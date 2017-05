Surf para salvar barreras

Si el sábado tiene pensado pasear por la plaza del Náutico de Gijón, no pase de largo sin atender a todo lo que habrá ahí montado. Todo lo contrario. Anímese y súmese. Lo que tendrá delante es una de las citas lúdico-deportivas previas al verano preferidas de la ciudad, la jornada de Surf Solidario, que cumple seis años de historia –cinco en Gijón tras su estreno en Salinas– manteniendo la integración y la solidaridad como razón de ser.

El programa, que comienza a las 11 y se prolonga hasta las 21 horas, gira sobre dos ejes fundamentales: por un lado, las clases de surf impartidas a niños con discapacidad, que este año suma récord de participación con 217 jóvenes inscritos –frente a los 160 del pasado año– de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años; y por otro, el III Campeonato de Surf Solidario para personas con discapacidad, que se disputarán tres equipos de la Asociación Alarde y de la ONCE, este último debutante. «No somos terapeutas ni nada, pero sí estamos consiguiendo que el surf sea considerado como una actividad integradora, al nivel del baloncesto o la natación. Gijón tiene un campeonato para personas con discapacidad, apoyado por la federación, no sé si único en el mundo, pero sí nunca visto en España», explica Luis Morilla, presidente de la Asociación Surf Solidario, organizadora de la jornada con el «grandísimo» apoyo de Olas sin Barreras y con la colaboración del Patronato de Deportes de Gijón y la Federación de Surf del Principado de Asturias. Participarán niños y jóvenes de la ONCE, Asociación Alarde, Patos Salvajes, Galbán, los colegios públicos de educación especial Castiello y Latores, el San Miguel, Fundación Hogar de San José, Enredando, ADANSI, Mar de Niebla y de la Asociación Asperger Asturias.

Junto a la integración y a la visibilización de asociaciones que luchan por hacer más fácil la vida de quienes padecen enfermedades de diversa índole, el otro factor básico de esta jornada es la solidaridad. La recaudación íntegra obtenida con la venta de merchandising y la colaboración desinteresada del público –habrá huchas para animarles a colaborar– irá destinada a la Asociación Galbán, de familias de niños con cáncer, y a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica del Principado (ELA), que se sumó al proyecto hace tres años. «Hemos donado hasta la fecha unos 55.000 euros, el año pasado reunimos 8.000», explica Jorge García, quien al igual que Morilla espera este año poder reunir «incluso más».

El público general tendrá a su disposición un amplio programa de actividad, totalmente gratuito, pero que recuerda el carácter solidario de la iniciativa. A partir de las 11 de la mañana, quien lo desee puede sumarse a sesiones de reiki y masajes terapéuticos, de capoeira y talleres de reciclaje. De 11.30 a 13 horas, el gimnasio AltaFit Gijón propone clases de zumba y GBox, y después, Milenglobos compartirá los secretos de la globoflexia elaborando creaciones para los niños participantes, quienes descubrirán la forma de trabajar con perros de trabajo y terapia (13 y 16 horas). Pintacaras, hinchables y actividades para los más pequeños de la casa completan la oferta. Si la lluvia estropea el día, los organizadores tienen previsto agilizar el programa para acabar antes, «aunque el sorteo de material lo hagamos a través de nuestra web», plantean como hipotética solución. Será el tiempo el que decida si deben actuar o no.

De hacer posible tan intenso programa se encargarán 157 voluntarios apuntados hasta la fecha, además de responsables de las asociaciones participantes. «La intención es que cada uno de los niños que entren al agua tenga a su disposición un monitor en exclusiva, dos en casos excepcionales», apunta Morilla, quien ayer estuvo en la presentación del cuento ‘El elefante y el ratón’, editado por Surf Solidario en colaboración con Intu Asturias. Los beneficios serán para Galbán y Alarde.

Si no tenía pensado acercarse por el arenal gijonés, todos estos son motivos suficientes para hacerle cambiar de opinón. Es por una buena causa.