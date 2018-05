¿Qué hacer este jueves en Asturias?

Cine en Avilés: Lady Macbeth

Hoy, a las 20 horas, en la Sala Cine del Centro Niemeyer

La historia de Lady Macbeth no necesita muchas presentaciones. En la Inglaterra rural de 1865, Katherine (aquí interpretada por Florence Pugh) vive angustiada por culpa de su matrimonio con un hombre amargado al que no quiere y que le dobla la edad, y de su fría y despiadada familia. Cuando se embarca en un apasionado idilio con un joven trabajador de la finca de su marido, en su interior se desata una fuerza tan poderosa que la ayudará a salir adelante. Esta película es una producción británica estrenada en 2016 y dirigida por William Oldroyd. No recomendada a menores de 16 años. Duración: 89 minutos. Precio: 5 euros.

Sobre Rusia y Ucrania

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Ateneo Jovellanos de Gijón

La intensa e interesante cuarta edición del ciclo 'Cultura de defensa: Migraciones y conflictos' incluye la charla del analista geopolítico Pedro Baños Bajo. El también coronel del Ejército de Tierra hablará de 'Rusia, Ucrania y las migraciones en Europa oriental'. El invitado y el ciclo serán presentados por el coronel y delegado del Ministerio de Defensa del Principado, Vicente Bravo Corchete. Gratis.

Registros de dolor, en Oviedo

Hoy, a las 19 horas, en el Aula Escalonada del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo

Esta tarde, en el centro de Oviedo, tiene lugar una nueva sesión del 'Espacio de pensamiento crítico'. Esta se titula 'Huellas de luz, registros de dolor. Testimonios de la fotografía de la inmigración', igual que el libro que presenta Chema Castiello junto a los fotoperiodistas Olmo Calvo y Javier Bauluz. El acto lo presenta María Valvidares, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Gratis.

Cine

El empeño de Jean-Pierre Melville hecho película

Hoy, 20 horas, en el Filarmónica, se verá 'El ejército de las sombras', la película que Melville quiso hacer según leyó la novela de Joseph Kessel en 1943. En ese momento, el propio Melville forma parte de la resistencia a la ocupación alemana, igual que Kessel. Al final, la película llegó 25 años después. Gratis.

Ciclo de cine y bioética, en El Llano

Hoy, 18.30 horas, en el salón de actos del centro, se verá 'Nunca me abandones' (Reino Unido, 2010). Kathy, Tommy y Ruth pasan su infancia en un internado inglés aparentemente idílico. Duración: 103 minutos. Gratis.

La Cinemateca Ambulante llega a Tineo, Piloña y Nava

Hoy, 17.30 horas, en la Casa de Cultura de Tineo, se verá 'Neckan', de Tapia. Al final del protectorado español de Marruecos, un anónimo cambia definitivamente la historia de un joven abogado perteneciente a una influyente familia franquista. A las 19, en la Casa de Cultura de Piloña, 'Custodia compartida', de Legrand. Denuncia el patriarcado y la utilización del hijo por parte del padre acosador para llegar a la madre. A las 19.30, en la Casa de Cultura de Nava, '120 pulsaciones por minuto', dedicada a contar qué suponía tener sida en los 90. Estas dos últimas se verán en francés con subtítulos en castellanos. Gratuitas.

Poesía

Oviedo homenaje al poeta Ángel González

Continúa el congreso que recuerda al poeta en el décimo aniversario de su muerte. Hoy, a las 19.30, en el Edificio Histórico de la Universidad, lectura de poemas con Sara Alonso, Luis Bagué, Xelo Candel, Francisco Díaz, Luis García Montero, Miguel Munárriz, Carlos Pardo y Jaime Siles.

Dos poetas, mano a mano en el Antiguo Instituto

Hoy, a las 20 horas, en la sala de conferencias del CCAI, Carmen Nuevo y José Marcelino García leerán poesía. El músico Dani García de la Cuesta y la bailarina Sandra Risueño amenizan la actividad. Entrada gratuita.

Familiar

Cuentacuentos en Gijón y Mieres

Hoy, 18 horas, en Contrueces, hay una sesión de cuentacuentos dirigida a bebés de 0 a 3 años. Deben estar acompañados de un adulto. Se recomienda acudir con reserva. A las 17.30 horas, en la Biblioteca de Mieres, Leo, la mascota, contará 'Nunca hagas cosquillas a un tigre'. Gratuitas.

Títeres, en Colunga

Hoy, mañana y pasado, 17 horas, Saltiricol, el XI salón del títere de Colunga, ocupa la Sala Loreto. Esta tarde, Producciones Viesqueswood presenta 'Mundo dinosaurio'. Una máquina del tiempo ha permitido a Lucio, viajar a finales de la época Mesozoica en busca de su dinosaurio favorito.

Artes escénicas

'La familia Addams', en Gijón

El coliseo gijonés será la casa de los Addams hasta el domingo. Esta peculiar familia llega en formato musical para contar la desesperación de Gómez y Morticia, los patriarcas. Se han enterado de que su macabra hija Miércoles se ha enamorado de un chico dulce e inteligente de una familia 'normal'. ¿Lo aceptarán? Hoy hay función a las 20.30 horas; mañana y pasado, a las 18 y 21.30, y el domingo, a las 17 y 20.30. Precio: en butaca cuesta 55 euros, 49 en entresuelo y 29 la general.

Danza a cargo del alumnado de la Universidad Popular

Hoy, 20 horas, en el patio del CCAI (Gijón), los alumnos de danza de la Universidad Popular, dirigidos por Miguel Quiroga, ofrecen una muestra de su trabajo. Gratis.

El musical 'Un americano en París' llega a Cinesa Intu Asturias

Hoy, 20.15 horas, se podrá ver en la gran pantalla, en Oviedo, el musical 'Un americano en Paris'.

'Chez Telva', en Mieres

Hoy, 20 horas, en la casa de cultura, Santa Bárbara Teatru representa la comedia 'Chez Telva'. La obra está llena de guiños a las varietés con toques picantes. Precio: 2 euros.

Gastronomía

V Campeonato de Cachopos y Cachopinos de Asturias

EL COMERCIO organiza una nueva edición del certamen, en el que 94 establecimientos de toda la región ofrecen sugerentes elaboraciones hasta el domingo. El precio ronda los 24 euros para dos personas. Tiene toda la información en: campeonatos.elcomercio.es/

Otros

Guadalupe plata actúa en Gijón

Hoy, 20 horas, en la Memphis (Linares Rivas, 1), actúa la banda Guadalupe Plata, dedicada al underground. Precio:12 euros.

Presentación en La buena letra

Hoy, 20 horas, en la Librería La buena letra, Jorge Ordaz presenta su libro 'La mariposa en el mapa' (editorial Luna de abajo). Presenta el acto el escritor Miguel Rojo. Entrada libre.