Rutas en familia por el Paraíso Natural

Cualquier época del año es buena para salir de ruta con la familia o los amigos y adentrarse por los caminos que nos descubren los tesoros naturales de Asturias. Si no se es un senderista experimentado y además nos acompañan en la aventura esos 'locos bajitos' de los que hablaban Gila y Serrat, resulta aconsejable seguir un itinerario que sea accesible para toda la familia, que esté bien señalizado y no sea de una duración excesiva en kilómetros y tiempo. Son requisitos que suelen cumplir algunas de esas rutas a las que podríamos llamar clásicas y que las oficinas de turismo locales acostumbran a recomendar por encima de cualquier otra. Estas serían nuestras cinco propuestas.

Algunas rutas clásicas Valle del Lago (Somiedo)Distancia: 12 Km.Duración: 4 horas. Bosque de Moal (Cangas del Narcea)Distancia: 7,5 Km.Duración: 3 horas. Foces del Río Pino (Aller)Distancia: 8 Km.Duración: 3 horas. Lagos de Covadonga (Cangas de Onís)Distancia: 6 Km.Duración: 2 horas. Senda del Cartero-Beyos (Ponga)Distancia: 9 Km.Duración: 4 horas. Senda del oso (Santo Adriano, Proaza, Quirós, Teverga)Distancia: 22 Km.Duración: 8 horas (Tuñón-Entrago). Ruta del Cares (Cabrales)Distancia: 11 Km.Duración: 15 horas. (Caín-Poncebos)

En el extremo noroccidental del Principado es posible irse a escuchar la tonada a pleno pulmón del agua en una de las cascadas más espectaculares de las muchas que existen por toda la zona: la de Cioyo, en el concejo de Castropol. Si nos atenemos a los requisitos enunciados de las caminatas clásicas, el lugar de acceso no cumpliría el de la buena señalización. Su punto de partida está próximo a las antiguas escuelas de Vilarín, y para llegar hasta allí, tal vez el trayecto más cómodo sea tomar desde Vegadeo la carretera a Piantón en dirección Boal y a la altura de Samagán desviarse hacia Penzol y desde ahí seguir a Vilarín. Una vez localizado el inicio de la ruta (hasta hace poco había señales pintadas en la carretera) el resto del camino no tiene perdida ya que lo marca una cuerda de soga hasta la cascada. El recorrido no llega a los dos kilómetros y se hace bien, aunque hay que poner algo de cuidado en el descenso hacia el río Porcía. El premio es sumergirse en el corazón mismo del bosque para ir a encontrar su tesoro de agua brava.

A pesar de la sequía que padece el campo y el monte de Asturias desde hace meses, los torrentes de mayo vuelven un año más fieles a su cita con el ciclo estacional de la naturaleza y el agua es la verdadera reina madre del paisaje. De la cascada de Cioyo en Castropol podemos viajar al otro cabo del mapa hasta el río Dobra para descubrir un nuevo tesoro de la reina madre: la llamada Olla de San Vicente, en el concejo de Amieva. Hay que tomar en Cangas de Onís la carretera al Puerto del Pontón y llegar hasta Tornín: apenas dejado atrás el lugar comienza la ruta por la orilla izquierda del río. El llamado Puente Viejo, de origen medieval, será una de las primeras gratas sorpresas que nos vamos a ir encontrando al seguir ribera arriba unas aguas de un singular tono verde-azulado. El premio en está ocasión es la Olla, un auténtico spa natural de aguas frías en el que reposa de su ajetreado descenso montaña abajo el Dobra.

