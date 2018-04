¿Qué hacer este viernes en Asturias? Sara Baras actúa esta tarde en el Teatro Campoamor. / MARIETA Danza, jazz en directo y teatro, entre los planes para disfrutar de esta jornada en Asturias JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 19 abril 2018, 23:36

Asturias arranca el fin de semana con un viernes cargado de planes diferentes, que se mueven entre la danza en Oviedo, la música de jazz en Gijón y buen teatro en Avilés.

Danza en Oviedo: 'Sombras'

Esta tarde, a las 20 horas, en el Teatro Campoamor

La Compañía Sara Baras vuelve a Asturias. En concreto, al Teatro Campoamor de Oviedo para presentar su espectáculo 'Sombras', que coreografía la artista andaluza. En él se ofrece el hechizo inconfundible de unos pies únicos que se deslizan pareciendo levitar. Movimientos ajustados al milímetro, mucho color y silencios que lo dicen todo. Así es el espectáculo que la reputada compañía española de danza acerca a Oviedo. Música en vivo a cargo de K. Baldomero. Entradas: 48 euros en el patio de butacas y entresuelo; 38 en la zona principal y 28 euros en el anfiteatro y la zona general.

Concierto de jazz en Gijón

Esta tarde, a las 20.15 horas, en el Teatro Palacio Valdés

A través de las historias entrelazadas de dos parejas casadas, 'Ilusiones' revela las paradojas de la pasión y la muerte, la lealtad y la traición, la verdad y la ficción. Miguel del Arco dirige a Marta Etura, Daniel Grao, Alejandro Jato y Verónica Ronda en esta oscura y cómica disección del verdadero amor escrita por Ivan Viripaev. Estreno absoluto. Últimas entradas. Entre 11 y 23 euros.

Estreno absoluto en Avilés

Hoy, a las 20.30 horas, en el Teatro de la Laboral

El pianista Danilo Pérez, el contrabajista John Patitucci y el baterista Brian Blade están de gira por Europa presentando su primer disco conjunto, 'Children of the light', que hoy les lleva a actuar en la Laboral de Gijón. Lo suyo es el jazz, no en vano son piezas capitales del legendario cuarteto de Wayne Shorter. Duración: 90 minutos. Las entradas cuestan 28 euros.

Cine

Crítica política, en la Laboral

Hoy, a las 20 horas, en el Paraninfo de la Laboral de Gijón, se verá 'The Party' (Gran Bretaña, 2017). Janet acaba de ser nombrada ministra de Sanidad y llama a sus amigos para celebrarlo. Las bromas e ironías sobre la transformación y la crisis de la izquierda y la necesidad de una sanidad pública provocan que la fiesta se convierta en un volcán a punto de estallar. Versión original en inglés subtitulada en castellano. Precio: 4 / 3 euros.

El III Festival de Cine LGBTIQ ocupa el Centro Niemeyer

El programa de hoy del III Festival de Cine LGBTIQ incluye: a las 16 horas, la proyección de 'O Ornitólogo'; a las 18, de 'Con amor, Simon'; a las 20.30 horas, turno para la película 'Casa Roshell' y, finalmente, de 'The Misandrits' a las 22 horas. Precio: 5 euros. Las entradas pueden salir por 3 euros si se tiene Carné Joven, universitario o del Club Cultura y se compra, como mínimo, con un día de antelación. El festival acaba mañana.

Música

Mercedes Peón actúa en Oviedo

Esta tarde, 20 horas, la cantante gallega Mercedes Peón actúa en el Teatro Filarmónica. Gratuito.

Concierto clásico en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, actúa la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) dirigida por Perry So. Presentan el programa 'Música y Literatura II', que incluye 'La tempestad op. 109: selección', de Sibelius, y 'Tristán e Isolda, suite', de Wagner con arreglos de Henk de Vlieger. El actor y director Mario Gas es el narrador. Entradas: 22 / 19 euros. Una hora antes, en la taquilla, hay un 20% de descuento.

Más que jazz, en la Laboral

Esta tarde, 19 horas, en la Iglesia de la Laboral, actúa el Coro Más que Jazz. Gratis.

Sesión doble en la Memphis

Hoy, 21 horas, el australiano Gwyn Ashton propone pasar una noche dedicada al blues-rock en la Sala Memphis de Gijón. Precio: 13,20 euros. Después, sobre las doce y media de la noche, concierto de Rafa Kas Trío. Entrada libre.

El VII ciclo de agrupaciones del Consmupa toma el CCAI

El ciclo musical que hasta el viernes ocupa el patio del Antiguo Instituto de Gijón incluye hoy, 20 horas, la actuación del Ensemble de Flautas Dossenti, que dirige Raquel Fernández Berdión. Gratis.

Concierto de Vaudí en Grado

Hoy, 20 horas, en el patio de la Casa de Cultura, Vaudí celebra sus 25 años de trayectoria con canciones de Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Tom Jobím y alguna composición propia.

Gabriel Escobar, en Mieres

Hoy, 20 horas, en el Atenéu de Turón, Gabriel Escobar homenajea a Manolo Escobar interpretando sus canciones. Gratis.

II Semana de la Voz en Mieres

Último día del ciclo. Hoy, a las 20 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta, actúan Natividad B. Vega y Maite E. Pastor. Gratis.

Gastronomía

Bocados marineros en Avilés

Este fin de semana y el próximo, veintidós establecimientos de la comarca participan en las jornadas 'Bocados marineros'.

Bicitapeo por Gijón

Tercero de los cuatro bicitapeos organizado por 30 Días en Bici. Recorrerán las sidrerías Los Lagos, La Xuanina y El Lavaderu. Punto de encuentro: plazuela de San Miguel a las 20 horas. Precio por local: cuatro euros para dos personas.

Infantil

Juego de escape en Gijón

Hoy, a las 18.30 horas, en el CMI Pumarín Gijón-Sur, le proponen un juego: escapar superando una serie de pruebas de ingenio. Los participantes deben investigar por qué no pueden salir del lugar y encontrar una solución. La actividad se llama 'Ötzi, el virus del hielo'. ¿Lo conseguirá? A partir de 12 años. Inscripción gratuita.

Bebécuentos en Gijón

Hoy, a las 18 horas, en la biblioteca de Roces, narración oral de cuentos para bebés de 0 a 3 años. Gratuita. Es obligatorio que haya un adulto por cada niño. Se recomienda tener la plaza reservada.

Otros

Libros liberados por Gijón

Hoy, con motivo de la inminente celebración del Día del Libro, la Red Municipal de Museos de Gijón organiza una iniciativa de 'bookcrossing'. Se dejarán en distintos puntos de la ciudad publicaciones relacionadas con la materia y las colecciones de los museos participantes: Nicanor Piñole, Casa Natal de Jovellanos, Museo del Ferrocarril de Asturias y Muséu del Pueblu d'Asturies.