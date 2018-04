Dos triunfadoras en la Península Un esquiador desciende una de las pistas del entorno catalán / Masella Masella, la única estación catalana abierta todavía, y Valdesquí, sin fecha de cierre, continúan acumulando nevadas y pistas en un momento excelente para ellas JUANJO GONZALO MADRID Viernes, 13 abril 2018, 15:29

Hace años que en Masella se han acostumbrado a ser uno de los destinos favoritos para muchos aficionados de la zona pirenaica. En Cataluña, ahora mismo, es la única estación que se mantiene disponible -quedan largas jornadas hasta el cierre del 1 de mayo- y las previsiones son muy buenas. Sin ir más lejos, esta semana se han sumado 65 centímetros de nieve a unas pistas que están finalizando la temporada del 50 aniversario de la mejor forma posible.

Sin apenas sobresaltos y volviendo a ser, un año más, la estación del Pirineo Catalán que más aguanta. Un detalle que es de agradecer para los amantes de los deportes invernales, que agotan sus últimos cartuchos en unas semanas en las que la meteorología está dejando muchas sorpresas.

Por eso, como siempre, en el centro catalán ponen su mejor cara para seguir creciendo y afrontan uno de sus últimos fines de semana del curso con retos y nuevas ilusiones. Las de estos días de mediados de abril es conseguir abrir todo lo que está disponible, pues tras las copiosas precipitaciones el trabajo de los operarios está siendo muy intenso.

'La Nieve de Madrid' sigue viviendo su mejor momento / Valdesquí

Con el fin de semana ya encima y la mira centrada en otras pistas que despiden el que ha sido un curso mágico, otro de los que triunfan dentro de nuestras fronteras es Valdesquí. El centro madrileño ya anunció a través de sus redes sociales que aguantarán hasta que haya nieve suficiente en sus trazados. Por el momento, las condiciones son realmente buenas, y las jornadas de fin de semana se afrontan con ilusión tras haberse visto abocados a cerrar por el fuerte viento imperante.

'La Nieve de Madrid', como se conoce al entorno capitalino, no tuvo el mejor comienzo de un Sistema Central que desde el principio de temporada sumó bastantes kilómetros, pero ahora es el gran beneficiado. En la recta final de abril se esperan mantener los 22 que suponen todo el dominio esquiable para ellos. Valdesquí, sin duda, vive su gran momento. Y no hay ni un solo momento en el que no lo esté disfrutando con todos los aficionados que se acercan hasta allí.