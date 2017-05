Una oferta intercontinental

El grupo donostiarra de rock-fusión Skakeitan presentará esta noche en Oviedo (Sir Laurens, 22 horas. 6 y 8 euros) su tercer disco 'Galera', en el que colabora Manu Chao -del que fueron teloneros-, Fermín Muguruza, Aspencat, Itaca Band o Asier Beramendi (Eraul). El álbum contiene sonidos rock, reggae, hip hop, electrónica y ska. Skakeitan se formó en 2008, protagonizó giras por Suiza o Japón y actuó en el prestigioso Rototom Sunsplash. El concierto está organizado por la asociación Ixuxú Asturies-Euskal Herria Elkartea, que fomenta los lazos culturales entre Asturias y el País Vasco.

Otro regreso será el del australiano Steve Smyth, quien actuará mañana en Oviedo (La Salvaje, 22 horas. 10 y 12 euros) presentando su nuevo álbum 'Exits'. Vendrá acompañado de la banda The Outlaws, formada por el bajista Quico Tretze (Black Kiss Superstar) y el batería Oriol Planells (Exxasens, Red Mosquitos) y con Joe McCorriston como telonero. El nuevo trabajo de este artista de amplio registro estilístico fue grabado con el batería Joey Waronker (Beck, Thom Yorke) y el bajista Gus Seyffert( The Black Keys, Norah Jones).

Y en La Lata de Zinc estará mañana otro artista 'aussie', Johnny Casino, responsable también de Asteroid B-612, The Egos o Johnny Casino's Easy Action, y que practica un garage-rock rabioso. Será una fiesta del Fauno Club, que comenzará a las 18 horas con pinchada.

Estreno de Last Titans

Y en Gijón (Savoy Club) aterrizará mañana (medianoche y 2 am) el cantante y guitarrista estadounidense de glam-metal Adam Bomb, quien formó parte de varias bandas de hard-rock. El grupo gijonés de punk-rock-pop Last Titans (antes True Sight) se estrena mañana (Chelsea Social Club, 23.30 horas) con su primer EP 'Rise of the Last Titans' y con la colaboración de Mind the Gap. Se confiesan deudores de bandas americanas como Green Day, Simple Plan o The Offspring.

El veterano dj y productor alemán Ian Pooley protagonizará mañana (Lanna Club, medianoche) una estimulante fiesta deep-house, organizada por la promotora Pure Works y completando la terna con Fernando Valverde y Xtrat Groove, alias de Rodrigo Vega. Pooley es uno de los pioneros y uno de los primeros que puso su atención en la fusión y los ritmos brasileños. Y un admirador de Pooley, el suizo Andrea Oliva, encabeza la fiesta de esta medianoche en la sala Albéniz (12 y 15 euros), donde pincharán también Karretero, David Mallada, Damián Martín y Alejandro Ávila b2b Mr Fisherman.

FestiAMAS en Narcea

El Teatro Toreno de Cangas del Narcea acoge mañana (20 horas) la tercera semifinal del concurso FestiAMAS 2017 con Radioactive Monkeys, Proyecto Sol, El Desván de los Sueños y Joven Kenobi.

El Fiasco de Mieres concluye este fin de semana. Mañana actuarán Las CasiCasiotone y Fasenuova (Parque Jovellanos, 23 horas) y el domingo, el grupo post-folk L-R (Requexu, 14 horas).