, porque el montaje de Andrés era terroríficamente duro. Había una parte, un trance de 15 minutos, con una situación física muy extrema, que me dejaba dolorida y agotada. Pensaba que más duro que eso no había nada, y sin embargo me está resultando muy árido. En hora y cuarto no tengo respiros, no tengo tiempo de recuperar el aliento.

Citaba a Núria Espert. Ella dice que sufre enormemente. ¿Usted?

Sufro, sí. Aunque también hay una parte de gozo. Pero los actores somos un poco masoquistas. En la primera etapa vivía el dolor con gran gozo y me dejaba emocionalmente exhausta, pero salía muy limpia, muy blanca. Este formato del monólogo me tiene en estado permanente de agitación y de ansiedad. Me ha colocado en un lugar inesperado.

¿Qué le aporta trabajar en escenarios pequeños como Off del Niemeyer?

Lo estoy haciendo en todo tipo de espacios, también en auditorios grandes, pero para mí el formato ideal es el de la intimidad, porque esa cercanía me favorece a mí y al espectador también.

¿Y qué aporta el off al teatro que se hace hoy?

Es una etiqueta que no comprendo muy bien. La calidad de un espectáculo no depende de cuánto presupuesto se maneja, de si el decorado es muy impactante o no; el hecho esencial es un actor frente a un público y lo que tienes que conseguir es la emoción y la conexión. Nada garantiza la calidad. Tampoco el off.

¿Qué otros personajes se le han pegado a la piel?

Quizá el personaje de Solange de 'Las criadas'. Los más oscuros son los que se me quedan ahí dando vueltas.

Le va lo clásico. Se mete ahora con 'Las troyanas'.

Sí, empezamos a ensayar el 29 de mayo. Estrenamos el 19 de julio en Mérida. Repito con Carme Portaceli, con quien hice 'La rosa tatuada', con un reparto de lujo y versión de Alberto Conejero del texto de Eurípides. Es un homenaje a las mujeres víctimas de la guerra.

Llegó la bajada del IVA. ¿Está de enhorabuena?

No. Tampoco es para tirar cohetes. Se ha hecho tanto daño que va a ser muy dificil recuperarse del mal. Lo han bajado a un 10%, de modo que sigue siendo un IVA caro. Y además, ¿por qué el cine no? En el porno se paga al 4%. Hay un concepto muy extraño ahí.

En los últimos años ha estado muy presente en la pantalla con 'Velvet'. Ahora vuelve 'Velvet Colección'.

Arrancamos a mediados de mayo las grabaciones, pero yo no voy a estar toda la temporada porque ya tenía otros compromisos cuando surgió la secuela.

¿Cómo ve las series españolas?

Se ha logrado avanzar muchísimo, se hacen cosas con una calidad estupenda, pero seguimos lastrados por algunas cuestiones que hacen que no se arriesgue tanto como se debiera. Aunque empiezan a existir otras plataformas y la cosa cambia. Sueño con que en España un día hagamos series con la modernidad y la osadía de Estados Unidos.

Hace mucho que no la vemos en pantalla grande.

Se va a estrenar en octubre una película que rodé con Carmen Machi y Adriana Ozores en Vietnam, dirigida por Patricia Ferreira. Se titula 'Thi Mai'.

¿Le apetecía volver?

Muchísimo. Y tengo otra película en proyecto para octubre, pero de eso todavía no puedo hablar.

En Asturias inició su carrera con 'Segunda enseñanza', y en Asturias fue 'La Regenta'. ¿Qué recuerdos guarda?

Felices. Recuerdo 'Segunda enseñanza' con toda la panda de adolescentes viviendo en el Hostal Asturias en Oviedo. Inolvidable. Y, por supuesto, de la Regenta, qué le voy a contar. Tengo recuerdos casi místicos de los días que rodamos en la Catedral, yo caminando en silencio, con mis pasos resonando bajo las bóvedas. Asturias es un lugar especialmente grato para mí.