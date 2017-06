«'Oleanna' es un viaje emocional intenso»

Hace ya mucho tiempo que la Teté de los Serrano se hizo mayor. Pero con Carol, con su papel en la obra de David Mamet 'Oleanna' que hoy se estrena en Avilés, se doctora definitivamente. Natalia Sánchez (Madrid, 1990) se mete a fondo en el pellejo de una estudiante que, piensa, marcará su carrera. Con dirección de Luis Luque, Fernando Gillén Cuervo la acompaña en escena dando vida al profesor. Juntos planean instalar al público en la desazón, el desasosiego, buscan perturbarle para hacerle posicionarse y cuestionar el mundo de buenos y malos.

¿Nerviosa?

Sí, pero con más ganas que nervios.

«Nunca hay experiencia suficiente para lidiar con un estreno»

¿Cómo gestiona la tensión?

Nunca se tiene experiencia suficiente para lidiar con un estreno y sé que este será de los que nunca se olvidan.

¿Rituales?

Tengo mis cositas. No muchas. Siempre hay algún grito de guerra, algo especial con los compañeros.

¿Por qué 'Oleanna' es mucha 'Oleanna'?

Creáme: como me ha llegado 'Oleanna' pocas lo han hecho.

Parece que hay un antes y un después de este papel.

Sin duda. En todos los personajes lo hay, pero algunos son tan potentes que te hacen entrar en tu verdad, en lo que tienes de Carol. Es un viaje emocional intenso.

¿Cómo es ese periplo?

Hay que trabajar mucho y lo primero es no juzgar el personaje, aceptarlo y quererlo, para ponerle voz, para creer en él. Es un personaje espectacular.

¿Se ha llevado el personaje más allá de los ensayos?

Sí. Lo he preparado con amigos que se dedican a esto, he visto a todo tipo de 'Oleannas', en italiano, en español... Ha sido un ejercicio de inmersión total.

Es una obra que genera polémica.

Sí. Lo hace por su crudeza y sinceridad, porque pone la bomba en manos del débil y no estamos acostumbrados a ello.

¿Cómo es Carol, esa estudiante que acude a reclamar una nota al despacho de su profesor?

Aparentemente es una alumna a la que le va la vida en aprobar, y en principio todo se desarrolla con una premisa muy sencilla, pero empiezan a intervenir otros factores más profundos que llevan a los personajes a situaciones límite.

¿Qué mensaje lanza Mamet?

Es más que un mensaje, plantea una situación en la que se obliga al espectador a posicionarse. La obra expone una idea, que a veces no nos gusta aceptar, y es que todos abusamos del poder.

No parece un tema fácil. ¿Cómo esperan que reaccione el público?

La verdad es que no tengo ni idea. Es delicado. La obra da voz a todas aquellas personas que son víctimas de abuso de poder y no la tienen.

Y Fernando Guillén Cuervo con usted. ¿Cómo es actuar con él?

Nunca habíamos trabajado juntos y hacía mucho tiempo que me apetecía. Es muy buen compañero, con mucho callo y experiencia. Ahora ya estoy con ganas de empezar a hacer gira y temporada.

¿La sombra de 'Los Serrano' es muy alargada?

Me marcó muchísimo. Para mí fue el primer trabajo largo que hice y fue donde pasé toda mi adolescencia. Tengo los mismos recuerdos que se tienen del cole. Íbamos todos los días, era mi segunda casa, era como estar en familia. Y era un rodaje maravilloso, un equipo espectacular con gente y de la que podíamos aprender cada día. Estaban en pro de enseñarnos y yo sé que no siempre es fácil tratar con niños.

O sea, la mejor escuela.

No hay mejor escuela que la práctica, y encima con gente como Antonio Resines, Belén Rueda, Julia Gutiérrez Caba...

¿Qué sensación le provoca ver la serie ahora?

La misma de cuando ves un vídeo de cuando eres pequeñito. Para mí es exactamente lo mismo que cuando mi abuela ve fotos en blanco y negro.

Con lo que han cambiado las series, ¿no le parece un poco naif?

No sé si era naif, la intención de la ficción estaba en otro sitio, en la emoción, en distraerte un poco. Entonces había cinco canales, todo era más fácil, ahora hay 200. Nunca se volverá a hacer algo como aquello, ahora mismo salen series cada mes, la mitad me las pierdo, duran un telediario, y antes no, las cosas tenían otro tempo.

¿Proyectos?

Aho estoy con 'Oleanna' y nada más.

¿No la vamos a ver en pantalla?

De momento, no.

¿Es una decisión o no hay proyectos?

Es que te tiene que llenar el proyecto que te ofrecen, te tiene que apetecer hacerlo, y hay veces que los que quieres no llegan y los que no, sí. Hay que elegir. Esta profesión funciona así, pero estoy feliz, lo que me está aportando 'Oleanna' es impagable.