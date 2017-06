Seis días de fiesta en La Felguera

Conciertos, actividades para jóvenes y mayores o pasacalles son algunos de los actos que dan contenido al programa de las fiestas de San Pedro, en la localidad de La Felguera. Un año más, la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro, una agrupación que cuenta con más de un siglo de historia, es la encargada de organizar las celebraciones, con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo. Estos festejos, que cuentan con un gran número de seguidores, empezarán el miércoles, 28 de junio, y se prolongarán hasta el lunes, día 3 de julio.

La lectura del pregón tendrá lugar el miércoles 28 de junio. Con este acto se dará el pistoletazo de salida a seis días de celebraciones. El encargado de inaugurar oficialmente el San Pedro de La Felguera será, en esta ocasión, José Ramón García Flórez. Nacido en Grado, el pregonero de esta edición vivió más de 18 años en La Felguera hasta que se fue a Madrid para estudiar la carrera de Ciencias de la Información. «Es una gran emoción regresar a casa, cruzar Pajares, disfrutar de estas carreteras y volver a recordar el olor de mi pueblo, La Felguera», comenta ilusionado el pregonero.

En la actualidad, su puesto de trabajo está en Madrid, donde José Ramón García vive con su familia, aunque, según reconoce, también acude con asiduidad a México o Los Ángeles (Estados Unidos).

En estos años alejado de su tierra, José Ramón García Flórez ha desarrollado su faceta de cantautor. Tiene grabados cuatro ‘long plays’, ha sido colaborador del artista Juan Pardo a través de una productora que le lleva a componer y a dirigir los primeros discos de grupos como ‘Los pecos’ o artistas de la talla de Luz Casal. El pregonero de las fiestas de San Pedro, en La Felguera, también llegó a construir el estudio más grande y mejor equipado del país, bajo el nombre de PKO, y, hoy, continúa con su labor como productor. Moscón de nacimiento, pero langreano de corazón, José Ramón García regresará el día 28 a La Felguera para inaugurar oficialmente los festejos en honor a San Pedro.

«Recuerdo todo lo que viví aquellos años esperando a que llegaran las fiestas, que para mí daban comienzo al verano», recuerda. No puede rescatar una vivencia en particular, sino que prefiere repasar todos aquellos días de felicidad. «Va por etapas. Cuando era pequeño tengo el recuerdo de la Feria, de cómo pintaban las jardineras, del olor a churros y a patatas fritas, de la jira…», dice orgulloso y añade que «cuando ya fui mayor iba al parque a disfrutar de los conciertos, y ahora me volveré a encontrar con amigos y familiares».

Las novedades

Las fiestas de La Felguera, en esta ocasión, incluyen varias novedades. «Hemos recuperado el Concurso Hípico Nacional, una actividad que se celebraba en fechas anteriores pero que se dejó de hacer», detalla Julio Cepedal, presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro. Según dice, «estamos intentando mejorar en todo lo que podamos, como en la calidad de las orquestas o con la introducción de más actos por las calles de la villa. Esperamos que venga mucha gente, sobre todo de las Cuencas», manifiesta Cepedal.

Para el presidente de la asociación organizadora, todos los actos del programa son interesantes y atractivos. «Celebraremos la Semana Cultural, del 26 de junio al 2 de julio, las actividades para los más pequeños, los conciertos y clásicos, como el recuerdo a Pedro Duró. No podría quedarme con solo uno», comenta orgulloso, y añade que «es una satisfacción muy grande contar con un pregonero de la talla de José Ramón García Flórez».

Tras la lectura del pregón, en el Nuevo Teatro de La Felguera, llegará el turno de la música. Este año, actuarán cuatro orquestas en San Pedro. Serán las actuaciones de los grupos ‘Assia’ o ‘Nebraska’, y el concierto Pioneros del rock, con la participación de grupos asturianos como ‘Los surcos’ o ‘Los stukas’. Llenarán con su música el parque Dolores Fernández Duro. Durante los seis días que durarán las fiestas también habrá tiempo para llevar la música por las calles de la villa con los pasacalles, a cargo de diferentes bandas musicales y de baile del Principado.

Las representaciones teatrales completan el programa festivo, con las obras ‘¡Divorciu, por compasión!’, de la compañía Carmen López Teatro, y ‘Anomia’, de Teatro Kumen. Asimismo, los vecinos y asistentes a estos festejos del San Pedro felguerino podrán disfrutar de una muestra de asturianía, que no podía faltar. Es una de las señas de identidad de esta localidad. ‘De ayer a hoy’, mostrará como la música y las formaciones musicales han ido cambiando en Asturias a lo largo del tiempo. En este marco, habrá un recuerdo para Margarita Blanco Alonso, figura del folclore asturiano.

Las fiestas llegarán a su fin con la tradicional jira a Castandiello, la fiesta infantil de la espuma y con el espectáculo de fuegos artificiales en honor a San Pedro.