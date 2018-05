¿Qué hacer este jueves en Asturias?

Rock genuino desde Detroit

Esta noche, a las 21.30 horas, en el Memphis Live Music

La banda de Detroit The Muggs presenta esta noche en el Memphis (Linares Rivas, 1, Gijón) su poderoso directo a base de hard-rock clásico, blues-rock y blues, con algunas dosis de garage y psicodelia. La banda está formada por los miembros originales Danny Methric (guitarra y voz) y Tony DeNardo (bajo y piano), a los que acompañan en esta gira el joven Zach Plisca, del que se menciona su influencia de Keith Moon (The Who). El trío, formado en el año 2000 y con cinco discos a sus espaldas, está protagonizando una extensa gira española denominada 'Get it on tour Spain'. La entrada cuesta diez euros anticipada y trece en taquilla.

Danza en el Jovellanos

Esta tarde, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón

Tras más de un año explorando las conexiones entre música y danza, Inquiquinante Danza presenta 'Longing for breath', la nueva producción del bailarín y coreógrafo Manuel Badás en colaboración con el pianista y compositor Juan José Ochoa, quien se llevó el Premio Oh! de las Artes Escénicas 2017 a la mejor banda sonora original por este trabajo. Las entradas cuestan 15 euros.

Medrano presenta novela

Hoy por la tarde, a las 20 horas, en la librería La buena letra (Gijón)

El escritor y colaborador de EL COMERCIO Diego Medrano vuelve esta tarde a la librería gijonesa La buena letra (Casimiro Velasco, 12, de Gijón) para presentar 'Llévate el paraguas por si llueve', su texto sobre la bohemia madrileña. Además de hablar sobre su obra y de cómo fue trabajar en ella, Medrano firmará ejemplares a los presentes. La entrada es gratuita.

Día de los museos

Introducción a la astronomía, en El Llano (Gijón)

Hoy, a las 19.30 horas, en el Aula 4 del CMI de El Llano, Enrique Díez Alonso, astrofísico miembro del Grupo de Modelización Matemática de la Universidad de Oviedo, describirá los objetos visibles de la bóveda celeste. Gratis.

Sobre la digitalización de los fondos museísticos

Hoy, a las 19 horas, en el Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón, se hablará de museos hiperconectados y de cómo influyen en su puesta a punto los nuevos enfoques y públicos. Entrada libre.

Contra el olvido, en Gijón

Hoy, 12 y 17 horas, en la Ciudadela de Celestino Solar, se organiza 'La vida cotidiana a través de los museos de Gijón', actividad en la que, a partir de las obras expuestas y de objetos cotidianos, se estimulan recuerdos. Dirigida a personas con deterioro cognitivo leve. Gratis.

Cine

El Niemeyer va 'Hacia la luz'

Hoy, 20 horas, en la sala cine, se verá la película japonesa 'Hacia la luz'. Recoge la historia de Misako, una apasionada guionista de películas para invidentes. Un día, conoce a un fotógrafo mayor que ella que está perdiendo la visión. Juntos aprenderán a ver de manera resplandeciente el mundo que antes era invisible a sus ojos. 5 euros.

Laboral Cinemateca Ambulante recala en Nava y Villaviciosa

Hoy, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Nava, se verá 'The square' en sueco e inglés con subtítulos en castellano. A las 20.30, en el Teatro Riera de Villaviciosa, turno para 'The Maus', que se pasará en inglés con subtítulos en castellano. Gratuitas.

¿Quiénes fueron los Castiello? La respuesta, en Gijón

Hoy, 19.30 horas, en el CMI de El Llano, se verá 'Los Castiello. La lucha por la libertad', dentro del ciclo 'La memoria de un pueblo'. En esta cinta se recuerda a verdaderos héroes de la resistencia antifranquista como los Castiello. ¿Quiere conocerlos? Gratis.

'La jungla de asfalto', en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el Filarmónica, se verá esta cinta estadounidense de 1950, gracias al ciclo 'Radar'. La trama se centra en la meticulosa planificación de un atraco a una joyería. Proyección en inglés con subtítulos en castellano. No recomendada a menores de 13 años. Gratis.

Música

Lafu y Rebeca, en Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, en el CMI Ateneo La Calzada, concierto de Lafu y Rebeca dentro de las XXII Xornaes de Llingua y Cultura Asturiana. Gratis.

Los profesores del conservatorio actúan en el Antiguo Instituto

Hoy, 20 horas, en el CCAI de Gijón, actúan David Muñoz (tuba) y Óscar Camacho (piano). Interpretan 'Ritmos y estilos de la música popular latinoamericana'. Gratis.

La Little Band toca en Gijón

Hoy, 19 horas, en el CMI Pumarín Gijón-Sur, concierto a cargo de la Little Band. Gratis.

Familiar

Cuentacuentos en Gijón

Hoy, a las 18 horas, en la biblioteca de El Coto, narración oral de cuentos para niños de 4 a 7 años. Gratis. Se recomienda tener plaza reservada.

Gastronomía

Setas en Gijón y Mieres

Diferentes establecimientos de ambas localidades participan en las jornadas de las setas de primavera que organiza AsturHongo.

Jornadas de les llámpares en Quintes y Quintueles

Varios restaurantes de estas dos parroquias maliayas se dedican hasta el 20 de mayo a les llámpares.