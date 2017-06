«La gaita puede con todo si detrás hay trabajo y buen gusto musical»

Licenciado en fagot y maestro de gaita, cuya especialidad impartió en el Conservatorio de Oviedo, Iñaki Sánchez Santianes (Oviedo, 1982) es el fundador y director de la banda de gaitas 'La laguna del Torollu', la cual convoca este sábado el festival que lleva su nombre en el Teatro Filarmónica

Siete años cumple el festival. ¿Una muestra de buena salud?

Sí, nos hemos ido asentando desde que comenzamos con la intención de atraer a otras agrupaciones de Asturias y de fuera de Asturias a Oviedo. Cada vez hay mayor arraigo de la gaita y de la música tradicional.

Eso se advierte, por ejemplo, con la participación de la banda de gaitas infantil 'El Pravianu'...

Todas las escuelas están llenas de críos de cinco o seis años que se inician tanto en la gaita como en el tambor. La cantera es inagotable y el futuro está asegurado. Pero también estarán con nosotros, junto a 'Trebeyu', de Gijón, y Major Avel Koet, de Bretaña, la banda de gaitas 'Viella', que se llama así porque sus componentes son de ese pueblo, pero asimismo por la edad media de los músicos, que va de los cincuenta a los setenta.

¿La gaita adquirió otra dimensión cuando ingresó en el conservatorio?

Yo creo que sí. Más que un punto y aparte, diría que fue un punto seguido; pero favoreció que los músicos tuvieran una base más amplia. Se le dio un giro a la gaita, que se hizo más expansiva, buscando nuevos sonidos, abriéndose a un mundo más allá de lo tradicional.

Usted fue profesor de conservatorio y ahora imparte docencia musical en un colegio. ¿Qué opinión tiene acerca del debate que se ha suscitado respecto de las incompatibilidades de los profesores de conservatorio y su actividad concertística?

Es algo que sufrimos todos los docentes que hemos pasado por ahí. En mi caso actual, ya no, debido a que estoy ejerciendo de maestro de música en un colegio. Pero es un problema que podría solucionarse si hubiera voluntad política. Los profesores que tienen dedicación concertísitica no quieren hacerse de oro, sino que simplemente aspiran a mantener el grado óptimo que proporciona la actividad y estar a la altura. Siempre ponemos el ejemplo de los médicos: ¿Sería normal que a un profesor de Medicina se le impidiera intervenir en operaciones? Igual con la música.

En su condición de jefe de la delegación artística asturiana en el Festival Intercéltico de Lorient, ¿nos puede adelantar quiénes irán este próximo mes de agosto?

Sí, claro, estarán la Banda de gaitas de Candás, el Grupo de baile 'Xeitu', de Oviedo; Dixebra, que conmemora su trigésimo aniversario; Anabel Santiago, ganadora del 'Meyor cantar', y Hevia, que actuará con la Celtic Social Club, incorporando sonidos caribeños.

¿Es difícil hacer la selección?

Sobre todo, sabiendo que hay grandes agrupaciones y músicos en Asturias, tenemos que procurar adaptarnos al cartel que preparan allí y al público bretón.

Usted ha aproximado la gaita a los clásicos y a los modernos del rock. ¿Nada le es ajeno a la gaita?

La gaita puede con todo si detrás hay trabajo y buen gusto musical.

¿Puede incluso con la competencia? Este sábado estarán Malikian y Ricky Martin en Gijón, y la final de la Champions en todas las televisiones...

Ya, ya lo habíamos previsto. Por eso adelantamos la hora a las siete de la tarde, para que la gente pueda disfrutar de la gaita y, si quiere, del fútbol. ¡La gaita no es incompatible con el fútbol! (ríe). Y, aunque la UEFA no haya querido cambiar la hora, pues no pasa nada, la cambiamos nosotros. Seguro que hay tiempo para todo.