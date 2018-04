«En la vida cotidiana no tienes guion y las responsabilidades son mayores»

Después de haber sido nominada en tres ocasiones a los Premios Goya, Nathalie Poza (Madrid, 1972) obtuvo en la última edición el galardón correspondiente a la mejor interpretación femenina protagonista, concedido a su papel en la película de Lino Escalera 'No sé decir adiós'. Pero ha sido el teatro su origen, al que vuelve frecuentemente, como en esta gira que concluye mañana, sábado, en el Teatro Jovellanos, dando vida a la obra dirigida por Andrés Lima, 'Sueño (Una comedia muy trágica)', «inspirada en el universo de las comedias de Shakespeare».

–Usted es hija de madre francesa y de un padre escultor de origen vallisoletano. ¿Demasiado atrevimiento, teniendo en cuenta que todavía estábamos bajo régimen dictatorial?

–Nacer siempre es para todos un atrevimiento y una violencia (ríe). Pero, en este caso, quizá quien más arriesgó fue mi madre viniendo de una sociedad muy diferente. Ni siquiera pudieron inscribirme como Nathalie, las autoridades exigieron que fuera Natalia.

–Durante sus estudios de arte dramático, coincidió con Javier Gutiérrez, el actor asturiano. ¿Ya se adivinaba el talento que desarrollaría?

–Era igual que sigue siendo ahora, entusiasta y comprometido. Lo tenía muy claro y no era difícil suponer que llegaría muy lejos.

–Teatro, cine, numerosas series de televisión... ¿En cuál de las modalidades siente que se acerca más a su ideal interpretativo?

–Donde me siento más libre es en el teatro, porque en cierta medida decides lo que quieres hacer y con quién. Y, sobre todo, está el aquí y el ahora de la interpretación teatral, que no se puede comparar con nada. En cualquier caso, creo que las tres disciplinas se complementan. El teatro ayuda mucho a manera de entrenamiento para encontrar el punto emocional que has de recuperar después de largas esperas en los rodajes. Pero lo relevante en cualquier género es un buen proyecto.

–En alguna ocasión ha dicho que está más cómoda en la piel de un personaje que en la vida misma. ¿Una forma de huida?

–Si aprendes a vivir, la vida no requiere huidas. Aunque la interpretación es una manera de entender el mundo, de vivir. No obstante, en la vida cotidiana careces de guion y las responsabilidades acaso sean mayores.

–¿Tal vez de lo que se trate es de no separar demasiado el arte y la vida?

–A condición de hacer intervalos para refrescar la creatividad. Pero, sí, la vida ha de estar al lado. Si no vives, no hay nada que contar... Es bueno viajar en metro, mirar a los ojos a la gente, salir de Instagram...

–A la cuarta nominación fue la vencida. Por fin, el Premio Goya.

–No he tenido todavía tiempo de saborearlo, de asumir que es mía esa escultura de bronce, que era el material en el que también esculpía mi padre. Las inseguridades y los miedos que proporciona esta profesión no dejarán de ser los mismos, pero me siento muy orgullosa.

–¿Qué 'Sueño' es el que nos ofrecerán en el Jovellanos?

–Incluso hay un trozo en el que aparece Gijón...

–¿Shakespeare veraneó alguna vez en Gijón?

–(Risas). Es que la estructura es onírica, no realista. La obra transcurre en la cabeza del padre de Andrés Lima (director y autor del texto), que en los últimos meses de su vida evoca desde una residencia, entre delirios etílicos, pasajes de su existencia. Se juntan sus primeros amores y el 'Sueño de una noche de verano'. En cuanto a Gijón, aquí la realidad supera a la ficción, pues es verdad que se escapó de la residencia y vino a Gijón, persiguiendo a una prostituta de la que se había enamorado.