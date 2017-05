«Me gusta ser un buen tío»

Tres hombres en escena. Juan Gea, Luis Varela e Iñaki Miramón (Bilbao, 1957). Tres actorazos que son ‘Héroes’ dirigidos por Tamzin Townsend y que mañana llegan al Jovellanos con una reflexión plagada de humor sobre la vejez. Son exmilitares de la Primera Guerra Mundial unidos por el destino en el mismo lugar en la etapa final de su vidas. Y son, para Miramón, tres personajes entrañables con los que reír y pensar.

La función se estrenó en Avilés. ¿Qué ha pasado desde aquel día de nervios?

Ha pasado que la función lleva ya más o menos un año funcionando, está teniendo una respuesta estupenda, buenas críticas y la gente sale encantada, que era lo que se pretendía. Es una comedia entrañable que hace que el público salga pensando en lo que ha visto. Se comenta, da motivos de conversación.

¿Cómo ha sido su evolución?

A mejor. El estreno tiene la belleza de la pureza, de no estar contaminada con nada, con las funciones va creciendo. Uno tiene que estar muy pendiente de no perder la objetividad de lo que está haciendo, de encontrar ese punto de degustar la función, de ir sacándole punta. Hay que ser muy respetuoso con el texto y con los compañeros para que vaya creciendo. Todavía hoy vamos dando matices. Esa es la belleza del teatro, cada función es nueva porque cada público es distinto. Y además somos tres actores que nos gusta salir a trabajar y disfrutar y hacer disfrutar al público. Cuando uno está encima de un escenario vive, siente y se emociona.

Cuéntele a ese público nuevo de Gijón qué es ‘Héroes’.

Una comedia. Se lo van apasar genial. Presenta a tres personajes de una gran ternura y van disfrutar yendo de un lado para otro con sus locuras. También les va a dar un poquito que pensar, todos tenemos personas parecidas en nuestras vidas. Son tres exmilitares retirados, pero podrían ser panaderos, fontaneros...

¿Le ha cambiado su forma de pensar sobre la vejez?

En la vida todo te van cambiando, vas dando pasitos. Pero ya había reflexionado sobre ese tema.

Usted no es tan mayor.

Pero tampoco soy un jovencillo. Y la vida se pasa tan rápido, es como un suspiro.

Dígame algo de sus compañeros. ¿Tamzin Townsend?

Es el alma de la función. Tiene mucha experiencia y es sensible. Tenía muy claro los tres personajes, pero al mismo tiempo fue muy permeable. Organizó el caos.

¿Luis Varela?

Es el tío Luis, porque es un ser entrañable, un maestro, un actor que ha vivido de todo. Tiene un dominio total del escenario.

¿Juan Gea?

Le llamamos el caballito. Siempre llega el último, tarde, se le rompen las gafas, pero siempre mira hacia adelante. Es una persona muy positiva, con muchas ilusiones.

¿Y quién es Iñaki Miramón?

Yo soy un buen tío. Me gusta ser un buen tío. Creo que poca gente hablará mal de mí, me gusta que haya buen rollo en lo que hago, así disfruto más, me lo paso mejor. Soy serio trabajando pero siempre desde el sentido del humor.

Está de gira y al mismo tiempo grabando televisión.

Estoy con ‘Amar es para siempre’. Como es diaria grabamos mucho y estudiamos muchísimo. Pero de eso uno no se puede quejar, el ambiente es estupendo. Trabajamos mucho, pero contentos.

¿Cuál es la clave de la longevidad y el éxito de series como ‘Amar es para siempre’?

Es una de las primeras diarias que se produjeron en España. Tiene esa parte entrañable del bar, del Asturiano, que es lo que se mantiene desde el principio, y ahora también la pensión, y luego van cambiando las historias, los personajes... Una trama acaba y se mezcla con la otra, esa es la historia.

Media profesión está rodando y girando al mismo tiempo. ¿Hay que estar a todo?

Pues sí. Esto es así. Ya no es lo que era en ese sentido, los sueldos tampoco son los que eran, pero no me puedo quejar, estoy trabajando bien. Hay mucha gente que sí tiene razones para quejarse.

¿Vendrán tiempos mejores con la rebaja del IVA?

Sí. Era una barbaridad, se hacían solo obras de dos o tres personajes. Ahora se harán mejores obras y cuanto más se hagan, se recaudará más.