Un fin de semana de despedidas en las pistas El sol comienza a aparecer cuando la temporada llega a su final / Astún Tras disfrutar de una merecida prórroga, el domingo es la fecha elegida para muchas estaciones, que cierran una temporada inigualable y repleta de nieve JUANJO GONZALO MADRID Jueves, 12 abril 2018, 15:29

Inevitablemente, se acerca el final para muchos centros de esquí. Con la llegada del fin de semana, llegan a los últimos días de un curso -en algunos casos, tras haber ampliado una temporada que por lo general ha sido muy prolífico en precipitaciones- extraño y que todavía invita a descender pistas de forma continua. Ni siquiera la primavera ha hecho su aparición en algunos centros que dirán adiós con el frío y prácticamente los copos cayendo a mediados del mes de abril.

Una situación que, sin duda, es particular. No se esperaba en ninguna zona de España, pero ha sido muy bien recibida. Es Valdezcaray uno de los casos más llamativos. En La Rioja apenas pudieron disfrutar de unas últimas temporadas en las que la nieve no aparecía hasta bien entrado el invierno, pero este año tanto operarios como usuarios están mostrando su mejor cara. También los empresarios de la zona, quienes no dejan de aprovechar el tirón. A esta bonita experiencia se pondrá fin el próximo domingo.

Las pistas riojanas aguardan sus últimas jornadas de la temporada / Valdezcaray

No será la única, pues un buen grueso de centros se van despidiendo, poco a poco, de una grandísima temporada. Caso de La Pinilla, en Segovia, que también dice adiós tras un mes final en el que la extensión se redujo notablemente por la aparición del viento, que obligó a clausurar el centro durante algunas jornadas. Más dudas hay sobre si el final de Manzaneda llegará en estos días, pues la modesta estación gallega acumula todavía más de 11 kilómetros de pistas.

En Astún, donde este jueves se ha registrado una enorme nevada, las previsiones son muy buenas de cara a un fin de semana que en principio no contaba para la temporada. La fecha de cierre inicial era el 8, aunque finalmente se alargó una semana -únicamente sábado y domingo- en la que a día de hoy es la única disponible en el Pirineo Aragonés.

La Pinilla

Pocas opciones para esquiar quedarán en el Sistema Central a partir del 16. Con Béjar-La Covatilla aún como incógnita, las valoraciones del Puerto de Navacerrada marcan este domingo como día de cierre. Algo que pocos entienden, viendo las condiciones que aún se mantienen en unas pistas que apenas han disfrutado en los últimos cursos.