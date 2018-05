«La mía es una apuesta por la cultura» Silvia Marsó estará hoy en Avilés. / E. C. La actriz catalana llega hoy al Niemeyer con 'Veinticuatro horas en la vida de una mujer', una obra que da forma de teatro musical a la novela de Stefan Zweig M. F. ANTUÑA Gijón Viernes, 25 mayo 2018, 13:39

Hoy llega a Avilés con '24 horas en la vida de una mujer', teatro musical que va más allá de ese género, que se adentra en territorios inéditos para el espectador. Por eso Silvia Marsó (Barcelona, 1963) está feliz de meterse en el pellejo de la Señora C, una mujer que coge la riendas de su vida. A partir de la novela del austriaco Stefan Zweig convertida en dramaturgia por Christine Khandjian y Stéphane Ly-Coug, se representó en París. Allí lo vio la actriz. Y allí decidió producirlo. Felipe Ansola, Germán Torres y Gonzalo Trujillo la acompañan en el reparto.

-¿Se ha metido a productora para poder hacer lo que le da la gana?

- Los mejores personajes de mi carrera, en 'Yerma', 'Casa de muñecas' o 'Doña Rosita la soltera', me los han ofrecido otros productores. Cuando yo apuesto por un proyecto diferente, tengo que abanderar la producción, porque los productores se mueven por la rentablidad y la mía es una apuesta y un compromiso con la cultura. Este es un espectáculo diferente, que no se ha visto en España y tenía que apostar por sacarlo adelante.

-¿Por qué es tan especial?

-Aúna un gran libro de Stefan Zweig, uno de los autores más importantes del siglo XX, con una gran historia, y al mismo tiempo una composición original para trío de cámara de Sergei Dreznin, la interpretación, el canto, la danza, la pintura... Son muchas artes juntas, por eso es tan especial.

-Es un musical, pero no al uso. Defínalo.

-No se puede caer en el estereotipo. No es un espectáculo al uso, escena-canción-escena. La música envuelve a los personajes desde el principio, cantan y hablan y no sabes cuándo están haciendo una cosa y otra, es como si el transcurrir emocional de la historia se hiciera a través de la música. No se puede definir, hay que verlo.

-Fue a verlo a París y decidió hacerlo. ¿Por qué?

-Porque me tocó profundamente su belleza.

-¿Cómo fue el proceso para llevarlo al español?

-Lo primero fue encontrar al director, Ignacio García, que desde el minuto uno apostó por él. A partir de ahí se creó el equipo artístico y decidí producirlo para facilitar que se pudiera estrenar en España.

-¿Qué tiene de reto este rol?

-Es el más difícil de mi trayectoria. Tengo que mezclar distintas disciplinas artisticas, la danza, el canto y la interpetación y todo en directo, pasando por dos edades, la vejez y los últimos estertores de la juventud.

-Y la música es su aliada.

-Ignacio García, que es musicólogo y ha dirigido óperas por todo el mundo, decía que cuando los personajes no saben expresar lo que están sintiendo recurren a la música; cuando es tan importante el sentimiento por el que están pasando es cuando recurren a ella. La obra es un transitar por la música, por el cantar, por el hablar, el recitar, de una forma tan fluida que cuando empieza la función el público sabe que es un musical pero al minuto tres se olvida y lo que ve es a unos seres humanos a los que les están pasando cosas muy importantes y se están dando cuenta de que la vida es algo que pasa y muchas veces perdemos en el camino las oportunidades.

-Eso le ocurre a su personaje.

-Ella es aristócrata y mujer, y desde su cuna su vida ha estado planificada; nunca tomó una decisión hasta que en un momento dado acaba de enviudar, sus hijos han abandonado el hogar familiar y se ve por primera vez ante las riendas de su destino. Decide viajar a Europa y se encuentra en el casino de Montecarlo con un jovencísimo ludópata que se está jugando una fortuna y, tras perderla, intenta suicidarse. A partir de ahí empiezan esas 24 horas.

-¿Una historia muy común entre las mujeres?

-El autor eligió un ser humano sin libre albedrío, manipulado y condicionado por la sociedad, y hay muchos en esa situación. También hombres.

-¿No hay lectura feminista?

-Sí, claro, pero el autor no es que fuera feminista, era humanista, siempre cuestionó la condición humana, reflexionó sobre la moral, sobre los preceptos que condicionan al hombre.

-¿Cómo vive estos tiempos de movilización femenina?

-Soy ejemplo de lo que es empoderamiento de la mujer sacando adelante sola este espectáculo con un elenco de nueve personas en gira. Como la Señora C, todas tenemos que tomar las riendas de nuestro destino.

-Hay que ser valiente para producir un espectáculo con nueve personas en gira.

-Sí. Está mal que lo diga pero es verdad. Tengo mucha fe en el público, cuando le das calidad sabe responder, está ávido de propuestas distintas y de productos más culturales.

-Es catalana. ¿Queda sentido del humor por allí?

-No lo sé. Las circunstancias no son muy proclives para el humor. Si se ha perdido ya se recuperará, todo es cuestión de tiempo.

-¿Qué otros proyectos tiene?

-Voy a estrenar el 31 de mayo una película en el Festival de Cine de Alicante, 'Sin novedad', de Miguel Berzal de Miguel, un 'thriller' psicológico.

-¿Televisión?

-No le cierro las puertas a nada. Procuro estudiar las propuestas para encontrar personajes interesantes.

-¿Le quedan muchos personajes interesantes?

-Todos.

-¿Sufre mucho con ellos?

- Todos los personajes son devastadores cuando son dramáticos. Con la Señora C hay momentos muy lúdicos, de pasión, eróticos, y hay otros trágicos, pero todos ellos hacen que sea una especie de montaña rusa emocional; es una lección de vida.