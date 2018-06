«Cuba es un país de calor y ritmo con mucho talento, música y arte» El compositor y cantante cubano Leoni Torres está de gira por España. / E. C. Leoni Torres, compositor de la 'Traidora' de Marc Anthony, llega mañana a Gijón con su nuevo álbum y con muchos proyectos. Jennifer Lopez ha grabado uno de sus temas M. F. ANTUÑA Gijón Viernes, 22 junio 2018, 12:26

Cubano de Camagüey, Leoni Torres (1977)nació con el ritmo en la sangre, con las ganas de cantar y bailar en el ADN y ha hecho de la música su profesión, primero en grupos como la Orquesta Maravillas de Florida y la Charanga Habanera y después en solitario. Ayer abría gira europea en Madrid y mañana estará en la sala Albéniz de Gijón.

-Comienza la gira europea. ¿Cómo lo afronta?

-Muy feliz de volver a Europa. Es un público diferente al americano. Pienso que aquí ustedes se están haciendo seguidores de la música cubana, les gusta y por eso nosotros venimos con salsa y con fusión.

-¿Qué tiene Cuba que derrocha arte?

-Tiene que ver un poquito con la mezcla de los africanos con los españoles, que nos lleva a tener ese ritmo. Y el sol también hace que sea un país de calor y de ritmo, es el Caribe. Allí hay mucho talento, mucha música, mucho arte.

-¿Qué espectáculo presenta en esta gira?

-Traemos un concierto con canciones del nuevo álbum. Es un espectáculo variado, con música de autor, salsa, alguna balada, canción romántica. Puedes escuchar música para dedicarle a la persona que quieres y bailar. Me acompaña una banda de muchachos jóvenes, la mayoría graduados del Instituto Superior de Arte de La Habana.

- 'Me quedo contigo' es el título de la gira y lo que usted le canta a su país. ¿Por qué no se quiere ir a Miami?

-Me gusta mi tierra, si hubiera alguna propuesta de una disquera interesante, quizá me replanteara la idea, pero por el momento me quedo en Cuba, es el lugar que alimenta mi creatividad.

-Miami es un poco Cuba también y un lugar fundamental para desarrollarse en la música.

-Es en Estados Unidos donde están todos los artistas, los programas, los eventos importantes de la música mundial, las grandes trasnacionales, y también la mayoría de los cubanos. Miami es como regresar a toda la gente que hace años que no ves. Pero para mí Cuba es una fuente de inspiración, y cuando cambias el entorno cambia tu música.

-¿Cuáles son los ingredientes de la suya?

-Una mezcla de música cubana tradicional y contemporánea, con una manera particular de cantar y con mucha influencia de otros artistas con los que yo crecí, como Michael Jackson, Elton John...

-¿Qué más le gustaría ponerle a su música en el futuro?

-Fusión de ritmos y baile; me gusta que haya mucho baile. El objetivo es entretener.

-Marc Anthony y Gente de Zona cantaron 'Traidora', una composición suya.

-Sí. Esa canción fue escrita para Gente de Zona, pero Marc Anthony quiso cantarla. Me encantó conocerle y poder trabajar con él. Es una persona estupenda y un gran artista.

-¿Habrá más colaboraciones?

-Me encantaría, pero para eso tienen que pasar otras cosas, como entrar en su compañía como artista. Ahora estoy como compositor.

-También ha colaborado con Pablo Milanés.

-Sí, es una de las noticias más grandes que me dio la música. Escribí una canción para él y fue espectácular, es un tipo increíble. Yo nací escuchándole, siempre quise cantar con él, busqué mi momento y lo encontré.

-¿Quién más le tienta?

-Me queda mucha gente. También he trabajado con Pancho Céspedes en otro tema, 'El último adiós', y fue un gran regalo para mí.

-¿Qué proyectos tiene?

-Un dueto con Gente de Zona para su nuevo disco que va a ser una oportunidad muy buena para que más gente me conozca, ya que ellos son bastante internacionales. El álbum está en proceso de grabación. También hice una colaboración en el disco en español de Jennifer Lopez, pero todavía estamos esperando a ver si sale esa canción.

-¿JLo? ¿Cómo fue eso?

-A raíz de conocer a Marc Anthony. La canción se titula 'Recordándote' y lo último que supe es que la iba a grabar a dúo con Maluma. Han salido dos canciones del disco y estamos pendientes. Eso sería cosa buena.

-¿Qué me dice de Cuba? ¿Nuevos tiempos?

-Todo igual. Ahí estamos nosotros, los cubanos, yo la verdad que vivo en mi mundo, mi familia, mi música y no pienso nada más que en salir adelante. Los cubanos vivimos el día a día. No sé nada de política ni me interesa, lo mío es la música y entretener a mi gente.