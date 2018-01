Cumpleaños musical a ritmo de soul The Excitements actuará mañana en la asociación Pepe Bocanegra. :: E. C. La asociación cultural Pepe Bocanegra, de Valles (Piloña), organiza mañana un doble concierto de la banda barcelonesa The Excitements y los vascos Still River JOSÉ CEZÓN Viernes, 26 enero 2018, 13:19

La asociación cultural Pepe Bocanegra, de Piloña, celebrará mañana el décimo aniversario en su local de Valles (22.30 horas) con un doble concierto de The Excitements y Still River. El colectivo cumple una década con una programación musical cada vez más cuidada y apetitosa.

The Excitements es una banda barcelonesa de soul y rythm & blues con una vocalista mozambiqueña, Koko-Jean Davis, a la que ya comparan con Tina Turner. El septeto presentará su tercer disco 'Breaking the Rule', producido por el ilustre Mike Mariconda. El grupo fue fundado por el bajista Daniel Segura y el guitarrista Adrià Gual y goza de un gran reconocimiento en países como Francia, Bélgica, Italia u Holanda. Y Still River es un veterano quinteto formado hace cinco años en Bilbao y que toma sus influencias de los clásicos del rock, country, soul o blues americano. Vendrá a presentar su segundo disco 'Wood & Wire'.

La banda estadounidense Bains III & the Glory Fires y los asturianos The Real McCoyson protagonizarán mañana en el Albéniz (22 horas. 8 y 10 euros) la fiesta de presentación del VI Gijón Sound Festival (13 al 15 de abril). El cuarteto presentará su tercer disco 'Youth Detention', grabado en Nashville. Su estilo combina rock sureño y punk-rock. Otra banda estadounidense Greasy Tree saldrá mañana al escenario de la Factoría Cultural de Avilés (21 horas. 8 y 10 euros). Este trío cultiva rock, blues y soul y editó su primer disco el pasado año.

El rapero Rels B

El músico mallorquín de hip hop Rels B estará mañana en Oviedo (Sir Lauren's, 20 horas. 13 y 16 euros) junto a Itchy & Buco y Miss D. El artista llega con la vitola de sus más de veinte vídeos que superan el millón de visitas -algunos más de diez millones- y de haber triunfado en sus giras por España, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia.

Fiesta house con Jef K

El dj parisino Jef K capitaneará mañana en Gijón (Lanna Club, medianoche, 12 euros) una noche de house, junto con No Name y Antón Arrieta, miembros del colectivo Asa People. Entre las credenciales de Jef K, figuran su residencia del famoso club Rex de la capital francesa, su trabajo en el sello Distance o compilador de los cedés My House. Fundó, asimismo, junto a su hermano Dj Tony Silver, los sellos Silver Network y Fast Foward.

Chris Brokaw en Oviedo

El veterano músico neoyorquino Chris Brokaw ofrecerá el próximo miércoles un concierto en Oviedo (Lata de Zinc, 21 horas. 8 y 10 euros), organizado por el sello Humo. Brokaw formó parte de la magnética banda de slowcore Codeine, y después de Come, junto a Thalia Zedek, además de colaborar con infinidad de grupos y artistas.