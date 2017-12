¿Qué hacer en familia este fin de semana?

Media región atiende a los más pequeños de la casa en el último fin de semana previo a las vacaciones. Conciertos, talleres, talleres artísticos, teatro y hasta ópera son algunas de las propuestas. Coge papel y boli porque la agenda familiar del fin de semana en Asturias viene cargadita. Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Castrillón, Teverga, Colunga y Cabranes celebran desde ópera hasta talleres artísticos.

Gijón

El Jardín Botánico celebra el cambio de estación con un intenso programa de actividad que incluye visitas guiadas, cine, exposiciones y talleres, entre otras cosas. El sábado, de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, y el domingo, de 11 a 14.30, las familias podrá decorar el árbol de los deseos del Botánico. El arfueyu estará contando fantásticas leyendas el sábado a las 13 y a las 17 horas y el domingo, solo a las 13. El sábado y el domingo, a las 12, los niños de 6 a 12 años descubrirán 'Un Papa Noel de lo más natural', actividad que incluye una visita a la Factoría Vegetal, un juego y una manualidad (6 euros). El sábado, a las 12.30, se proyecta la película 'El libro de la selva'. Ambos días, de 12 a 14 y de 17 a 18.30 horas, los visitantes podrán participar en una visita temática al Entorno Cantábrico que incluye ' Ocho ecosistemas de naturaleza española de Playmobil'. Se requiere inscripción previa en el teléfono 985 18 51 30. A las 11.30, 14 y 16 horas se puede visitar por libre haciendo una gymkana. El domingo, a las 13 horas, actúa la Coral Costa Verde. La entrada al Jardín Botánico en gratuita.

El sábado, de 10.30 a 13.30 horas, los niños de 6 a 12 años que visiten el Museo del Pueblo de Asturias viajarán en el tiempo para conocer a una familia campesina asturiana típica del siglo XVIII. Entonces, todos sus miembros trabajaban duramente realizando una lista interminable de tareas: elaborar pan, queso y manteca; hilar y tejer; cuidar del ganado; cultivar cereales; trabajar la madera; criar abejas... Actividad gratuita. Plazas limitadas.

Laboral Centro de Arte acoge este fin de semana la convocatoria invernal del mercadillo Labshop. Los niños de entre 3 y 13 años podrán subirse en el el Tiovivo de Noldi. La agenda de actividad paralela incluye: el sábado, de 17 a 18.15 horas, circo para niños, y para jóvenes de 18.45 a 20 horas. Subirse cuesta 5 euros. El domingo hay, de 12.30 a 14 horas, circo en familia (tres euros por persona). A las 18 y 20 horas, concierto de Sombras de Alta Fidelidad. La entrada es gratuita.

El domingo, de 12 a 14 horas, los niños a partir de 5 años pueden participar en el taller 'Retrato familiar' del Museo Evaristo Valle. En él, descubrirán el arte del retrato descubriendo las obras de Nicanor Piñole o Evaristo Valle. Después lo pondrán en práctica. Precio: 7 euros. Inscripciones: 985 33 40 00 / programaseducativos@evaristovalle.com.

El domingo, a las 18 horas, en el espacio escénico El Huerto (calle de Severo Ochoa, 91), Teatro Plus representa 'Pequeños deseos', un clásico navideño basado en el cuento de Andersen 'La pequeña cerillera'. Dirigido a niños a partir de 5 años. Las entradas por internet cuesta 5 euros (niños) y 8 (adultos). En taquilla cuestan un euro más. Además, hay un bono familiar que cuesta 24 euros y permite la entrada a dos alumnos y dos niños.

Los bebés de 0 a 3 años son los protagonistas del concierto que el domingo, a las 12, tendrá lugar en el Teatro de la Laboral. El programa de 'CantaNavidad' está compuesto por villancicos y melodías de la tradición navideña de diferentes rincones del mundo. Su interpretación corre a cargo de la Escolanía San Salvador, de los profesores de la escuela Tempo y de otros artistas invitados. A partir de las 11.15 horas, recepción animada por la Princesa Katiuskas. Solo quedan disponibles entradas generales al precio de 5 euros. Por la tarde, a las 17.30 horas, en el Paraninfo de la Laboral, se verán cortometrajes infantiles y juveniles: 'Rain or shine' (Reino Unido, 2016), 'The wishing jar' (Canadá, 2016), 'Ambassadors of the cosmos' (Hungría, 2017), 'Petrova Suma' (Croacia, 2016), 'Molbox' (Corea del Sur, 2016), 'Au revoire Balthazar' (Suiza, 2016) y 'Knight to meet you' (Francia, 2016). Las entradas cuestan 4 / 3 euros.

