'Carne de gallina' se despide Maxi Rodríguez, Sergio Gayol, Carmela Romero y Jorge Moré. :: AURELIO FLÓREZ La obra basada en la película homónima de Javier Maqua llegará mañana en el Teatro Jovellanos a su última función. Han sido 80 las realizadas por toda España M. F. ANTUÑA Gijón Viernes, 1 junio 2018, 00:21

Es una de esas comedias agridulces que desatan la risa pero también en algún momento congelan el rictus. 'Carne de gallina', la obra teatral inspirada en la película homónima de Javier Maqua, llega mañana en el Teatro Jovellanos a su útima función.

El propio Javier Maqua, Maxi Rodríguez y Sergio Gayol firmaron la adaptación teatral que dirigió el segundo y de la que es coprotagonista el tercero. Una coproducción a tres bandas que unió a Territorio Violeta, Teatro del Cuervo y La Estampa Teatro para hacer realidad un proyecto ambicioso con un reparto amplio. Sandro Cordero, como Gelín; Sergio Gayol, Ceferino; Rosa Merás, Ágata; Xuacu Carballido, Luisón; Concha Rodríguez, Carmina; Carmela Romero, Adelina; Roca Suárez, Amador, y Jorge Moré, como médico, conforman el elenco que hilvana una reflexión sobre la situación de las cuencas mineras asturianas.

Ochenta funciones después, llega el momento de decir adiós y de hacer balance: «Ha sido una experiencia muy buena», resume Sergio Gayol, que destaca el desafió económico que supuso invertir en torno a 50.000 euros y que fue posible gracias a la apuesta por la coproducción, que garantizaba también que la obra se pudiera ver en varias comunidades autónomas. Y en todas, salvo Cataluña y las islas, se pudo reír con 'Carne de gallina', que, aunque se barajó la posibilidad, finalmente no pudo hacer temporada en Madrid. «La respuesta del público fue y sigue siendo muy buena, en Asturias fue increíble», apunta. Pero, pese a la temática asturiana, la función se intiende igual de bien fuera de nuestras fronteras, aunque, eso sí, sufre algunas leves adaptaciones. No es que haya una versión en castellano y otra en asturiano, pero sí que en las actuaciones fuera de Asturias se cambiaron algunas palabras en asturiano para facilitar la compresión. «Son detallinos, pero sí que nos hemos dado cuenta de que aquí hablamos muy mal, insultarnos casi es un piropo, así que los tacos los suavizamos un pelín, un 'cagonmimadre' en Astuiras no es nada, pero en Madrid es otra cosa», señala Gayol. Aunque, al margen de esos pequeños ajustes, el público asturiano y el de fuera han entrado al trapo del humor negro, al código de la comedia que ha deparado risas a tutiplén.

La cosa dio para muchas bromas entre un elenco grande que ha disfrutado de esos cuatro años de representaciones. La clave del éxito: «Trabajar, trabajar, trabajar y poco más», apunta Gayol, que subraya el papel del equipo, siempre engrasado.

Se ha llevado también Premios Oh! y logró estar nominada en los Max como mejor producción privada. Un hito, como lo son también 80 funciones para una producción de tamaño medio hecha en Asturias. Se estrenó en septiembre de 2014 y dice adiós en mayo de 2018. «Hay espectáculos que necesitan un ciclo determinado y hemos querido volver al Jovellanos para cerrarlo».