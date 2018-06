Cuando el escenario también importa Ángel Kaplan en la presentación de su disco en Gijón. :: PALOMA UCHA Ángel Kaplan, First Breath After Coma, Biznaga o Rufus T. Firefly son algunos de los artistas del Prestoso Fest en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 29 junio 2018, 02:59

En tiempos de sobredosis macrofestivalera y de rivalidades por ver quién tiene el cartel más grande, algunos promotores están optando por fórmulas alternativas más modestas y que se preocupan por otros aspectos esenciales como el entorno o la comodidad del espectador. Es el caso del Prestoso Fest, que alcanza su tercera edición en Xedré, en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Este año habrá otro escenario y se amplía un cartel elaborado con criterio y las actividades, pero con la sostenibilidad que impone este marco natural.

El recinto del festival y la zona de acampada se abrirán hoy, a las 19 horas, con la presencia de Los Pandeiros de Xedré, que pondrán la nota de folclore asturiano a un evento que aspira también a promocinar el occidente y la cultura autóctona. Y a las 20 horas arrancarán las actuaciones, con el grupo asturiano de powerpop Thee Operators, con influencias del punk seminal y el rock americano, que llega con su EP 'Thee Operators Ruined My Life' (Bramante/CGTH).

Uno de los reclamos del Prestoso será Ángel Kaplan, con acreditada trayectoria como músico (Dr Explosion, Bubblegum, Peralta) y productor. Es autor de dos espléndidos discos con genuino sabor americano - el EP 'Transparent Days' (2007) y 'Pictures From The Past' (2012), que no volvió a sonar en directo desde su presentación. Kaplan elige celosamente los escenarios y vendrá acompañado de un 'dream team' de músicos. Imprescindible para fans del folk-rock y el nuevo rock americano, amén de The Beatles y The Kinks.

Le seguirá la banda valenciana La Plata, con su onda new-wave; el grupo de punk rock Biznaga, formado por malagueños y madrileños, o los navarros Kokosha de sonidos más variados. Cerrará Man Pop, que se autodefine como selector musical, lo que ya dice mucho en su favor.

Vermú de convivencia

El festival se reanudará mañana a las 13 horas con tres actuaciones gratuitas en el Escenario B para propiciar la convivencia entre festivaleros y vecinos. Amenizarán Alberto & García, una banda ascendente y de audaz mestizaje, que llega con su aclamado 'El buen salvaje' (Boomerang Discos); el grupo indie ferrolano Klüte y el pop de los salmantinos Yawner.

Y a las 19 horas se reabre el recinto con los valencianos Ramírez Exposure y su pop melódico y el grupo de post-rock vocal portugués First Breath After Coma, que toma su nombre de la banda Explosions In The Sky.

Otro reclamo es Rufus T. Firefly, exitosa banda madrileña de rock alternativo, con influencias desde Smashing Pumpkies o Sigur Ros hasta la neopsicodelia; Carolina Durante, que evocan al punk-pop de Los Nikis; la electrocumbia de los gallegos Esteban y Manuel o el tecno-pop de Rayotaser. Pondrá el broche a la madrugada la dj oficial Miss Disco. El domingo habrá una comida de fraternidad y un set de despedida de Maribel & Sebastian.