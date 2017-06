«Cantar es como ir a otro planeta a contar lo que te pasa en este»

Nacida en la ciudad argentina de Mar del Plata (1978), mallorquina a partir de los ocho años, estelar desde su aparición en la primera edición de 'Operación Triunfo', Chenoa no ha dejado nunca de reiventarse. Artista total, sin duda. Por eso rechaza cualquier pregunta que tenga que ver con asuntos ajenos, sean 'cobras' u otros ofidios de la prensa rosa.

-Tuvo un grupo musical en sus tiempos adolescentes que se llamaba Quo Vadis. ¿Ya sabe definitivamente a dónde va?

Lo bueno de que pasen los años es que en cada etapa supones saber a dónde vas. De una niña de 16 a una mujer de 40 hay muchos errores y aciertos vividos, esos son los que hacen que sigas probando todos los caminos posibles, y sabes que la vida te va a regalar sorpresas.

«La música exige un reciclaje continuo para no estancarte» «Me considero 'una dramas muy digna' como letrista»» «La curiosidad mató al gato, pero yo sigo curioseando»

En todo caso, ¿cuánto queda de aquella chica en la mujer de hoy?

De esa chica queda la niña. Mantener ese espíritu es importante para seguir jugando con frescura y ganas.

Ha ido sumando álbumes de platino y de oro a lo largo de su carrera. ¿Ha habido otros metales menos preciosos a lo largo del camino?

Sí, por ejemplo el hierro, que es fuerte y duradero. Lo relaciono con lo que he ido ganando a lo largo de los años en perseverancia.

¿El arte, en este caso la música, exige una reinvención permanente?

La música exige un reciclaje continuo y fabuloso. La libertad de manejar cierta locura no es lo más común en el día a día y la música precisa de tu locura para no estancarte.

En 2005, comenzó a escribir canciones propias, a partir de 'Nada es igual'. ¿Inspira más el gozo del amor o el dolor de los fracasos?

El dolor es muy terapéutico, es de donde más he aprendido, por suerte o por desgracia. La verdad es que siempre me he considerado 'una dramas muy digna' como letrista.

Complementariamente, ha sido locutora de radio, monologuista, diseñadora... Y, pronto, además, se estrenará como escritora. ¿Nada humano le es ajeno o no sabe quedarse quieta?

Dicen que la curiosidad mató al gato, pero yo sigo curioseando, buscando límites. Salgo de mi zona de confort y de control. Me gusta moverme y aprender. Pura supervivencia.

Según encuesta de 'Personality Media', su nombre y su figura son identificados por el noventa y seis por ciento de la población española. ¿La popularidad es siempre un premio o, a veces, un castigo?

La popularidad es el resultado de muchos ingredientes. En mi caso lo considero el resultado de mucho trabajo y un premio. Son ya casi dieciséis años en esta singladura y esa permanencia ya es todo un premiazo...

¿Cantar es viajar a otro planeta o dulcificar, en la medida de lo posible, el que habitamos?

Cantar es como ir a otro planeta a contar lo que te pasa en este. Y que, después, cada uno haga suyas las canciones. Tu vida la respiras tú, yo la mía.

Llega a Asturias con la gira que lleva el título de su último álbum, 'Soy humana'. ¿Alguien lo dudaba?

Por si acaso...

El próximo mes de septiembre publicará el libro 'Defectos perfectos'...

Son vivencias profesionales y personales que para mí van muy unidas...

¿Nos anticipa para el público que la espera en Mieres el repertorio del concierto? ¿Qué tal se ha sentido en las ocasiones anteriores en Asturias?

La idea es que sea un repertorio donde lo pasemos muy bien. Daré caña y todos haremos la fiesta con música. Incluso recordaremos viejos tiempos... Y lo que sé seguro es que siempre es un lujo volver a Asturias, yo no he visto maravilla igual.