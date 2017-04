«Hace años hice un pacto conmigo para que la música fuera toda mi vida»

Carlos Goñi (Madrid, 1961) y Revólver son dos realidades indisociables. El músico presenta mañana, en el Teatro Auditorio de Siero, su disco 'Capitol', primer trabajo tras abandonar Warner y que ilustra una etapa «de piel para adentro».

¿Qué ha supuesto el cambio de discográfica?

En realidad 'Capitol' no es mi primera aventura independiente. Ya en el 82, con mis primeros grupos, desarrollé una carrera independiente del todo. Con 'Capitol', cuando ya lo estaba grabando, decidí salir de Warner. He de decir que con ellos siempre he contado con una libertad creativa absoluta, pero tenía la sensación de que había que hacer las cosas de otra manera, con la mayor flexibilidad posible.

El disco recuerda, en ocasiones, al último Warren Zevon, más introspectivo, ¿comparte esta visión?

Puede ser. Cuando me puse a grabar el álbum era muy acústico y, a medida que pasaban las sesiones, se iba haciendo más y más acústico. La idea era conseguir que la persona que lo escuchara sintiera que se lo estaba cantando al oído, algo que con una banda detrás es muy complejo. Cuando grabé 'Babilonia', el disco anterior, estaba enfadado con el país y la vida en general. Al final, cada álbum es un capítulo de un mismo libro y en el actual estoy más tranquilo. Pese a ser un disco introspectivo, tiene luz a raudales. Es clásico, más que los trabajos que he hecho en los últimos 17 o 18 años.

¿Hay alguna canción del disco de la que se sienta particularmente orgulloso?

Hace cuatro años hice un pacto conmigo mismo y decidí que la música era toda mi vida. Yo creo que hay unas cuantas canciones que se mantienen solas. Por ejemplo, considero que 'Blackjack' es uno de los mejores temas que he escrito nunca. Me ha sonreído la fortuna.

Nos quedamos sin referentes. Cuando Bob Seger, John Mellencamp o Tom Petty se vayan, ¿qué se podrá hacer?

Pues llorar, como vengo llorando desde los últimos años. El día que murió Lou Reed fue muy duro; cuando falleció Bowie no me quería levantar de la cama. Estos tíos llevan toda la vida en mis orejas y mi corazón, me han acompañando siempre. No quiero imaginarme el día que falten Clapton, Mellencamp o Seger, estos tíos no tienen recambio. El único músico de hoy que pondría a esas alturas podría ser Dave Grohl, que tiene un respeto monumental por todos esos clásicos. A medida que faltan nos vamos quedando un poco huérfanos.

¿Cómo es su experiencia con el público asturiano?

Muy buena, y lo es desde hace muchísimos años. Hay puntos en España donde la relación es de cariño y respeto; lugares a los que voy más habitualmente, como es el caso de Asturias, que me permiten tocar en otras ciudades. Tengo muy buena relación con esta región y, de hecho, uno de mis mejores amigos es de allí.

¿Cómo de engrasada está la banda a estas alturas de la gira?

Pues esta es, precisamente, una de las cosas por las que la gente ha conectado con la nueva etapa. La banda es, con diferencia, la mejor que he tenido nunca. Técnicamente son muy buenos y sólidos.

¿Qué le han enseñado estos años en la música?

Algo que me llevo para siempre es el hecho de que me he pasado toda la vida en la carretera. Me sería imposible hacer otra cosa; es una manera de vivir y adoro hacer 80 o 90 conciertos al año, me parece fascinante. A veces es duro, pero la pasión es la gasolina más potente que puedas tener para cualquier cosa. En este tour, por ejemplo, empecé con gripe, pero tiras para adelante, algo dentro hace que te muevas. Sin tener pasión real por algo es más difícil levantarte cada mañana.