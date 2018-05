¿Qué hacer este miércoles en Asturias?

La escritora colombiana Laura Restrepo ha elegido el Ateneo Jovellanos de Gijón para presentar su nueva novela, 'Los divinos', en un acto que conducirá el también escritor y colaborador del diario EL COMERCIO Ignacio del Valle. La autora establece como punto de partida de esta obra la aparición del cuerpo de una niña flotando en las aguas de un río, un hecho que conmocionó a toda Colombia hace poco tiempo. A partir de este hallazgo, la autora aborda hasta qué punto influyen en el ser humano la perversión y la maldad, pues en el fondo de este episodio se encuentra el mundo superficial de unos jóvenes consentidos. Gratis.

El Cuarteto Quiroga, nacido en Llanes y ahora residente en el Palacio Real de Madrid, uno de los grupos más singulares y activos de la nueva generación europea, actúa invitado por la Sociedad Filarmónica de Gijón. Interpretarán: 'Cuarteto nº 2, Op. 17, Sz. 67', de Bartók, y 'Cuarteto nº 14 en Re menor D 810, 'La muerte y la doncella'', de Schubert. Esta tarde, a las 20 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón. Precio: 20 euros. Duración: 80 minutos.

Los 'Diálogos entre el Cine y la Pintura (XI): Arte y Mito' que organizan el Museo de Bellas Artes y el Arqueológico incluye, esta vez, la proyección de la película 'Edipo Rey' ( 1967), la cual se proyecta esta misma tarde. Los reyes de Tebas, Layos y Yocasta, tienen un bebé cuyo destino ha sido anunciado por el Oráculo. La criatura matará a su padre y se casará con su madre. 105 minutos. Esta tarde, a las 18 horas, en el salón de actos del Museo Arqueológico de Asturias. Entrada gratuita.

Y además...

Alberto Santamaría presenta su nuevo libro en Mieres y Gijón. Hoy, 20 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, y mañana, a las 19.30, en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio, Alberto Santamaría presenta 'En los límites de lo posible. Política, cultura y capitalismo afectivo'. En este libro aborda el activismo cultural neoliberal. Gratis.

'No más excusas', en Oviedo. Hoy, a las 19 horas, en la Librería Cervantes, Iván Ojanguren acerca un libro lleno de herramientas que le permitan hacer de su objetivo una realidad. Entrada libre.

Antonio Villar presenta 'Libres sin libertad' en Lugones. Hoy, 20 horas, en la casa de cultura, Antonio Villar presenta su nueva obra. Es la historia de una familia que, aprovechando un momento de bonanza, cambian la vivienda por otra más digna. Después, viene el paro y, tras éste, el desahucio. Gratis.

Los profesores del conservatorio actúan en el Antiguo Instituto. Hoy, a las 20 horas, en el CCAI de Gijón, actúan Isabel García (flauta travesera), Óscar Camacho (piano), Antonio Gómez y Alberto Castelló (trombón), Iván Rodríguez (trompeta), Manuel Ballesteros (contrabajo) y Julio Sánchez-Andrade (batería). Interpretan 'Ritmos y estilos de la música popular latinoamericana'. Gratis.

Concierto de fin de curso de la Escuela de Música Albéniz. Hoy, a las 19.30 horas, en Pumarín Gijón-Sur, los alumnos de la escuela interpretarán un variado repertorio que abarca desde música popular a clásica. Entrada con invitación.

Cuentacuentos en Gijón. Hoy, 18 horas, en la biblioteca de El Llano, narración oral de cuentos destinada a niños de 4 a 7 años. A la misma hora, en la de La Arena, la actividad va dirigida a bebés de 0 a 3 años. Gratis. Se recomienda tener la plaza reservada.

Contra el olvido, en Gijón. Hoy, en el Museo Nicanor Piñole y mañana, en la Ciudadela de Celestino Solar, a las 12 y 17 horas. Las actividades destinadas a celebrar el Día Internacional de los Museos incluyen 'La vida cotidiana a través de los museos de Gijón', una serie de talleres en los que a partir de las obras expuestas y de objetos cotidianos se estimulan recuerdos. Actividad dirigida a personas con deterioro cognitivo leve. Gratis.

