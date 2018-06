¿Qué hacer este jueves en Asturias?

Eva tiene 38 años y quiere aumentar la familia porque teme que su reloj biológico esté a punto de detenerse. Su novia, Kat, no quiere que un bebé altere la existencia libre y despreocupada que viven ambas en Reino Unido. En esas aparece Roger, a quien Eva no ve como el mejor amigo de su novia, solo como el mejor aliado emocional imaginable para cumplir sus deseos y, además, como un donante ideal. Y a Roger parece atraerle la idea de ser padre, a pesar de que sus relaciones sentimentales no duran más de unos días. Este es el argumento de 'Tierra firme'. Esta tarde, a las 20 horas, en la Sala Cine del Centro Niemeyer. No recomendada para menores de 16 años. Precio: 5 euros.

El periodista Álvaro Sánchez León (Sevilla, 1979) presenta su primer libro, 'En la tierra como en el cielo', una biografía de Javier Echevarría, sucesor del beato Álvaro del Portillo al frente del Opus Dei. Es un 'collage' periodístico que cuenta las claves de una buena persona «que se implicó en mejorar nuestro mundo contemporáneo». Presenta el doctor en Filosofía Francisco Santamaría. Esta tarde, a las 19.30 horas,en el Ateneo Jovellanos (Gijón). Entrada gratuita.

La Escuela de Danza Paso a Dos celebra su festival de fin de curso esta misma tarde. En él, sus alumnos de diversas modalidades (ballet, flamenco, funky, entre otros) mostrarán el talento cosechado y trabajado durante todo el año con la ayuda de sus profesoras Carmen Álvarez y Laura Meana. Esta tarde, a las 20 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijon. El precio de las entradas es de 7 euros en las taquillas del teatro.

Y además...

Sobre el envejecimiento demográfico, en Oviedo. Hoy, 18 horas, en el Aula Rector Alas del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, el director del Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional, Rafael Puyol Antolín, imparte la charla 'Envejecimiento demográfico. Consecuencias y oportunidades'. La actividad cuenta con la colaboración del Aula de Cultura de EL COMERCIO. Entrada libre.

Mesa redonda en Gijón sobre libros de fotografías. Hoy, 20 horas, en La Revoltosa (Juan Alonso, 12), dentro de las Jornadas Fotográficas DEFOTO XI, tendrá lugar una mesa redonda bajo el título 'Libros de fotografía versus fotolibros'. Participan: Photobook Asturias, Editorial Lente Azul y Materiaeditorial. Entrada libre.

'La explotación, algo más que un juego', en Gijón. Hoy, a las 19 horas, en el Museo del Ferrocarril, Antonio G. Portas, el que fuera director de Maquetren durante 23 años, describe los pasos que ha seguido para llevar a cabo la explotación en su estación Almagre-Apartadero. Entrada gratuita.

El cuidado de los sentidos, en Gijón. Esta tarde, a las 19 horas, en la sala polivalente del CMI Ateneo La Calzada, Patricia Fernández y Miguel Ángel Iglesias, técnicos superiores audioprotesistas, hablarán de cómo funciona el oído, del vértigo y la hipoacusia, tratarán remedios de prevención y darán soluciones. Gratis.

Homenaje a Mellville en Oviedo. Hoy, 20 horas, en el Filarmónica, sigue el ciclo dedicado al director francés Jean-Pierre Mellville con el pase de 'El confidente' (1963). Se inicia con el interrogante de si mentir es lícito o no. Está impregnada de principio a fin por un sentimiento de incertidumbre. Gratis.

Un viaje personal, en Langreo. Hoy, 20 horas, en el Nuevo Teatro de La Felguera, se proyecta 'Lucky'. El protagonista es un ateo de 90 años que se ve inmerso en un viaje de autodescubrimiento personal. Precio: 4 euros.

