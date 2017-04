Diez rutas por Asturias para hacer con niños

Con la llegada del buen tiempo y las vacaciones escolares de Semana Santa conocer los paisajes asturianos en familia puede ser la opción perfecta. Por eso te ofrecemos algunas de las mejores rutas para que los niños disfruten de la naturaleza de la región de una forma divertida y a la vez saludable.

Senda del Oso

Se puede hacer andando o en bicicleta, que suele ser la opción preferida de los excursionistas. Su recorrido, de 22 kilómetros, discurre siempre paralelo al río y atraviesa tres desfiladeros, siete puentes y una treintena de túneles. Sus espectaculares paisajes convierten a la Vía Verde de la Senda del Oso en una parada obligada para aquellos que visitan Teverga.

Es una ruta del todo segura, ya que todo el camino transcurre por firme asfaltado, con valla protectora e iluminación automática en los túneles largos. La clave de esta senda cuando se pasa junto al cercado de los osos: Paca Tola, Furacu y Molinera, a los que se les puede ver si se encuentran por los exteriores del recinto.

El camín encantáu

Se trata de una ruta idónea para toda la familia. No conlleva grandes desniveles ni riesgos de ningún tipo y además está lleno de curiosidades ya que a medida que se avanza en el camino, se descubren las diferentes figuras 'encantadas' que habitan en Llanes. Se trata de personajes de la mitología asturiana con sus correspondientes explicaciones para que los excursionistas se empapen de este tipo de cultura. Sin duda, una magnífica oportunidad para adentrarse en la naturaleza más autóctona y sentir su verdadero sentido ancestral.

Costa de los Dinosaurios

Los dinosaurios suelen llamar la atención de los niños y qué mejor manera que conocer un poco más de su historia haciendo una ruta y ver las huellas que dejaron en Asturias, literlamente. Se conoce como 'Costa de los Dinosaurios' al sector litoral comprendido entre las localidades de Gijón y Ribadesella y caracterizado por la abundancia de huellas y restos óseos de dinosaurios y otros reptiles jurásicos. A lo largo de este tramo de costa pueden visitarse nueve yacimientos de icnitas de dinosaurios, localizados en los concejos en Villaviciosa, Colunga y Ribadesella.

Para completar la jornada, además, se puede visitar el Museo del Jurásico de Asturias afincado en Colunga donde parece que los dinosaurios cobran vida. Allí se muestra la evolución de la vida en la Tierra desde sus inicios hasta la llegada del hombre, haciendo especial hincapié en el Mesozoico, más conocido como era de los dinosaurios.

Ruta del Alba

Es uno de los recorridos más asequibles y hermosos que pueden emprenderse por la naturaleza asturiana. Discurre paralela al río Alba por un antiguo camino de pastores y arrieros que comunicaba Sobrescobio con el vecino concejo de Aller; posteriormente esta vía sirvió para la evacuación del hierro procedente de la mina Carmen, en pleno monte de Llaímo.

Ruta por el Desfiladero las Xanas

En el corazón del centro de Asturias se encuentra este magnífico desfiladero, hermano pequeño de la Garganta del Cares, pero para muchos senderistas mucho más bello y menos masificado. Fue declarado Monumento Natural por el Principado de Asturias, en Abril de 2002. Es una de las mejores elecciones como ruta de iniciación para pequeños y mayores por su escasa dificultad.

El trayecto, de 8 kilómetros por el concejo de Santo Adriano, se hace en tres o cuatro horas (ida y vuelta). y no tiene mucho desnivel. La senda fue tallada en la roca, en un antiguo proyecto para conectar los pueblos de Pedroveya, Rebollada y Dosango con el valle del Trubia. En nuestro caminar hacia Pedroveya, iremos atravesando varios túneles esculpidos en la piedra.

Ruta circular por los Lagos de Covadonga

En Cangas de Onís, en el corazón de los Picos de Europa hay infinidad de rutas, incluyendo muchas de alta montaña, pero esta circular, a pesar de su sencillez y poca longitud, es una buena opción si queréis conocer un poco más el entorno de los lagos, más allá de la típica visita en coche. Está señalizada en todo momento con marcas de color amarillo y blanco. Parte del aparcamiento de Buferrera, hacia el Mirador del Príncipe, Las Minas, el lago Ercina, El Hayedo Palomberu y la Vega de Enol.

Ruta del Lago del Valle

Con un fácil recorrido de 13,5 kilómetros es apta para los más pequeños de la casa, que podrán disfrutar de las espectaculares vistas de Somiedo. En el camino se suceden los prados, en verano secos muchos de ellos, en los que pastan tranquilamente las vacas entre alguna cabaña teitada. Además, el lago en sí es todo un espectáculo de la naturaleza.

El Lago del Valle se ubica a 1.550 metros de altitud, de unas 24 hectáreas, es el de mayor extensión de la Cordillera Cantábrica y está emplazado en un antiguo circo glaciar, con paredes subverticales y en el frente se puede observar depósitos irregulares, angulosos y de muy diferente tamaño

Ruta del río Dobra, Olla de San Vicente

Una ruta asequible, sencilla, sin grandes desniveles, pero no por ello menos atractiva que otras ni menos bella. Se trata de una excursión en toda regla por Cangas de Onís, apta para todas las edades, con apenas media hora o 45 minutos de recorrido. El camino no tiene ninguna clase de pérdida. Sólo hay que seguir el sendero. No existen bifurcaciones ni ramales que nos confundan. Una única dirección que nos conduce a un final gratificante y, si el tiempo acompaña, refrescante.

Ruta del Agua

La Ruta del Agua en Taramundi, en sus poco más de 13 kilómetros de recorrido circular, nos acercará a los tiempos en que el aprovechamiento hidráulico fue fundamental para la economía y subsistencia de la zona. En plena Reserva de La Biosfera Oscos Eo, recorreremos frondosos bosques de castaños y robles, preciosas cascadas como A Salgueira y singulares conjuntos etnográficos y pueblos como Os Teixois, Esquíos, Mazonovo y As Veigas, inmejorables muestras de como el uso del agua en sus muchas variantes, moldearon en gran medida la vida y el carácter sus gentes.

Cascadas del Guanga

La ruta de las Cascadas del Guanga, a pesar de su corto recorrido, no deja de tener un encanto especial, atravesando pequeños bosques de castaños, hayas y robles y disfrutar de unas cuantas cascadas en San Andrés de Trubia. Se encuentra a escasos 20 kilómetros de Oviedo en pleno Valle del Oso. Hay algunos tramos de pendiente en los que hay que extremar la precaución, aunque es bastante accesible.

El recorrido, que puede ser circular o lineal según el número de cascadas que queramos ver, dura aproximadamente do horas.