¿Qué hacer este miércoles en Asturias?

El programa de hoy de la IV Semana del Audiovisual Contemporáneo (SACO) incluye: en el Teatro Filarmónica, a las 18 horas, la proyección de la película húngara ‘En cuerpo y alma’, en la que dos personas algo introvertidas descubren que comparten los mismos sueños cada noche. A las 20.30 horas, el turno es para ‘Félicité’ (Senegal, 2017). La protagonista vive con su hijo y trabaja como cantante en un bar. La entrada para ver ambas es gratuita. Hasta el viernes, en el mismo teatro, se puede visitar una exposición que da cuenta de la historia reciente del Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand.

Hoy, 19.30 horas, en el salón de té del Campoamor. Con motivo del Día Internacional de la Poesía, la Asociación de Escritores de Asturias celebra el recital poético-musical ‘Primavera eterna’. Recitarán: Tito Alvarado, María Esther García, Juan Antonio Domínguez, David Fueyo, Marcelino, García Fernández-Luanco, Isabel Marina, Alberto Martín, Celia Álvarez, Antonio Merayo, Carmen Nuevo, Francisco Priegue, Mirta Chamorro, Nieves Viesca, Virginia Gil y Lauren García. Entrada gratuita.

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Ateneo Jovellanos de Gijón. El sacerdote y catedrático de Historia Medieval Francisco Javier Fernández Conde (Pillarno, Asturias, 1937) imparte esta tarde la conferencia titulada ‘Pelayo, Covadonga y el covadonguismo. Realidades y mitos’. La obra del ponente, que es asimismo párroco de seis congregaciones sitas en el concejo asturiano de Candamo, versa, sobre historia de la religiosidad en España. Entrada libre.

Y además...

Jazz en el centro de Gijón. Esta tarde, 20 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, actúa Azougue. Pedro Lamas (saxos soprano y barítono, dulzaina, gaita, accordina y percusiones), Jacobo de Miguel (piano) y Xosé Lois Romero (percusiones tradicionales). Precio: 3 euros.

Muestra de idiomas cantados, en la Laboral. Hoy, a las 19.30 horas, en el Teatro de la Laboral de Gijón, los coros de elemental y profesional del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón ofrecen el concierto ‘Cantidiomas: una muestra de idiomas cantados’, con dirección de Jesús Gavito Feliz. Entrada libre.

Concierto de primavera, en Oviedo. Hoy, 18.15 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, concierto de la Escuela Municipal de Música de Oviedo. Gratis.

‘Un abuelo de cine’, en Oviedo. Hoy, a las 19 horas, en la librería Cervantes, se presenta ‘Un abuelo de cine’ (Luna de Abajo), de Modesto Montoto y Manuel Herrero Montoto. Entrada libre.

Teatro amateur en Gijón. Hoy, 19 horas, en el CMI El Llano, las chicas de oro de la Asociación de Mujeres Eva Canel representan ‘¿Qué me pasa doctor?’. Gratis.

Presentación y recital, en Oviedo. Hoy, 18.30 horas, en la Biblioteca de la Granja (Parque San Francisco), presentación de ‘Dos años después’, de Miguel Niño, y recital poético musical a cargo de Gema y Silvia Fernández. Entrada libre.

Proyección de ‘Los demás días’, en Castrillón. Hoy, 20 horas, en el Valey, se verá el documental ‘Los demás días’, de Carlos Agulló. La lucha por la vida no debe ser un combate contra la muerte, porque tarde o temprano será una batalla perdida. Duración: 90 minutos. Entrada: 3 euros.

Tarde de cortos en Llanera. Esta tarde, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera, se verán los cortos: ‘No Jungle!’, ‘Agostu’, ‘Y Nadia más que tú’, ‘Negrea’ y ‘Marcus’. Entrada gratuita.

Cuentacuentos en Gijón y Avilés. Hoy, a las 18 horas, en la biblioteca de El Llano, los niños de 4 a 7 años pueden disfrutar de una divertida sesión de cuentacuentos. Es recomendable tener la plaza reservada porque suelen estar agotadas. A la misma hora, en la Biblioteca de La Carriona, Ana Capilla representa ‘¿Qué dicen los colores?’, para público infantil de 4 a 9 años. Ambas son gratuitas.

Homenaje a Covadonga, en Oviedo. Mañana, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos, José Luis González Novalín hablará sobre ‘Religiosidad culta y piedad popular en el Real Sitio de Covadonga’, dentro del ciclo semanal que homenajea a la Santina. Entrada libre.

Jornadas de historia del arte,en la Universidad de Oviedo. En el Edificio Departamental del Campus del Milán se hablará hoy, de 16 a 18.30, de: el inicio de las relaciones diplomáticas entre España y Japón en 1868, la llegada del arte japonés al mundo occidental y los grabados ukiyoe y su impacto en Occidente. Gratis.

Maratón de donación de sangre, en Mieres. Hasta el jueves de 9 a 21 horas, una unidad móvil estará en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres atendiendo a todo el que quiera donar sangre.

Dos visitas guiadas al Museo de Bellas Artes. Esta tarde, la pinacoteca de Oviedo, ofrece dos visitas guiadas. A las 17 horas la dirige Sergio G. Sánchez, dentro del programa de SACO. A las 18.30, el visitante puede descubrir la arquitectura prerrománica a través de la colección del Bellas Artes. El punto de encuentro de ambas es la recepción del Palacio de Velarde. Hay que reservar plaza.

Maqueta modular ferroviaria. Los miércoles, de 17 a 18.30 horas, y los sábados, de 12 a 14, en el Museo del Ferrocarril de Asturias. Exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria por el Grupo de Módulos H0 de Asturias. Gratis con la entrada al museo. General: 2,5 euros. En el andén principal se puede visitar la muestra que celebra el centenario de la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles.

‘Hambre y seguridad alimentaria’, en Gijón. En la sala de exposiciones del CMI de El Llano, se expone la muestra con la que la ONG Global Humanitaria repasa las causas y consecuencias del hambre en el crecimiento, la educación y el progreso social del mundo. Entrada gratuita. Hasta el 1 de abril.

Fotografías arqueológicas en la Villa Romana de Veranes. Los Museos Arqueológicos de Gijón con la colaboración, entre otros, de EL COMERCIO, organizó hace unos meses un concurso y maratón fotográficos para celebrar el centenario del descubrimiento de la Villa Romana de Veranes. En el museo se muestran hasta el 15 de junio las mejores imágenes.

Covadonga en la fotografía, en el Museo Arqueológico. La exposición ‘Covadonga en la fotografía. Colección del Muséu del Pueblu d’Asturies’ se puede ver en el Museo Arqueológico, en Oviedo, hasta el próximo 31 de agosto.

Los dioses del Prado se exponen en el Museo de Bellas Artes.El Edificio Ampliación del Bellas Artes (Oviedo) muestra, hasta el 18 de junio, la exposición ‘Arte y Mito. Los dioses del Prado’. Se trata de una selección de 31 pinturas, 17 esculturas y 2 medallas que firman Ribera, Zurbarán y Coorado Giaquinto, entre otros. Gratuito.

Los dibujos de Francis Baconse exponen en Avilés. ‘Francis Bacon. La cuestión del dibujo’, expuesta en la Cúpula del Niemeyer, confronta el mito de que Bacon no dibujaba. Las 73 obras forman parte de The Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. La entrada general cuesta 3 euros (2,5 reducida). Permanecerá abierta hasta el 8 de abril.