Aguas en las más caprichosas formas que conoce la naturaleza asturiana y 'asgaya', como mide lo incontable abundante nuestra sabia lengua campesina, se pueden disfrutar en todo su esplendor primaveral en una de las rutas más transitadas y populares, la del Alba, en tierras de Sobrescobio y dentro del Parque Natural de Redes. Soto de Agues es el lugar de partida y cuenta con un amplio aparcamiento, que algunos fines de semanas se queda pequeño, dada la afluencia de visitantes. Nos adentramos en las Foces de Llaímo y vamos a llegar a sentir muy cerca la sombra tutelar del Picu Retriñón (1.800 m.). Remansos y rápidos del bravo Alba, regueros deslizándose en las verticales paredes de las hoces y el agua surgiendo de cualquier rincón o dejándose oír en la espesura del bosque son los regalos que se llevará el andarín, para esta ruta: andarín ya un poco entrenado y tampoco mucho.

Comparte popularidad con la anterior otra de las grandes clásicas: la Ruta del Desfiladero de les Xanes. Aquí el agua adopta la forma del misterio arcano y se intuye casi, más que se ve en lo más hondo de los barrancos, desde los miradores que ofrece la ruta en los tramos en ascenso, como un hilillo apenas, una especie de culebrina que se va abriendo paso con esfuerzo entre las estrechas paredes de la garganta. Visto desde esa perspectiva el viaje del modesto río Les Xanes cobra proporciones heroicas por el tesón que ha puesto durante millones de años en abrirse paso donde el ser humano precisaría de la ayuda de la dinamita, como hubo de hacer en la apertura de este camino para comunicar los lugares, hasta entonces aislados, de Pedroveya, Dosangos y La Rebollada. En los diversos túneles excavados en la propia roca caliza y en los taludes que bordean la vía son aún visibles las huellas de los barrenos empleados. Las panorámicas del entorno montañoso por el que discurre la ruta o de la vega del Trubia a nuestras espaldas, con Villanueva, la capital de Santo Adriano, convertida en una pequeña mancha rojiza en medio del verdor del valle son buena recompensa al andarín. El área recreativa del Molín de les Xanes es el punto de partida y el de llegada Pedroveya, ya en territorio quirosán; para la vuelta hay varias alternativas, aunque si se tienen dudas lo mejor es regresar por donde hemos venido y apreciar así la ruta en descenso. Los bosques autóctonos por los que discurren los últimos tramos que nos llevarán a Pedroveya y el texu centenario de la iglesina del lugar nos servirán para recordarnos una vez más la lección de vitalidad que nos da la naturaleza del país: muy cerca de la adusta caliza el mundo vuelve a nacer en las raíces de un árbol, de muchos árboles tan antiguos como la mismísima primavera.

En tierras más favorables a la apertura de caminos y para terminar nuestro andarinaje en un rincón simbólico por la situación que ocupa en el mapa de Asturias como último bastión al norte y asomándose al Cantábrico o acometiéndolo en formación de cuña cerrada, la mar en medio, hasta las islas británicas (o hasta la otra Bretaña, la armoricana con la que comparte formación geológica en cuarcitas), en el entorno del Cabo Peñas podemos recorrer una de las rutas más recomendables para emprender en familia: la senda litoral que lleva desde el puerto de Luanco a Bañugues, pasando por la playa y el área recreativa de Moniello. Es fácil y puede ser el plan perfecto para una mañana o una tarde de cualquier fin de semana. El recorrido bordea la costa gozoniega e invita a detenerse en estaciones obligadas como la Punta de la Vaca, privilegiado observatorio de fauna ornitológica. De vuelta a la villa luanquina nos sabrán aún más a gloria les marañueles que los gozoniegos comparten y disputan con sus vecinos candasinos o una botellina de sidra en La Ribera donde cada jornada se atestigua la identidad marinera del puerto cuyas singladuras vela con especial mimo el Faro de Peñas y el Cristo del Socorro desde su retablo dieciochesco de la parroquial de Santa María. Hemos llegado al norte de nuestros mapas y a partir de aquí cualquier otra ruta es sólo cuestión de googlear, vale por decir: informarse antes, entre las casi infinitas que Asturias ofrece a quienes quieran pasar un buen día de estos que preludian el verano próximo, gozando en familar compañía de cualquiera de los itinerarios que desvelan las claves de nuestro Paraíso Natural.