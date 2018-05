¿Qué hacer este viernes en Asturias? La banda New Day actúa en Avilés. La regata de globos aerostáticos en Gijón será una de las citas para esta jornada, pero también habrá mucha música y cine en la región JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 31 mayo 2018, 22:51

Música en Avilés con New Day

Hoy, a las 23 horas, en la Factoría Cultural

En el verano de 2015, cuando Dover vivía sus últimos días como grupo tras 24 años de trayectoria, Amparo Llanos, su guitarrista, compositora y cofundadora, pensaba que aún tenía muchas cosas que decir y experimentar con la música. Así nació New Day, el proyecto que forman también Samuel Titos en el bajo y Jota Armijos en la batería. Su álbum debut es 'Sunrise', el cual presentan hoy en Asturias. Los temas evocan momentos del pasado de su autora, la propia Llanos. Novedad y experiencia se darán la mano en esta actuación que promete ser especial. Las entradas para este concierto cuestan 8 euros.

Música clásica en Gijón

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el Museo Casa Natal de Jovellanos

El ciclo 'Los conciertos del museo' han programado la actuación de la acordeonista Vera Drazic. Sonarán: 'Suite en mi menor', de Rameau; 'Cantigas de Santa María: Todos los santos y bailemos nos ja todas', de Alfonso X el Sabio; 'Lo Ballo dell'Intorcia', de Valente; 'Tango, retratos y transcripciones', de Luis de Pablo; 'Cadencias', de Torres; 'Danza nº 6', de Granados, y 'Folias y Canarios', de Sanz. Gratis.

Festín, a pleno rendimiento

Hoy, segundo de los cuatro días de actividad en San Martín del Rey Aurelio

El programa del festival de escena Festín acoge hoy: pasacalles 'Personajes mitológicos' a cargo de la compañía Mythinerantes a las 12.30 horas por el bulevar de la avenida de la Libertad y a las 19 por la plaza Ramón y Cajal de Sotrondio. También por la tarde, a las 20 horas, en el Teatro Municipal, en El Entrego, la compañía Somny pondrá en escena la obra 'Un tranvía llamado deseo'.

Solidaridad

Gala en favor de la mujer africana, en Gijón

Hoy, de 19.45 a 21.30 horas, en el Tendayu del Pueblo de Asturias, la Asociación de Diseño y Moda de Asturias (Adymo) y la ONG Harambée organizan una gala solidaria en beneficio de la mujer africana. Una veintena de diseñadores asturianos han trabajado telas traídas de Camerún, Togo, Congo, Guinea y Kenia. Aquí se comparten con el público. Habrá rifa y muchas sorpresas.

Música

Concierto y charla en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, actúa la OSPA bajo la batuta de su titular, Rossen Milanov. El solista es el pianista Shai Wosner. Programa: 'Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, op. 10', de Britten; 'Concierto para piano nº 21 en do mayor, K.467', de Mozart; 'El mensajero', para cuerdas y piano, de Silvestrov, y 'Sinfonía nº 82 en do mayor, El oso', de Haydn. Precio: 22 / 19 / 17 euros. Una hora antes, en taquilla, se venden con un 15% de descuento. A las 19 horas, en el auditorio, el compositor Israel López Estelche ofrece la última conferencia de la temporada, titulada '¡Esto me suena! Referencias, citas, pastiches y homenajes en la música del siglo XX'. Entrada libre para los que tengan entradas para el concierto.

El XXVI Memorial Ángel Émbil continúa en Siero

Hoy, 20 horas, en la sala principal del Teatro Auditorio, actúan los coros de la Sociedad Siero Musical. Entrada gratuita.

Rock asturiano en el Savoy

Hoy, a medianoche, en el Club Savoy (Covadonga, 5), primero de los dos pases que ofrecerá la banda Sentencia2. Entrada libre.

Homenaje a Tino Casal en Mieres

Hoy, 21 horas, en la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, la banda Billy Boy y Los Ácratas homenajea al artista asturiano Tino Casal. Gratis.

Cine

'Custodia compartida', en la Laboral

Esta tarde, a las 20 horas, en el Paraninfo de la Laboral, se verá 'Custodia compartida'. Su director, Xavier Legrand, denuncia la utilización del hijo por parte de un padre maltratador para llegar a la madre. Duración: 90 minutos. Versión original en francés subtitulada en castellano. Precio: 4 / 3 euros.

Avilés Acción Film Festival ocupa la ciudad

Diferentes puntos de la ciudad se dedican hasta mañana al Avilés Acción Film Festival. El programa incluye hoy la proyección de 'Donkeyote' (18 horas) y de las participantes en la competición en la sección nacional en la Casa Municipal de Cultura. Las entradas para cada una cuestan 2 euros.

Familiar

Cuentacuentos en Oviedo

Hoy, de 18 a 19.30, en la librería El Búho Lector (calle Nueve de Mayo, 14), el escritor Cristian David López compartirá sus 'Pallabres pa Martín'. Entrada gratuita.

Otros

Segunda regata de globos aerostáticos en Gijón

Hasta el domingo, el cielo gijonés tendrá invitados. Se celebra una nueva edición de la regata de globos aerostáticos, que trae pareja varias actividades paralelas. Tiene el programa completo en las páginas 2 y 3 del suplemento 'Finde' de este periódico.

Vivir con demencia, en Gijón

Hoy, de 16.45 a 20 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, especialistas en el cuidado de personas con demencia compartirán experiencias y darán consejos a los presentes. Gratis.