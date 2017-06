El movimiento de cadera tiene nombre propio

Ricky Martin ha logrado sin esfuerzo lo que muchos artistas han intentado sin éxito: que medio mundo moviera las caderas al son de sus canciones. Lo hizo a principios de los 90, cuando él y su pelazo rubio conquistaron América Latina; también cuando a mediados de la década cruzó el charco y triunfó en España, y lo sigue haciendo a día de hoy, con la experiencia que confieren los años, solo o acompañado por nuevos talentos latinos.

De Ricky Martin aprendieron muchos de ellos. Tomaron buena nota de sus coreografías ajustadas al milímetro, de sus estribillos pegadizos y de letras frescas que invitan al buen rollo y a bailar hasta la extenuación. Todo, entremezclado con las justas dosis de romanticismo. Estos son los ingredientes de su éxito, los que le han encumbrado a la gloria y los que mañana defenderá en Asturias. Ricky Martin saldará una deuda que tiene pendiente con el público de la región. Lo hará actuando en Gijón, en una Plaza de la Laboral que se prevé llena, a partir de las 22.30 horas (las puertas se abrirán a las 20 horas). La última -y única- vez que visitó estas latitudes acababa de triunfar en España cantándole a María. Fue durante las fiestas del Carmín del verano de 1997 cuando llegó a Siero para presentar su tercer disco, 'A medio vivir'. En él, además del conocidísimo «un, dos, tres, un pasito pa' lante María; un, dos, tres, un pasíto pa' trás», se incluye también las baladas 'Fuego de noche, nieve de día' o 'Volverás'.

«El público bailará hasta caer rendido», promete el cantante, que ha ideado un show dividido en cuatro fases: dance, rock, baladas y tribal, y en donde sus grandes éxitos tendrán un peso fundamental. Sonarán desde 'Come With Me', 'She Bangs', 'Tal vez', 'Livin' la vida loca', hasta 'Pégate', 'Adiós', 'La bomba', 'Cup Of Life', 'Asignatura pendiente' y 'La mordidita', sin olvidarse de su último gran éxito, 'Vente pa' ca', single que canta junto al colombiano Maluma, último fenómeno latino en cuanto a subir la temperatura y mover la cintura se refiere.

Este es el fondo de 'One World Tour', la gira que está llevando Ricky por escenarios de todo el mundo. De ahí que el 'envoltorio', es decir, la puesta en escena, haya sido cuidada al detalle. Solo un dato: diez trailers son necesarios para trasladar el equipo. Varios ya están en la Laboral y el escenario está prácticamente montado. Mañana llegarán a Gijón a primera hora de la mañana el resto, tras el concierto que el artista ofrece esta noche en Valladolid. Dentro van más de 150 luces móviles, cinco pantallas de vídeo de alta definición y las últimas novedades en sonido. Veinte personas acompañan a Ricky durante el concierto, que superará los 100 minutos, e incluye nuevas coreografías y varios cambios de vestuario.

Todo es poco para un cantante al que avalan los números. El 'divo' puertorriqueño ha vendido 60 millones de discos como solista y su casa la decoran dos Grammy, cinco Grammy Latinos, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho World Music Awards y ocho MTVs. No está mal, sobre todo si tenemos en cuenta que su discografía no llama la atención por la cantidad: diez álbumes de estudio llevan su sello desde que en 1991 lanzara el primero, 'Ricky Martin', que llegó a ser disco de oro en Argentina, Chile, México, Colombia y Puerto Rico. La fama ya la tenía entonces ganada en América Latina, pues 1984 fue el reemplazo de Ricky Meléndez en el grupo juvenil Menudo, en donde estuvo un lustro, hasta que lo dejó por su otra gran pasión: la actuación.

Ricky Martin dejará mañana claro en Gijón que el movimiento sexy de cadera lleva su nombre. Lo hará bailando él y animando a hacerlo a los presentes. Dejará tiempo para el romanticismo y, ante todo, para dejar un mensaje claro. El cantante lleva años luchando contra la trata humana, y de eso hablará en Asturias. El carácter latino llega a Asturias e inaugura un calendario estival lleno de conciertos.