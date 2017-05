«Actuar es algo muy serio y muy lúdico»

María Pujalte (La Coruña, 1966) es uno de esos rostros amables y queridos de la pequeña pantalla. La Mamen de ‘Periodistas’, la Mónica de ‘Siete vidas’ y la detective de ‘Los misterios de Laura’ es una actriz de amplia trayectoria teatral que en las tablas se siente en casa.En ellas se formó y a las del Niemeyer llega hoy con ‘Tristana’, adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós en la que da vida a Saturna. Olivia Molina, en el papel de Tristana, Pere Ponce y el asturiano Alejandro Arestegui la acompañan en la aventura escénica adaptada por Eduardo Galán y con dirección de Alberto Castrillo-Ferrer.

–¿Quién es su Saturna?

–Galdós era un hombre que hacía unos maravillosos retratos de las mujeres con sabiduría de vida, humildes, con apenas estudios, del pueblo. Encarnar a un personaje como Saturna, con esa inteligencia para la vida, mezcla de practicidad y bondad, como actriz es un placer. Es quien acompaña, quien está cerca de Tristana, es madre, amiga y confidente.

–Se la ve enamorada de su personaje.

–Me gusta mucho Galdós. Hizo un retrato de la sociedad española del momento en que el vivía, escribía personajes que no son prototipos ni estereotipos, son personas, y eso para los actores es una delicia.

–¿Qué nos enseñan estas mujeres a las mujeres de hoy?

–Se está contando la historia de una chica de hace más de un siglo y ese distanciamiento facilita poder vernos reflejadas, ver que la simiente de algo que se va a conseguir está en las pequeñas vidas de todos. Tristana es una heroína porque ella, desde su vida pequeña, sus nulas posibilidades para lograr lo que anhela, lo intenta, lo intenta y lo intenta. Y eso es una historia de vida humana, y da igual que nos esté hablando de final del siglo XIX que de ahora. El siglo XX ha sido el del gran avance de la mujer, aunque todavía hay mucho por hacer, y es importante el recorrido individual, de intentar, de luchar por los sueños. La obra es una defensa de la educación femenina.

–Y esa reivindicación hay que seguir haciéndola.

–Absolutamente. Tenemos el privilegio de vivir en un país en el que, sin negar los problemas, hay educación. Pero el mundo está todavía muy por hacer, y las grandes víctimas son las mujeres.

–Una obra muy conocida, con versión cinematográfica incluida. ¿Eso pesa?

–No, Eduardo Galán hizo una adaptación muy fiel a la novela. Buñuel hizo una reinterpretación y tenía su mirada particular, pero no nos fijamos en ella. Tienes referentes, para mí Lola Gaos era una diosa, pero no me fijé mucho.

–¿Es mejor no fijarse en otros en general?

–Esto es como la vida. Tú tienes tus referentes y las personas que son importantes, que son ejemplificantes, pero luego caminas y haces tu vida. Con los personajes es un poco lo mismo. Los actores tenemos que salir ahí y hacerlo a partir de uno y que sea lo que dios quiera.

–¿Y qué ha querido?

–Está saliendo muy bien. A la gente le llega mucho. Es un melodrama, es como la vida. Y con un elenco estupendo. Tengo unos compañeros de lujo.

–Incluido Alejandro Arestegui, que es asturiano.

–Está loco Alex con venir a Asturias. Siempre actuar en tu tierra es especialmente emocionante.

–Tiene una carrera muy equilibrada en cine, teatro y tele. ¿Cómo se consigue?

–Supongo que todo es porque tengo 50 años y ya se va acumulando el trabajo. Un día te paras y dices: ‘He hecho batantes cosas’. Empecé jovencita haciendo teatro, en las tablas, el teatro es mi casa. Luego aprendí a hacer televisión con ‘Periodistas’, vas haciendo oficio y al final se juntan unas cuantas pelis. Tengo la enorme suerte de haberme ganado la vida siempre solo como actriz.

–¿Nunca trabajó en otra cosa?

–No. Es un milagro. El éxito para mí sería llegar a muy mayor y haber estado trabajando siempre y haber disfrutado la mayor parte de las veces.

–¿No siempre se disfruta?

–Hay veces que no, pero las menos. Nuestro trabajo es tan bonito que incluso en las cosas que menos te gustan encuentras el momento de goce, sobre todo en teatro. El teatro depende de ti, si no hay actor no hay teatro; si no hay público no hay teatro.

–En resumen, que se lo pasa muy bien.

–Yo amo mi profesion y me la tomo muy en serio sin ponerme trascendental. Actuar es algo muy serio y muy lúdico a la vez. Tiene swing.

–Ha visto evolucionar la ficción televisiva española y ha visto exportar a EEUU su personaje. ¿Cómo le sentó la Laura americana?

–Es una conquista de la ficción española, y, por tanto, una satisfacción enorme. Que luego la compre TVE y la vea poquísima gente, teniendo nuestra serie que daba trabajo a un equipazo y tenía todavía recorrido, no me gusta.

–¿Al cine no le va tan bien como a la tele?

–Está muy complicado sacar un proyecto adelante, tienes que tener una cadena que apoye el proyecto y el lanzamiento. Que se llegue a ver una película pequeñita es muy complicado.

–Y aún así tiene estreno pendiente.

–Este año acabamos ‘Mamy Blue’ de Antonio Hens, una película que protagonizan Carmen Maura y Ramón Barea. Es una peli muy bonita, muy especial, una comedia, divertida y distinta.