¿Qué hacer este martes en Asturias?

El Ballet del Gran Teatro de Ginebra lleva la historia de 'Tristán e Isolda' a las tablas del coliseo ovetense. La majestuosa ópera compuesta por Wagner ha sido coreografiada por J. Bouvier. Los bailarines se encargan de seguirla de forma acompasada, demostrando su depurada técnica y muchos ensayos a la espalda. Esta propuesta no es la ópera llevada al ballet, sino una coreografía personal que se nutre de las emociones que pudieron estimular a Wagner cuando compuso 'Tristán e Isolda'. Esta tarde, a las 20 horas, en el Teatro Campoamor de Oviedo. Entradas: patio de butacas y entresuelo por 25, principal, por 20 y anfiteatro y general, 16.

Hoy, a las 12 y 17 horas, en el Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés (Gijón). Empiezan las actividades destinadas a celebrar el Día Internacional de los Museos. En 'La vida cotidiana a través de los museos de Gijón', se plantean una serie de talleres en los que a partir de las obras expuestas y de objetos cotidianos se estimulen los recuerdos. Actividad dirigida a personas con deterioro cognitivo leve. El programa se repite mañana en el Nicanor Piñole y pasado en la Ciudadela de Celestino Solar.

Esta tarde, a las 19.30 horas,en el Ateneo Jovellanos de Gijón. El catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Javier Andrés González imparte la charla 'El control de los flujos migratorios: de la estrategia de seguridad nacional a la nueva agenda migratoria de la Unión Europea', del ciclo 'Cultura de defensa: migraciones y conflictos' con el que colabora el Aula de Cultura de EL COMERCIO. Pesenta Vicente Bravo, delegado del Ministerio de Defensa en Asturias.

Y además...

Historia de la Educación en Asturias, en Oviedo. Hoy, a las 11.30 horas, en el Ridea, segunda y última jornada dedicada a abordar la historia de la educación en Asturias. En esta sesión se hablará, entre otros, de la beneficencia particular en la Asturias del Antiguo Régimen, de la labor de renovación de Antonio J. Onieva y del derrotero pedagógico de Alejandro Casona. La jornada acaba en torno a las 20 horas. Actividad gratuita.

'Los fenómenos meteorológicos del alma', en Oviedo. Hoy, 19.30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, continúa el ciclo 'Los fenómenos meteorológicos del alma' con la conferencia del psicólogo José María Urical. Este hablará de 'Nieblas. El tiempo de la confusión'. Entrada gratuita.

Sobre Mayo del 68, en Gijón. Hoy, a las 19 horas, en el Ateneo Obrero, tendrá lugar la conferencia 'Mayo del 68. El mundo pudo cambiar de base', a cargo de Jaime Pastor.

Los profesores del conservatorio actúan en Gijón. Durante toda la semana, los profesores del conservatorio de música de Gijón actúan en patio del Antiguo Instituto a las 20 horas. Hoy, Isabel Blanco-Moreno Pérez y Lola González Menéndez (flauta travesera) y Serguei Bedrodny (piano), interpretan 'La flauta travesera a través del tiempo'. Gratis.

Cuentacuentos para niños y bebés en Gijón. Esta tarde, a las 18 horas, en las bibliotecas de La Arena y Contrueces, narración oral de cuentos destinada a niños de 4 a 7 años. A la misma hora, en la de La Camocha, la actividad va dirigida a bebés de 0 a 3 años. Gratis. Se recomienda tener la plaza reservada.

'La plomada', en Siero. Hoy, 20 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio de Pola de Siero, se proyecta 'La plomada', de Luis Argeo y James D. Fernández. La curiosidad sobre una extraña herencia impulsa al narrador de este documental a viajar desde su casa de Nueva York a las calles de Tampa, Florida. 55 minutos. Versión original en castellano e inglés subtitulada en castellano. Gratis.

Gijón, Oviedo y Avilés acogen el Pint of Science Festival. El programa del Pint of Science Festival, cuya estela alcanza Gijón, Oviedo y Avilés, incluye hoy, a las 19.30 horas, varias actividades: en el Savoy se hablará del cáncer y la experimentación y en El Patio de la Favorita, de autoconocimiento y nuestros datos. En Oviedo, el programa se desarrolla en el Chelsea Café Lounge, donde abordarán tests y materia oscura, y en el Café Bar Master, que optan por tratar invasiones y cambio climático. Finalmente, en el Allegro ma non troppo de Avilés, se hablará de microbiota y supersticiones. Todo es gratuito.

Setas en Gijón y Mieres. Diferentes establecimientos de ambas localidades participan en las jornadas de las setas de primavera que organiza AsturHongo.

Jornadas de les llámpares en Quintes y Quintueles. Varios restaurantes de estas dos parroquias maliayas se dedican hasta el 20 de mayo a les llámpares.

Historia reciente, en Avilés. El fotoperiodista y colaborador de EL COMERCIO Eloy Alonso expone en el Museo de la Historia Urbana de Avilés 'Las fosas del olvido', una exposición organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Las imágenes son un fiel reflejo del drama que todavía viven miles de ciudadanos que no saben dónde están sus familiares. Hasta el 3 de junio. Mañana, además, se presentará el informe 'Las Candasas y La Canalona, cita con la memoria'.

Avelino Sala expone en el Centro Niemeyer. 'The global symbol' es el título de la exposición que hasta el 17 de junio puede verse en la cúpula del centro avilesino. Su autor es Avelino Sala. Las piezas que componen esta propuesta se incorporan a la arquitectura que las recibe, dejando en evidencia las fallas del sistema en la que está inserta. De miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. El precio de la entrada general es de tres euros. 2,5 pagan los niños hasta 12 años.

'Hecho por nosotras', en Siero. Hasta el 27 de mayo, en la plaza Cubierta de la Pola, se expone la muestra 'Hecho por nosotras', cuyo objetivo principal es visibilizar el trabajo de las profesionales de los sectores textil, confección, moda, joyería y diseño de Siero. Gratis.

'Entre mar y montaña', en Corvera de Asturias. Hasta el 11 de julio, Itziar Sánchez Chicharro expone 'Entre mar y montaña' en el Hotel URH Zen Balagares (avenida de los Balagares, 34, Corvera de Asturias).

'Falar ensin parar', en Gijón. La Sala 3 del Antiguo Instituto de Gijón acoge, hasta el 20 de mayo, un 'espo-cuentu' de la obra 'Falar ensin parar', con texto de Carlos Espina y dibujos de Marina Lobo. Además, este miércoles, a las 18 horas, sesión de cuentacuentos con Olga Cuervo. Todo es gratis.

Retrospectiva a la obra de Reyes Wimberg, en Gijón. Hasta el 27 de mayo, en la sala de exposiciones del CMI Pumarín Gijón-Sur, la artista Reyes Wimberg expone una colección de obras que supone una retrospectiva de sus mejores y más sugerentes trabajos.

Una instalación en primera persona, en el CCAI. Al amparo del LEV Festival se inauguró 'Children of the Light', una instalación que hasta el 27 de mayo puede visitarse en la Sala 1 del Antiguo Instituto de Gijón. En ella, la luz led en movimiento ilumina el humo y crea formas en el aire. La transformación continua hace que la imagen cobre vida y capte al espectador de una forma casi hipnótica. El público tendrá la sensación de poder tocar las formas que van surgiendo. La entrada es gratuita.

Covadonga en la fotografía, en el Museo Arqueológico. La exposición 'Covadonga en la fotografía. Colección del Muséu del Pueblu d'Asturies' se puede ver en el Museo Arqueológico, en Oviedo, hasta el próximo 31 de agosto.