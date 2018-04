«Me pongo loco cuando me dejan»

Robert Downey Jr. vuelve a interpretar a Tony Stark en 'Infinity War', la nueva entrega de 'Los Vengadores'. La cinta es un reto visual por la enorme cantidad de personajes que se dan cita en cada secuencia, pero, al mismo tiempo, supone un estímulo constante para el espectador. El universo Marvel no cansa a un público que consume sus historias de superhéroes sin descanso y los productores esperan que esta nueva entrega supere incluso la recaudación de títulos como 'La guerra de las galaxias' o 'Avatar'. Robert Downey Jr. ha interpretado a Tony Stark durante más de una década.

–¿Qué significa este personaje para usted?

–Es el pasado, el presente y el futuro. Yo sufrí 30 años de dependencia, depravación y desesperación, lo que se conoce como la preparación del actor. El presente es la gloria para todos nosotros, para todos los actores. Es un hecho único en la historia de Hollywood.

–Parece agradecido con la franquicia.

–Si interpretas a un superhéroe en una de estas películas, y funciona, te conviertes en una estrella. Sin embargo, eso no significa nada si no aspiras a algo mejor. Tienes que tener dirección, una familia que te apoye y confianza en ti mismo.

–¿Cuál ha sido su momento más memorable en la filmación de la saga 'Los Vengadores'?

–Esta es la primera vez que todos estamos reunidos y creo que fue el momento en que todos nos vimos y nos dimos cuenta de que probablemente la saga seguirá hacia delante. Nosotros formamos parte de una misión que es llevar la visión de los cómics a la gran pantalla.

–El Iron Man de los cómics tenía una personalidad diferente a como usted lo interpreta. ¿Cuánto hay suyo en Tony Stark?

–Yo no soy él. Soy actor, interpreto un personaje y me dedico a fingir para ganarme la vida. He intentado contagiarme de su pasión, aprender con él, pero eso es todo.

–Los otros actores han dicho que usted era el líder del grupo, el mentor que los unía. ¿Le gusta manifestarse como el eje de unión?

–Sí, y lo hice ofreciéndoles mi jet privado para volar de Albuquerque a Los Ángeles (risas). Cuando Kevin Feige me dijo en 2007 que iban a unir todas las franquicias de la saga en una, con esa visión sin precedentes que me ofrecía, también asumí mi papel de líder. Me emociona recordarlo porque desde entonces he querido capitalizar la oportunidad de interpretar a Stark. Chris (Evans, 'Capitán América') y Chris (Hemsworth, 'Thor') habían lanzado sus franquicias individuales con éxito y carisma, y para mí era un gran compromiso. Todos hemos luchado y trabajado muy duro para conseguir lo que hemos logrado. Lo mejor, que todos somos iguales en esta empresa.

–¿Cuáles son sus expectativas?

–Explorar otros mundos. Y ser amable. Mi expectativa es ser amable. Me puedo poner un poco loco cuando me dejan y quiero que me consideren también como a alguien responsable. Cuando no estás loco, te ofrecen mejores papeles. Realmente, no sé quién está loco en ese momento. Pero sí, me gustaría ser más valiente y arriesgarme.

–¿Ayuda tener como esposa (Susan Levin) a una de las mejores productoras de Hollywood?

–Inmensamente. Mi esposa está segura de que todo lo que sucede en su vida profesional es confidencial. Eso significa que, sin saberlo, he firmado un acuerdo confidencial. Ella me ayuda a entender el proceso. El trabajo del actor termina cuando empieza a editar el director y ahí tiene mucho que decir el productor. Ellos son las personas que encienden y apagan la luz.

–¿Qué le gusta del matrimonio?

–Me gusta el desafío, decir la verdad. Lo malo es cuando tienes a la persona equivocada a tu lado, pero no es mi caso porque tengo a la chica adecuada.

–Está preparando con ella una nueva versión del 'Doctor Doolittle'...

–Veremos lo que sucede. Yo estoy pensando en participar en una nueva entrega de 'Sherlock Holmes', en el 'Perry Mason' de HBO y también quiero hacer 'Pinocho'.

–¿Qué piensa cuando tropieza con algunas de sus películas anteriores, cuando se ve a sí mismo en otra época?

–Hermoso. Sexy. ¡Borracho! No lo sé. Cansado. Ese perro casi me muerde la rodilla. Ese tipo de cosas. Fue un día divertido. Dios, comí demasiado arroz antes del almuerzo (risas).

–Ha sido etiquetado por muchos de sus compañeros como el mejor actor de su generación. ¿Cómo se lleva esa carga?

–Me halaga. Pero no es fácil vivir con ello. Quiero sentirme orgulloso de mi carrera y sigo en el camino.

–¿Es cierto que se obsesionó con Iron Man?

–Sí. Lo perseguí hasta que lo conseguí. Soy un fanático del cómic, de su mitología. Stan Lee creó un personaje diferente, un hombre adinerado que sigue siendo simpático, un drogadicto y un héroe.