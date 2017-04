'Fuente Ovejuna' racial y libre

El espectáculo teatral que mañana llega al Teatro Jovellanos rompe con muchas barreras. Y lo hace en los planos escénico y social. Sube a escena a siete mujeres de etnia gitana del asentamiento chabolista más antiguo de Europa, El Vacie, en Sevilla, para poner en pie 'Fuente Ovejuna', esa fábula de Lope de Vega que tanta vigencia adquiere en los tiempos de hoy. Con versión de Antonio Álamo y con dirección de Pepa Gamboa, se presenta un espectáculo que aporta «mucha verdad», que «es un desborde de libertad por todos lados», que es también «rigor» y una visita obligada al mundo de «las emociones».

Porque, más allá de lo que cuenta Lope de Vega, esta aventura teatral de la mano del taller de investigación andaluz de TNT es un ejemplo de cómo el teatro va más allá del entretenimiento. Su poderío es inmenso. Hace ya unos años que TNT, ubicado en las cercanías de El Vacie, montó con las mujeres de ese lugar, de origen portugués, 'La casa de Bernarda Alba'. El éxito fue notable en lo puramente dramático y estético y un zambombazo intelectual de primer orden. Esas mujeres, muchas analfabetas, dejaron boquiabierto a medio mundo. Hasta el 'Financial Times' habló de ellas para bien. La experiencia se repitió con 'Fuente Ovejuna' y las mujeres, entre 18 y 65 años, han aprendido y han enseñado. Han roto muchos moldes, pero aún así siguen peleando contra los prejuicios. Ellas y todos los demás: «Vivimos constreñidos, sesgados, rodeados de normas», apunta Pepa Gamboa, feliz con haber sido capaz de derribar estereotipos con el trabajo con estas mujeres. El trabajo teatral es tan apasionante como la experiencia humana. «Normalmente ya no las acompaño en la gira, pero al principio no las dejaban entrar ni en las tiendas ni en los restaurantes ni en los taxis, una tortura. Ahora están felices porque las dejan entrar en el Carrefour», apunta.

Con ellas se han dado pasos de gigante. También al arrear más de un buen golpe al machismo reinante en las comunidades gitanas. Se vetó por completo el acceso de hombres a los ensayos y las mujeres han conquistado grandes cotas de libertad, pudiendo viajar para mostrar su arte, que es mucho. Costó, pero se hizo. «Aquí si se suspende un ensayo no es por un dolor de muelas, es porque han metido a un marido en la cárcel», afirma la directora.

Las mujeres están felices de hacer teatro y de sentirse grandes. Porque lo son: «Ellas tienen una presencia escénica increíble», señala Pepa Gamboa. Asegura que los actores profesionales intelectualizan en exceso ese don de estar en escena; ellas no lo hacen y derrochan energía al tiempo que «tienen una visibilidad impresionante».

Este es su segundo proyecto y quieren seguir. De momento, los logros ya han sido muchos. La obra ha contribuido incluso a dar el pistoletazo de salida a la desaparición definitiva del asentamiento chabolista, prevista para el año 2020.