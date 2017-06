Gijón vuelve al baile de los noventa

La fiesta ‘Guajes de los 90’ vuelve mañana a la discoteca El Jardín de Gijón (23.30 horas. 14, 17 y 20 euros), tras el éxito cosechado el año pasado en el recinto Luis Adaro. Las dos cabezas de cartel internacionales serán la artista zambiana de electrónica y eurodance Rozalla y la cantante británica Tina Cousins, conocida como la ‘Reina del Dance’ y protagonista de grandes éxitos de aquella década.

El cartel se completa con las sesiones de cinco dj´s: Noxima, Jose ‘El Punky’ (música de los ochenta), David Dee (80´y 90´s), Marcos Sánchez (90´s y 2000) y Yayo con un set de electrónica de los noventa. La fiesta está organizada por el conocido empresario Falo San Juan, con la que quiere celebrar el aniversario del cierre de su antigua discoteca. Habrá megatrón, zona VIP, merchandising, food-trucks, photocall, go-go´s y servicio de autobuses.

La promotora Pure Works organizará dos eventos de música electrónica en el Lanna Club. Esta medianoche (12 y 15 euros) se presenta el dj y productor holandés de origen coreano Hunee, quien graba para el sello Rush Hour, y cuyas sesiones se enfocan hacia el house y el disco, además de techno o afro. Le acompañarán Dj Enrique, del colectivo Promodiscopy; Alex Ohmios y Cohen. Y mañana (12 y 15 euros) coincidirán dos grandes figuras de la new wave, el italo u horror disco y el electro: los británicos Ali Renault, fundador de varios sellos de referencia, y Antoni Maiovvi, del sello Giallo Disco.

Them Vibes y Lazy Lester

La banda de Nashville Them Vibes vendrá esta noche a la Factoría Cultural de Avilés (21 horas. 8 y 10 euros). Entre sus influencias se menciona a clásicos como The Faces, T-Rex, Rolling Stones y The Black Crowes. Y el cantante y armonicista estadounidense Lazy Lester actuará mañana en Gijón (Acapulco, 21 horas. 12 y 15 euros), acompañado de su banda Lazy Boots. Es autor de varios temas de swamp-blues que han sido interpretados por The Kinks o Dave Edmunds.

El Parque Inglés de Gijón acoge mañana (19 horas) el XIX Conciertu pola Oficialidá con las actuaciones de La Kadarma, Caldo y Os Rabizos, Herbamora, Cantaruxare, Rodrigo Cuevas, Spanta la Xente, Dixebra y Misiva.

Y en Oviedo se celebrará mañana (Lata de Zinc, 20.30 horas. 5 euros) el concierto Larga Vida al Otero Brutal Fest con la presencia de cuatro bandas: Old Enemies, Soldier, Tragic Vision y Beast Inside.