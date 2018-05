¿Qué hacer este martes en Asturias?

'El insulto' es la película de Ziad Doueri que se proyecta en Avilés dentro del ciclo cinematográfico semanal organizado por el Ayuntamiento. Toni, cristiano libanés, riega las plantas de su balcón cuando, sin querer, derrama un poco de agua sobre la cabeza de Yasser, palestino. Este es el comienzo de una pelea repleta de insultos que acaba en los tribunales. Comienza ahí un largo proceso en el que el conflicto tomará una dimensión nacional, enfrentando a palestinos y cristianos libaneses. La película es una parábola político-social. La entrada cuesta tres euros. Comprarla por internet sale por cuatro euros.

Hoy, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Ateneo Jovellanos de Gijón. El coronel Vicente Bravo Corchete, delegado de Defensa en el Principado de Asturias, hablará acerca de la estrategia de seguridad nacional de 2017. El que fuera oficial de las COES en Oviedo y profesor de la escuela de guerra del ejército responderá a las preguntas de los presentes. Hará la presentación el vicepresidente del Ateneo Jovellanos, Luis Rubio Bardón. Entrada gratuita.

Esta tarde, a las 19 horas, en el salón de actos del CMI El Llano. El ciclo 'Actrices de premio' propone para esta semana ver 'Techo y comida', una película que encumbró a Natalia de Molina. Interpreta a una madre soltera y en paro que apenas tiene para comer. Entre la vergüenza, la sensación de fracaso y el miedo a perder la tutela de su hijo de ocho años, intenta aparentar una vida normal. Le es imposible cuando su casero la demanda por no pagar el alquiler. Gratis.

LibrOviedo. Hasta el domingo, la plaza de Trascorrales acoge LibrOviedo, una feria dedicada a la literatura en la que se pueden comprar títulos nuevos y clásicos. Hoy, además, hay: a las 18.30 horas, se presenta el libro 'Recuerdos del pasado', de María Ángeles Campo; a las 19, turno para Miguel Barrero y 'El rinoceronte y el poeta'; y, finalmente, a las 20 horas, Andrés Aberasturi hablará de 'El libro de las despedidas'.

Presentación de 'Mujeres errantes' en Gijón. Hoy, a las 19.30 horas, en el Hotel Asturias de Gijón, Pilar Sánchez Vicente presenta su libro 'Mujeres errantes'. Una famosa escritora suiza afincada en Londres retorna a su tierra natal en un último intento por detener la deriva de sus días. Sorprendida por la inesperada enfermedad de su progenitora, decide compensar sus ausencias permaneciendo a su lado hasta el final. Participan en el acto la también escritora Laura Castañón y la directora de Roca Editorial. Entrada gratuita.

Jornadas del cachopín de San Isidro, en Llanera. Hasta el domingo, día 13, veintiséis establecimientos hosteleros del concejo participan en las quintas jornadas dedicadas al cachopín. Se proponen diferentes elaboraciones.

Ciclo de conciertos del conservatorio, en Gijón. Esta tarde, a las 19 horas, en el CMI Pumarín Gijón-Sur, empieza el ciclo de conciertos del conservatorio con la actuación del Coro Más que Jazz. Gratuita.

Proyección de cortometrajes,en el Antiguo Instituto. Esta tarde, a las 19.30 horas, en el salón de actos del CCAI, sesión primaveral de 'Future Shorts'. En este ciclo se verán los siguientes cortometrajes: 'The Fall of Lenin', 'Encarnación', 'Tough', 'After School Knife Fight' y 'Wannabe'. Entrada gratuita.

Curso en el conservatorio de música y danza de Gijón. Hoy, de 11 a 14 y de 15.30 a 20.30 horas, en la Sala Paraninfo de la Laboral, curso de trompeta con Roberto Bodí organizado por el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón.

