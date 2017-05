Diversión en verde

De viernes a domingo el Museo del Pueblo de Asturias se viste de verde. Porque verde, natural, vegetal y alejado de los procesos industriales es lo que pretende ser Verdeando Fest, un encuentro con el universo vegetariano, vegano, crudivegano, con con la alimentación para los celiacos y con todos esas actividades que propician bienestar y que son, al fin y al cabo, una vuelta a los orígenes, al pasado, a las tradiciones milenarias.

El programa Viernes.De 16 a 17.30 horas, charla de Margarita Miranda ‘Ayuno de 21 días’. De 18 a 19 horas, charla Equipo Ilen ‘Reciclando el ciclo, correcto uso de la copa menstrual’. De 18 a 19 horas, taller de cocina infantil. Sábado.De 11 a 12 horas, clase de iniciación al yoga, Miguel Reboeiras. De 12 a 12.30 horas, clase de power bienestar con Ángela García. De 12.30 a 13 horas, clase de fitness y pilates, con Ángela García. De 12.30 a 13.30 horas, degustación gratuita de crema de verduras, con Vesana Superfoods. De 12 a 13 horas, taller de cocina infantil de empanadas vegetales. De 12 a 13 horas, charla de Maite Green, ‘Liberación de la tierra. Veganismo consciente’. De 13 a 14.30, showcooking espuma de remolacha y maca, con Guillermo Cima. De 13 a 14, charla de Elena Díaz Rodríguez ‘La dieta sin gluten’. 14 horas, Gil & Him. De 14.30 a 15.30, taller show cooking Vivir sin lácteos, con Maite Green. 16 horas, exhibición Aikido, Miguel Reboeiras. De 16 a 17 h, charla Ricardo Igelmo Pérez, ‘Colesterol: El bueno, el feo y el malo’. 17 horas, taller Música y movimiento (3 a 6 años). De 17 a 18 h, pintacaras. Jociquinos. De 17 a 18 h, charla Noelia Duarte ‘Cosmética consciente’. 18 h, taller Play Together Baby (10 meses a 3 años). 18 h, taller para niños (6 a 12 años) ‘Planta un tomate’. De 18 a 19.30 horas, charla Sonia Oceransky ‘Bienestar y sistema digestivo: Afecciones y su tratamiento desde el conocimiento oriental y científico’. 19 h, actuación La Noche Más Larga. De 19 a 20 h, taller de cocina infantil mufin de plátano y nueces. De 19.30 a 20.30 h, charla de Emilia Piatkowska, María José Arguelles y Alicia Eskalona. ‘Sistema Saludable de Empoderhadas’. Domingo.De 11 a 12 horas, clase de embarazadas activas. ‘Actimami’. De 11 a 12, taller baño de bosque, con Luz García. De 11.30h a 12.30horas, show cooking Panes Mentirosos (no llevan harinas, levaduras, ni gluten), Maria Morales. De 12 a 13, taller de cocina infantil empanadas vegetales. De 12 a 13 horas, clase ‘En forma con tu bebé’, Actimami. De 12 a 13 horas, masterclass de vinyasa yoga flow, con Jeanette Centeno. 12.30 a 13.30, charla Nuria Granados: ‘Aceite de palma, más allá de la polémica’. De 12.30 a 13.30 horas, degustación gratuita cremas de verdura, Vesana Superfoods. De 13 a 14 horas, clase hipopresivos para todos los públicos. Actimami. De 13 a 14 horas, charla Carolina Pérez García (Colegio Andolina), ‘Otra escuela es posible’. De 14 a 15 horas, taller-show cooking alimentación saludable. ‘De la huerta a tu plato’, Pizzeria Vivolo. 13 h, taller familiar. terrario de suculentas. 14 horas, actuación de Silvidos y Gemidos. De 15 a 16 horas, charla Paz Endrino y Sonia Burgos, ‘Tóxicos en la cosmética y medioambiente: los peligros de los protectores solares’. De 16 a 17.30 h, show cooking familiar Asíatico y práctico. Con Annie Heart. De 17.30 a 19 horas, show cooking ‘Desayunos saludables’, Nuria Granados. De 17 a 18 h, pintacaras. Jociquinos. De 17 a 18 h, taller de cocina Infantil. 18 h, Taller Play Together Baby (10 meses a 3 años). 18 h, taller para adultos, Mi huerto vertical De 19 a 20 horas, charla Sheila Miguinto ‘Descubre los prodigiosos aceites esenciales, auténtico alimento para tu piel’. 19 horas, actuación Soul Cats.

De viernes a domingo, el Pueblo de Asturias recibe 23 stands con diferentes productos relacionados con ese universo verde que cada vez gana más adeptos. Lo sabe bien Marta Baragaño, una de las organizadoras y que regenta en Nava Yebio, una tienda dedicada a este tipo de productos. «La gente está empezando a descubrir este mundo a partir de la enfermedad, de las alergias, de las intolerancias. Y elige comer alimentos menos industrializados, no procesados», apunta. Y concluye: «Lo que comemos es tan importante como lo que respiramos». No solo eso, porque los tóxicos también están en la ropa, en los cosméticos, en todo lo que nos rodea. Por esa razón crecen los espacios destinados a quienes quieren tener hábitos de vida más saludables. «Esto es una necesidad, no una moda», subraya Baragaño.

El Verdeando Fest cumple dos años y ofrece alimentos para veganos, vegetarianos, crudiveganos y quienes tienen intolerancia al gluten, pero también oferta degustaciones, talleres de cocina, clases de yoga, charlas... De todo un poco para contentar a espíritus inquietos y con gusto por la salud, una tendencia que a España ha llegado más tarde que en el conjunto de Europa. «Aquí vamos un poco retrasadillos, pero ahora se está viendo un despertar importante», asegura Marta Baragaño, que entiende que el carácter alternativo de este tipo de productos lo es cada vez menos, que en el camino que marcan las grandes industrias, la publicidad y las farmacéuticas están empezando a abrirse muchos recovecos.

Crecen las tiendas especializadas en Asturias y de forma paralela los productos saludables ven cómo los pasillos de los supermercados y las grandes superficies se ensanchan y se alargan. Crecen las estanterías, la oferta y también la demanda. Porque, además, sostiene Baragaño, no es cierto que haga mella en los bolsillos. «No tiene por qué ser más caro, porque en realidad la mayoría de las cosas que se compran son superfluas, hay que ir hacia una alimentación consciente». No hace falta llenar la despensa hasta arriba, sino tirar de productos frescos, comprar con cabeza. «Hay que comprar productos de temporada, lo que la tierra va produciendo, acoplarse a la naturaleza». Además, hay maneras de adquirir productos como los grupos de consumo que pueden abaratar –y mucho– los costes de la cesta de la compra.

De todo eso se hablará en Verdeando Fest, una puerta abierta a aprendizajes dispares que buscan sobre todo la salud. Ypara todos los públicos, porque hay actividades para adultos y para niños. No faltará la música como complemento. Las puertas se abren de 11 a 23 horas el viernes y el sábado y de 11 a 21 horas, el domingo. El precio de la entrada es de un euro y el acceso es gratuito para los niños.