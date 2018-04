¿Qué hacer este fin de semana en Asturias? Cristina Medina y Santiago Molero actúan hoy en Gijón. / LAURA ORTEGA Buen teatro, rock y una ruta acuática, entre los planes para estos días la región JESSICA M. PUGA Gijón Sábado, 7 abril 2018, 00:51

Asturias se prepara para un fin de semana lleno de planes interesantes que van desde el teatro a la música rock que ofrece Gijón pasando por un recorrido de Oviedo a través de la historia del agua.

Teatro en Gijón: 'Ay, Carmela'

Sábado, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos

La obra teatral que hoy llega al coliseo gijonés es una historia contada desde los ojos de Paulino, un muerto en vida que necesita aferrarse a la idea de que la aparición de Carmela, una muerta que vuelve a la vida, es real y que el espectáculo debe continuar sea como sea. 'Ay, Carmela' es, ni más ni menos, un canto a la dignidad del ser humano. La guerra civil y el folclore español están en la obra, pero la trama central gira en torno al sentir de Paulino. Cristina Medina y Santiago Molero protagonizan esta obra de Producciones Come y Calla. Entradas: 18 euros cuesta en butaca; 15, en entresuelo y 10 la general.

Clásica y metal en la Laboral

Sábado, a las 21 horas,en el Teatro de la Laboral de Gijón

Desde Helsinki llegan a Asturias los chicos de Apocalyptica, un grupo de cuerda que se caracteriza por sus versiones de música rock y heavy. Su aparición en escena rompió moles, y su influencia no ha menguado. Ahora, celebra el vigésimo aniversario de su álbum debut, 'Plays Metallica by four Cellos'. Foso: 50 euros y patio de butacas, palcos y anfiteatro: 30 euros.

Ruta azul por Oviedo

Sábado, a las 12 horas, desde la plaza Feijoo

Imagine un recorrido guiado por Oviedo a través de la historia del agua. Es lo que hará si se anima a participar en 'La ruta azul', actividad que se tuvo que suspender antes de Semana Santa por inclemencia meteorológica. Aquí, además de concienciar de la importancia del agua, se descubrirán los espacios claves ligados al líquido. Reservas: escuelasostenible@oviedo.es / 985 74 37 30 / 985 74 46 47.

Ferias

Cosmoniverse Market en Oviedo

Sábado y domingo, de 11 a 21 horas, el céntrico mercado de abastos de La Corredoria acoge Cosmoniverse Market, un mercado dedicado al coleccionismo, el merchandising y los regalos. Además, acogerá el primer encuentro nacional de coleccionistas de maquetas automovilísticas. Entrada gratuita.

Gijón se llena de artesanía

Sábado y domingo, en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, talleres, charlas y exposiciones motivadas por la celebración de los Días Europeos de la Artesanía 2018 que organiza el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón.

Familiar

Visitas guiadas en el Botánico

Sábado y domingo, de 12 a 14 horas, visita guiada por el Jardín Botánico de Gijón. A las 16 horas, la ruta guiada será por el curso del arroyo Peña Francia. Reservas: 985 18 51 30. Entrada: 2,90 euros; los mayores de 65 y de 12 a 26 años pagan 1,80, y gratis pasan los menores de 12 años.

Conozca el Parque de la Prehistoria

Los visitantes del Parque de la Prehistoria de Teverga pueden, hasta el domingo, adentrarse en la Cueva de Cuevas con una visita guiada que tiene lugar a las 12.30, 13.45 y 18 horas y descubrir la galería y los cercados de los animales. Entrada: 6,12 / 3,57 €.

Talleres en el Museo del Jurásico y en el Centro Tito Bustillo

En el MUJA (Colunga), el sábado y el domingo, hay visitas guiadas a la exposición permanente a las 12.30 y 17.30 horas. Los niños de 4 a 11 años recrearán una huella en un molde de arcilla y sacarán su impresión en yeso en el taller 'Dinosaurios que dejan huella' a las 11.30 y 16.30 horas. En el Centro Tito Bustillo de Ribadesella, hay visitas guiadas por su exposición permanente a las 13 y 17.30 horas. Los niños de 4 a 11 años pueden participar en el taller 'Long time ago', en el que harán una cabaña prehistórica a pequeña escala a las 13 y 16.30 horas. Entrada: 5,30 / 3,16 €. Los talleres cuestan 3 /2,5.

Y además...

Salón de las Mascotas, en Avilés

El sábado y el domingo, de 10 a 21 horas, el pabellón de exposiciones de la Magdalena acoge la VII edición del Salón PrinciPets. Hay, entre otras muchas cosas: concursos oficiales de belleza canina, un agility, tests de sociabilidad y pruebas de obediencia. Además, se podrá ver la Exposición Nacional Canina. Las charlas y talleres son gratuitos.

Taller 'bicicletera' en Laboral

Este sábado, a las 11 horas, en Laboral Centro de Artes (Gijón), tendrá lugar el taller 'Cómo hacer sonar una bici en movimiento'. Se diseñarán y articularán los diferentes artilugios mecánicos que convertirán a las bicicletas de los participantes en instrumentos musicales. Imparte el músico Fernando Oyágüez.

Semana del Folclore Astur,en Siero

El sábado, a las 20 horas, en la sala principal del Teatro de la Pola, actúan: la Escuela de Música Tradicional del Ventolín, la Bandina L'Andeche Turcipié, Anabel Santiago y el C.F.I. El Ventolín. Gratis.