Jornadas de Historia de la Educación en Asturias (Oviedo). Hoy, a las 11 horas, empiezan las Jornadas de Historia de la Educación en Asturias, organizadas por el Real Instituto de Estudios Asturianos y el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. En el Ridea (plaza de Porlier, 9), hasta las 20.30 horas, habrá varios debates y charlas. Entre ellos: 'Llingua y Educación n'Asturies ilustrada' (11.30 horas), 'Una ocasión feliz para una reparación honrosa: rotulando calles, seleccionando memoria' (12.30 h.), 'Los estudios superiores de arte dramático en Asturias' (18.30 h.) y 'Una década singular para el magisterio asturiano (1931-1940). De la ilusión al rigor represivo' (19 horas). Entrada gratuita.

'El tiempo de la resistencia', en Oviedo. Esta tarde, a las 19.30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, el psicólogo Daniel López participa en el ciclo 'Fenómenos meteorológicos del alma'. Entrada gratuita.

'Falar ensin parar', en Gijón. La Sala 3 del Antiguo Instituto de Gijón acoge, hasta el 20 de mayo, un espo-cuentu de la dibvertida obra 'Falar ensin parar', con texto de Carlos Espina y dibujos de Marina Lobo. Además, este miércoles, a las 18 horas, sesión de cuentacuentos con Olga Cuervo. Todo es gratis.

Nueva obra en el Museo Evaristo Valle de Gijón. La pinacoteca con sede en Somió expone en el espacio La Ventana la escultura 'Pere', de Javier Garcés (Zaragoza, 1951), realizada en 2016 en terracota policromada. El visitante puede aprovechar también para ver la muestra 'Criaturas insólitas o desaparecidas', de José Luis Posada y Félix Guerra, y con la que se rinde homenaje a Camín. Horario: de martes a viernes de 10 a 13, sábados de 17 a 20, y domingos de 12 a 14 horas. Entrada: 4 /2 euros. Los martes es gratis. Pueden acceder todos los días sin abonar entrada los menores de 12 años.

Retrospectiva a la obra de Reyes Wimberg, en Gijón. Hasta el 27 de mayo, en la sala de exposiciones del CMI Pumarín Gijón-Sur, la artista Reyes Wimberg expone una colección de obras que supone una retrospectiva de sus mejores y más sugerentes trabajos.

El Niemeyer expone la obra de Franco Fontana. Hasta el 24 de junio se puede ver, en el vestíbulo del auditorio, la obra del fotógrafo italiano Franco Fontana. Se exponen imágenes de cuatro de sus series más conocidas: 'Paisaje', 'Paisaje urbano', 'Series asfalto' y 'Fragmentos'. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Precio: 3 euros / 2,5 la reducida. Los niños menores de 12 años pasan gratis.

El Parque de la Prehistoriade Teverga se llena de osos. 'Osos' es la muestra itinerante de la Fundación Oso de Asturias que permite conocer en profundidad, a través de paneles informativos, la forma de vida y las características del oso pardo cantábrico. Estará abierta en el Parque de la Prehistoria de Teverga hasta el 1 de julio. Gratis con la entrada: 6,12 euros. La reducida cuesta 3,57. De miércoles a viernes de 10 a 14.30 y de 15.30 a 18, y fines de semana de 10.30 a 14.30 y de 16 a 19 horas.

Albert Kahn muestra sus archivos del planeta en Gijón. Hasta el 13 de mayo se puede visitar en la sala 2 (primera planta) del Centro de Cultura Antiguo Instituto, de Gijón, la exposición 'Albert Kahn. Archivos del Planeta', un auténtico tesoro fotográfico único en el mundo.

Exposición de fotografía en la Fundación Alvargonzález. La sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález, en Gijón, expone una colección de fotografías que lleva por título 'Habitar (El jardín sentimental)', de la fotógrafa asturiana Olaya Abaurrea.

Covadonga en la fotografía, en el Museo Arqueológico. La exposición 'Covadonga en la fotografía. Colección del Muséu del Pueblu d'Asturies' se puede ver en el Museo Arqueológico, en Oviedo, hasta el próximo 31 de agosto.