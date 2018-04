Blues & Decker clausura gira en Avilés El cuarteto asturiano Blues & Decker actuará en Avilés. / PALOMA UCHA El cuarteto presentará un disco doble con catorce temas registrados en directo. En Gijón habrá varias fiestas de Distrito Rojo, FUSOA, Promodiscopy y Pure Works JOSÉ CEZÓN Viernes, 27 abril 2018, 08:45

El grupo Blues & Decker, una de las bandas con más verdad del nuevo milenio en Asturias, clausurará esta noche en Avilés (Santa Cecilia, 21 horas. 10 y 12 euros) la gira nacional de su segundo disco 'From The Men We Are', que fue seleccionada entre más de ochocientas propuestas para la octava edición de Girando por Salas.

Pero, además, esta gira de más de treinta conciertos ha quedado registrada en el disco doble 'The Blues & Decker Live Album', cuyo diseño homenajea a un trabajo de Howlin' Wolf del año 1969, donde el bluesman americano se alejaba de los cánones del género. El directo de Blues & Decker consta de catorce temas y se complementa con un documental de una hora con los mejores momentos de la gira. Esta noche se podrá adquirir el álbum en exclusiva a un precio reducido antes del lanzamiento en otoño. La banda –formada por Gustavo Pérez (voz y guitarra), Guzmán Lanza (guitarra), Kike Cuetos (bajo) y Diego Reyes (batería)– estrenará también la canción 'The Right Path', que está incluida en el disco.

Dos celebraciones para mañana en Gijón. El Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias (FUSOA) organiza una fiesta de vigésimo aniversario en la Casa Sindical (19 horas. 5 y 8 euros) con las actuaciones de las bandas asturianas de punk-rock Flashback, Sartenazo Cerebral y Skontra; el grupo catalán Insershow Antifa Crew y el DJ Antistailo. La fiesta proseguirá después en Sextaferia (2 am) con sesiones de dj´s.

Y la tienda Distrito Rojo cumple su decimoquinto aniversario con una fiesta hip hop mañana en Gijón (sala Buddha, 19.30 horas. 8 y 12 euros) con las actuaciones del burgalés N-Wise Allah, miembro del grupo MDE Click, quien presentará su último disco 'Casino Chips', y del grupo local Ceks estrenando su nuevo EP '1.23'. Habrá regalos y sorteos de ropa.

Y la banda The Traveling Zoo, liderada por el cantante y guitarrista Fran Elías, ofrecerá mañana en Avilés (Le Garage, 23.30 horas), su segundo concierto de presentación del nuevo disco 'Tívoli', tras el exitoso estreno en Oviedo.

Al calor del Festival LEV, en Gijón se prodigan los eventos electrónicos paralelos. Esta medianoche (Lanna Club) pinchará un histórico de la escena techno de Detroit como Robert Hood. En su extenso currículo cabe mencionar que fue fundador del prestigioso colectivo Underground Resistance, junto a Jeff Mills y Mike Banks. Hood ha firmado con otros nombres artísticos como Monobox o Floorplant. En la fiesta pincharán otros dos dj´s solventes como Hugo Rolán y Soulders.

Promodiscopy

El colectivo Promodiscopy organiza mañana en la Cervecería BCL, una extensa sesión vespertina (desde las 18 horas) protagonizada por Dj Enrique. Y la promotora Pure Works y el Lanna organizan mañana en este club (medianoche. 12 y 15 euros) el octavo homenaje a Sonia Briz, la fallecida locutora de Radio 3, responsable del programa dedicado a la música electrónica 'Zona 3'. El invitado de excepción será el neoyorquino The Horrorist, nombre artístico de Oliver Chesler, quien ofrecerá un directo con su fusión de EBM, techno, electro y hard-techno. Le acompañan Orlock 101, con su estreno en directo en un club, y los dj´s locales Elmer Davy, Manglés y Alex Ohmios.