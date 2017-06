Un trozo de la historia del punk-rock

Cita con la historia del punk-rock en Oviedo. La sala Lata de Zinc recibirá mañana (21 horas. 12 y 15 euros) la visita estelar de Christopher Joseph Ward, más conocido como CJ Ramone, el bajista que formó parte de la última etapa de la legendaria banda americana Ramones. En concreto, militó entre los años 1989 y 1996 en sustitución de Dee Dee Ramone, y llegó a poner la voz en temas como 'The crusher', 'Strength to endure' o 'Cretin family'.

'El Pequeño Ramone', como se le denominaba entonces, vendrá a presentar su último disco, 'American Beauty', que intercalará con los clásicos del grupo de Queens. Como telonero estará el grupo de punk-rock The Wanna Wannas. Y esta noche actuarán en ese local (21.30 horas. 5 euros) los grupos Control de Plagas, The New Ones, Shady Boy Pi, Pitis Sueltos y Buoi Muortu.

El quinteto de Nashville The Vegabonds presentará mañana en la Sala Club del Niemeyer (21 horas. 15 euros) su último disco, 'What we're made of'. El álbum de música rock, americana e indie ha sido producido por Tom Tapley, quien ha trabajado conBruce Springsteen, Destiny's Child o Elton John. El grupo regresa cinco años después de su última gira europea y está formado por Daniel Allen (cantante), Richard Forehand (guitarras y voz), Paul Bruens (bajo), Beau Cooper (teclado y voz) y Bryan Harris (percusión).

La sala gijonesa Lanna Club acoge esta medianoche una fiesta con el madrileño HD Substance, uno de los pioneros de la electrónica nacional, junto a Soulders y Hugo Rolán. Y mañana (15 y 17 euros), habrá una fiesta de Go Enjoy con el dj y productor estadounidense Dennis Ferrer, un artista ecléctico, pero que siempre ha ofrecido su mejor cara dentro de la escena house. Ha colaborado con grandes del género como Kerri Chandler o Jerome Sydenham y es el propietario del sello Objektivity, donde grabaron los neoyorquinos The Martinez Brothers, uno de los cabezas de cartel del Festival Aquasella 2017. En la fiesta pincharán también Lee Nosh, Eskama Life y Dr Gregory.

La promotora Safari Disco programará esta noche en Gijón (The Green Dog, 23 horas) a Sense D y No Name. Y mañana ofrecerá una noche de reggae amenizada por el colectivo Allanai Crew.

Pin Carter en Oviedo

Pin Carter, el nuevo proyecto del mierense Carlos Felipe Valdés, protagonizará el domingo un acústico en Oviedo (La Salvaje, 20 horas). Será el segundo concierto de una minigira para presentar la campaña de financiación colectiva ('crowdfunding'), que finaliza el 21 de julio, para la grabación de su próximo disco, 'Suenan disparos'. El artista fue el cantante y guitarrista de la banda independiente de los noventa Mamy Carter. Y en 2013 grabó ya como Pin Carter el digi-pack-cómic 'Al final del huracán'.