La Navidad deja en la ciudad un carrusel, una pista de patinaje sobre hielo y una montaña de nieve. El carrusel está en el paseo de Begoña y funciona de 12 a 14.30 horas y de 16.30 a 22 horas los fines de semana. Un viaje cuesta 2 euros y el bono de tres, 5 euros. Las otras dos atracciones están en el Solarón y abren de 10 a 22 horas. Patinar una hora cuesta 5 euros. Es obligatorio usar guantes; los hay disponibles por un euro. Tres descensos en el trineo individual cuestan 4 euros y en el doble, 6.

Oviedo

El sábado, a las 12 y 17.30 horas, en la Biblioteca La Granja, Tras la Puerta Títeres representa ‘Secreto de familia’, recomendada a partir de 4 años. La exposición podrá verse de 12 a 14 y de 17 a 19 horas. El domingo solo abrirá de 12 a 13.30. Ese día, Tragaluz títeres representará 'Ferdinando'. Ambas funciones están recomendadas para mayores de 4 años.

Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias celebra un fin de semana de puertas abiertas con entrada y microtalleres gratuitos. Los niños de 4 a 11 años podrá realizar una huella de su dinosaurio favorito en escayola y descubrir el proceso de fosilización en 'Pisadas del pasado' (11:30 horas) o analizar las principales características de los fósiles que encuentren en 'Excava y descubre' (16.30 horas). Además, los niños conocerán cómo sería la textura de un dinosaurio, si tenía escamas o si estaba cubierto de plumas en la actividad 'En la piel de un dinosaurio (18 horas).

El público familiar recorrerá el jardín para descubrir los tipos de dinosaurios que vivieron en la Asturias jurásica en 'Conociendo la costa de los dinosaurios' (13 horas). En caso de lluvia, este microtaller se realizará en el interior. Horario: de 10.30 a 14.30 y de 16 a 19 horas. Todas las actividades, de 30 minutos de duración, tienen 20 plazas, que se asignarán en la recepción del MUJA por riguroso orden de llegada.

Teverga

El Parque de la Prehistoria de Teverga anima a sus visitantes del fin de semana a crear prehistofelicitaciones'. Los niños de 4 a 11 años elaborarán una tarjeta navideña a las 17 horas inspirada en las figuras de Playmobil. El taller, de 30 minutos de duración, cuesta 1,60 euros.

Siero

El domingo, a las 17 horas, visita guiada para descubrir los secretos de los títeres en el Museo El Taller de Títeres (La Cabaña, 51A). Reservas: 686 12 58 80 / 985 72 42 34. Precio: 2,5 euros.

El sábado, en el Teatro Auditorio de Pola, José Armas 'El ilusionista' propone un recorrido por las diferentes disciplinas del ilusionismo. Esta es la premisa principal de 'Sueños mágicos', su espectáculo. Las entradas cuestan 16 euros.

Avilés

La sesión de cuentacuentos del domingo en el Niemeyer estará protagonizada por 'Amelia'. Es a las 17.30 horas. Precio: 2 euros.

La pista de patinaje sobre hielo está en Las Meanas. Los fines de semana abre de 10 a 23. Una hora cuesta 6 euros y 2 el alquiler de patines.

Cabranes

El sábado, gran gymkana en el Museo de la Escuela Rural para niños a partir de 6 años. De 11 a 14 horas habrá talleres de dibujo y escritura, camintas y juegos tradicionales. Inscripciones en: 985 89 80 02, Ayuntamiento, biblioteca o en el propio museo.

Castrillón

El sábado, a las 19 horas, en el auditorio del Valey, Ferro Teatro representa 'El cascanueces', adaptación a ópera infantil del cuento de Hoffmann y de la música que compuso Tchaikovsky. El tío de Clara le regala un cascanueces por su cumpleaños. Ese es el punto de partida de esta reconocida y aplaudida historia que ahora podrán disfrutar los niños. Duración: 60 minutos. Precio: 6 / 9 euros.