El Cantábrico, en Llanera. Hoy, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura de Posada de Llanera, se verá 'Cantábrico. Los dominios del oso pardo', el documental que Joaquín Gutiérrez Acha rodó en gran parte en Asturias. La fauna de la región, en su plenitud, es la protagonista. 101 minutos. Gratis.

Drama social cargado de optimismo, en Gijón. Hoy, 19 horas, en el CMI Ateneo La Calzada, se verá 'Mujeres Pride' (Reino Unido, 2014). En 1984, con Thatcher al mando, el colectivo de gays y lesbianas apoyó la huelga de mineros en el Reino Unido. Esto demuestra que mundos opuestos pueden vivir en paz. Presentación previa a cargo de la Fundación Mar de Niebla. No recomendada para menores de siete años. Gratis.

En Vegadeo se proyecta una historia de prostitución. Hoy, a las 20 horas, en la casa de cultura de Vegadeo, se verá la cinta argentina 'Alanis'. La protagonista es trabajadora sexual, tiene un hijo y comparte piso en el centro de Buenos Aires con Gisela. Ambas mujeres cuidan del bebé y reciben a sus clientes en el apartamento, pero todo cambia cuando dos inspectores municipales irrumpen en su domicilio y acusan a Gisela de trata. Gratis. 82 minutos.

Antonio Gamoneda recuerda a Emilio Alarcos, en Oviedo. Hoy, 20 horas, en el Aula Magna del Edificio Histórico, el poeta Antonio Gamoneda ofrece la charla 'Emilio Alarcos: poesía y filología'. La presentación corre a cargo del lingüista Salvador Gutiérrez Ordóñez. Entrada libre.

Cosas de niños, en Avilés y Luarca. Hoy, 18.30 horas, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, Natalia Suárez, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, disertará sobre 'Los deberes escolares. Un tema objeto de polémica'. A la misma hora, en la sala de exposiciones Álvaro Delgado de Luarca, Verónica Martínez, profesora del Departamento de Psicología, impartirá la conferencia 'La importancia del juego en el desarrollo: ¿profe, podemos jugar un poco más?'. Entrada libre.

Gijón, Oviedo y Avilés despiden el Pint of Science Festival. El programa del Pint of Science Festival, cuya estela alcanza Gijón, Oviedo y Avilés, acaba hoy. Todas las actividades son a las 19.30 h. En el Savoy se hablará de fragilidades y materiales y en El Patio de la Favorita, de incendios y peces golosos. En Oviedo, el programa se desarrolla en el Chelsea Café Lounge, donde abordarán antibióticos y escapismo, y de precisión médica y genética en el Café Bar Master. En el Allegro ma non troppo de Avilés, se hablará de cómics y vacunas. Todo es gratuito.

Setas en Gijón y Mieres. Diferentes establecimientos de ambas localidades participan en las jornadas de las setas de primavera que organiza AsturHongo.

Jornadas de les llámpares en Quintes y Quintueles. Varios restaurantes de estas dos parroquias maliayas se dedican hasta el 20 de mayo a les llámpares.

Teatro en Siero. Hoy, 20 horas, en el Auditorio de la Pola, el Grupo de Teatro de la Universidad de Oviedo pondrá en escena el espectáculo '¡Europa, Europa!', que tiene dirección y dramaturgia de Etelvino Vázquez. Gratis.

Historia reciente, en Avilés. El fotoperiodista y colaborador de EL COMERCIO Eloy Alonso expone en el Museo de la Historia Urbana de Avilés 'Las fosas del olvido', una muestra organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Las imágenes son un fiel reflejo del drama que todavía viven miles de ciudadanos que no saben dónde están sus familiares. Hoy se presenta el informe 'Las Candasas y La Canalona, cita con la memoria'.