«La muerte digna debería ser un derecho»

Con Juanjo Artero protagoniza 'La velocidad del otoño',una obra muy actual que está enamorando al público.

¿Qué hay de Lola Herrera en Alejandra, la artista a la que da vida en 'La velocidad del otoño'?

Una mujer. Una mujer que ha tenido una vida no tan bohemia como la de Alejandra, pero sí con esa edad, que se ha movido mucho, que ha trabajado mucho en algo creativo, como ella también, y a la que le gusta mucho la soledad y la libertad para hacer lo que le parezca bien. Yo he compartido vida con mis padres y con mis hijos, pero al no compartir gran parte de mi vida con una pareja he estado menos supeditada a tener que tomar decisiones pensando en otra persona. Yo ese deporte no lo he practicado mucho. Digamos que soy dueña de mi persona y soy lo más libre que se puede ser. Que haya muchas mujeres que viven solas me parece algo maravilloso.

¿Qué es lo mejor de esta obra? ¿Por qué hay que ir a verla?

Porque se puede hacer una gran reflexión, todo el mundo tiene algo ahí que le toca. En lo que respecta a las relaciones de padres e hijos, uno de los grandes problemas generacionales, se arrojan interesantes resultados para esta sociedad tan particular en la que los viejos no cuentan. Por ello, tiene muchas lecturas, además de un humor con un punto ácido desgarrador, tiene ternura y, sobre todo, aporta elementos que llaman a la reflexión.

¿En qué género se siente más cómoda?

Una actriz debe intentar hacer de todo. Quizá dominas más una cosa que otra, o el público te ve mejor en un sitio que en otro, es difícil de concretar, pero vamos, que a mí me gusta mi profesión en sí, el reto de poder hacer algo que sí me supone un esfuerzo aún me atrae más. Hacer reír me parece mucho más difícil que hacer llorar, hablando siempre de buenos textos, no de un humor o de un melodrama fáciles. Sobre todo porque en la risa hay una respuesta más inmediata, en el drama es todo más silencioso.

¿Dónde es más difícil hacer reír, en el teatro, en la televisión o en el cine?

No lo sé. Yo creo que el directo es lo más difícil. Si no haces reír a la gente en el cine o en la televisión, como ni oyes ni ves a la gente que está viéndolo, no te enteras. Pero en un espacio en el que el espectáculo se hace en directo, te enteras de todo lo que pasa. Lo vives con el público, tanto si les gusta como si no les gusta, tú lo recibes, por lo que a mí me parece muy interesante.

¿Hay algún trabajo que recuerde con especial cariño?

Hay muchos trabajos a lo largo de tantos años, con etapas distintas. Afortunadamente es una profesión que enamora y que te da la oportunidad de meterte en pieles muy distintas. Todas esas mujeres que yo he hecho me han enseñado muchísimo y también se han llevado cosas mías. Es un trabajo apasionante.

Vuelve a coincidir con Juanjo Artero, otro de los actores de larga trayectoria en nuestro país. ¿Cómo es como compañero de escena?

Juanjo es una maravilla, es lo más. Nosotros ya lo pasamos muy bien durante los tres años seguidos que hicimos la función 'Seis clases de baile'. Esto es muy distinto pero mucho más próximo. Él hace de mi hijo y yo de su madre y hay un montón de cosas que compartimos. Juanjo, fuera y dentro, es una maravilla de ser.

En la obra, la protagonista trata de enfrentarse a todos para reivindicar el estilo de vida con el que quiere terminar sus días. ¿Cree que todos deberían elegir cómo vivir?

Yo creo que sí, que dentro de las posibilidades de cada uno, cuando has vivido una larga vida y tienes un montón de años y la cabeza en su sitio, con tus limitaciones, te ganas ese derecho. Si no puedes hacer lo que quieres con todos esos años, tú me dirás.

En este sentido, la polémica eutanasia o muerte digna sigue siendo un tema controvertido. De hecho, muchas producciones nacionales e internacionales hablan del tema.¿Considera que la autonomía del ser humano lo capacita también para tomar este tipo de decisiones?

Sí, no hay derecho a que si estás en un estado terminal o tienes unos impedimentos tan grandes para vivir que quieres dejar de sufrir, no puedas hacerlo. Me parece muy respetable. Debería ser un derecho. A ver si algún día conseguimos que figure entre ellos.