Oviedo y Gijón celebran el Día Europeo de la Música. Hoy, 20.30 horas, en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, actúa el Coro de la Fundación Princesa de Asturias. El programa incluirá polifonía religiosa de los siglos XIX y XX. A las 19.30, en la plaza de la Catedral, turno para el Coro Infantil y el Joven Coro. Por su parte, en la calle Francisco Tomás y Valiente, a las 18.30 y 19.30, actúa Staytons. El grupo lo forman: Vincent Stroup (voz, guitarra rítmica y teclados), Dani Valdés (batería, percusiones y coros), Alejandro 'Venti' Sariego (guitarra solista y coros), Luis Ángel Sánchez (trompeta, fliscorno y coros) y Andrés Ribera (bajo eléctrico y coros). Gratis.

Anabel Santiago, en Gijón. Esta tarde, a las 19.30 horas, en El Café de Macondo (plaza de la Ciudad de la Habana, 3), recital a cargo de la cantante asturiana Anabel Santiago. Presenta el acto la escritora Pilar Sánchez Vicente, quien firmará ejemplares de su última obra. Entrada libre.

Concierto por los refugiados, en Gijón. Hoy, a las 17 horas, en el CMI Ateneo La Calzada, con motivo del Día Mundial del Refugiado, se leerá su manifiesto. Después, a las 19.30, actúa Akin & The Afrobeat Brothers. Hacen desde funk hasta jazz de origen africano. Su líder es el nigeriano Samuel Akinola Ogunmola. Gratis.

Obra costumbrista, en Gijón. Hoy, 19 horas, en el salón de actos del CMI Pumarín Gijón-Sur, el grupo Rosario Trabanco representa la comedia 'Hasta que tu madre nos separe'. Una boda, que debería ser motivo de alegría, acaba siéndolo de problemas. Gratis.

Surrealismo, en Gijón. Hoy, 18 horas, en el CMI El Llano, Equilicua, el grupo de teatro del Centro Social de Personas Mayores de Moreda (Aller) representa 'La madrina'. Disparatadas situaciones provocan constantes risas. Gratis.

Dos poetas en el Antiguo Instituto. Hoy, a las 20 horas, en la sala de conferencias del CCAI, continúa el ciclo '2 Poetas 2'. Esta vez, con Esthi Rubio y Armando Vega Rodríguez. La lectura poética se complementa con la actuación musical de Gijón de Pulso y Púa y baile de Sandra Risueño. Gratis.

Mieres celebra San Juan. La capital mierense sigue festejando San Juan. Hoy hay: 18.30 horas, en el Parque Jovellanos, espectáculo infantil de Susana; 19.30 horas, en la plaza Requejo, Bailadera Títeres representa 'Les tres coles del diablu'; 20, en el Auditorio Teodoro Cuesta, Teatro Margen lleva a las tablas 'Semblanzas Mauricio Kartún-Cumbia Morena' (5 euros), y en la plaza de la Libertad, actúa Folk Taunus.

'Valientes e icónicas', en el Antiguo Instituto (Gijón). En el vestíbulo de la segunda planta del CCAI se puede ver una muestra colectiva del taller de grabado de la Universidad Popular. Hay xilografías, linograbados y punta seca, entre otras técnicas. Mujeres valientes que dejaron huella en la historia son las protagonistas. Entrada libre.

'Ruinas industriales, miradas sentidas', en El Manglar. Hasta el 4, las paredes de El Manglar (Martínez Vigil, 14, Oviedo) acogen esta exposición colectiva de fotos que se realizó para las IX Jornadas sobre Historia y Patrimonio Industrial. En ella, 21 fotoperiodistas asturianos aportan su visión sobre las ruinas industriales a través de una imagen y un pequeño texto.

Covadonga en la fotografía,en el Museo Arqueológico. La exposición 'Covadonga en la fotografía. Colección del Muséu del Pueblu d'Asturies' se puede ver en el Museo Arqueológico, en Oviedo, hasta el próximo 31 de agosto.