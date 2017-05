El adiós a otro templo musical

El pasado mes de marzo cerró sus puertas el discobar Abre César, de Pola de Siero, uno de los locales musicales de referencia en la escena asturiana desde finales de los ochenta. Y esa misma noche, los camareros que trabajaron allí en sus 29 años de andadura comenzaron a preparar una fiesta de despedida, que se celebrará mañana, a partir de las 19 horas, en la calle de San Antonio de la localidad con entrada gratuita.

El cartel se compone de ocho grupos que actuarán de forma altruista: Obertura, Resilencia, Kursk, Retrete sin Fondo, Lavandera, Cierra César, Carlos Martagón & Cavernícolas y Mota Blues. Y también pincharán Quique Ortea y Dj Coyote, además de otros dj´s sorpresa.

El trío barcelonés Los Santos ofrecerá hoy en Oviedo (Sir Laurens, 20.30 horas. 10 y 15 euros) su primer concierto en la región. La banda -antes llamada Pxx Gvng y que grabó un disco para Sony- cultiva el género trap, a caballo entre el hip hop y la electrónica, y está influenciada por artistas de la escena de Atlanta como Gucci Mane o Young Thug. También se confiesan admiradores del Camarón de la Isla, El Cigala o del artista portorriqueño de reggaeton Daddy Yankee. Presentarán su nuevo trabajo 'Pxxrificación', editado en su propio sello La Vendición Records.

El concierto servirá de estreno de Spryred, una marca artística creada por el asturiano Diego Terente, que engloba una promotora de conciertos y un sello independiente de hip hop, que acaba de editar a dos artistas: Leo Maravilla y DICC. Y la promotora Nueve Cero organizará mañana otro concierto de hip hop en Gijón (Acapulco, 17 horas) con los valencianos Charly Efe & Loren D con su 'Gira Autocrítica', además de los asturianos Garolo, Guaja D, Fuera de Control y Clika Brokers.

La escena electrónica viene cargada de eventos de primer nivel en Gijón. Club 4 de Barcelona organiza esta noche una fiesta techno en la sala Albéniz (medianoche, 18 y 22 euros) con Paco Osuna, Pablo Luque y Luca Fabiani.

Mañana, en la sala Acapulco (medianoche. 18 y 22 euros) habrá otra fiesta dedicada al sonido techno de Detroit con uno de los pioneros, Kevin Saunderson, y Kenny Larkin, perteneciente a la segunda hornada de ese estilo fundacional. Completa la terna el polivalente Eulogio. Y la promotora Pure Works traerá mañana al Lanna Club (medianoche. 12 y 15 euros) al francés Antigone, otro artista techno residente de la sala parisina Concrete, además de Héctor Mad y Maik Uría.

Speedbuggy USA

El cuarteto californiano Speedbuggy USA presentará mañana en la Factoría Cultural de Avilés (21 horas) su último disco 'Kick out the Twang'. Practican cowpunk, un género que apadrinaron Jason & the Scorchers y que fusiona rock and roll, country y punk.

El Festival Vericuetos 4 arranca mañana en Oviedo (Lata de Zinc, 21 horas) con Trilitrate, Fabes de Mayo y Antón Menchaca, y organizado por el programa 'Música sin prejuicios', de Radio Kras.