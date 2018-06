Prensa y literatura toman el vermú

A la hora del vermú se hablaba ayer en la Feria del Libro de Gijón de una relación casi simbiótica, la de literatura y prensa. La creación literaria y el periodismo son dos viejos conocidos que centraron una animada mesa redonda organizada por el Aula de Cultura de EL COMERCIO, en la que los escritores Xuan Bello, Miguel Rojo y Laura Castañón departieron acerca del rol del literato en el rotativo a través de sus tres ejes principales de intersección: la crítica, la creación y la actualidad.

Presentados por la coordinadora del Aula de Cultura, María de Álvaro, los colaboradores de EL COMERCIO Xuan Bello - «quien nos enseñó que el mundo cabe en Paniceiros» y Miguel Rojo -«uno de nuestros mejores cuentistas»- se unieron a la última incorporación, Laura Castañón, que mañana se estrena en estas páginas para charlar acerca de algo que ya hacen los tres: introducir la literatura en las páginas del periódico, caso también de Luis Sepúlveda, entre el público.

Y es a través de la crítica como ésta entra de manera más directa. En los tiempos de internet, la crítica literaria sigue teniendo utilidad: sirve para cribar y discernir algunos títulos imprescindibles entre miles de volúmenes publicados cada año. No obstante, en opinión de Xuan Bello, «hay poca crítica literaria que sea efectivamente tal». «En el mundo editorial español echo de menos la crítica que es más reportaje, como la de la 'American review', que introduce la perspectiva del yo y convierte una entrevista en algo más parecido a una obra de arte». Bello pide que la crítica «tenga cierta coherencia». «Muchas veces algunos críticos me sirven de guía para saber qué no quiero leer», argumenta socarrón.

Un buen crítico es «aquel que no se casa con nadie». Y en este punto los tres escritores señalan un mismo nombre: José Luis García Martín, firma imprescindible de este periódico, «que hace críticas negativas de amigos... y no dejan de serlo». «Yo soy un mal crítico. No hago crítica negativa, pero tampoco hice nunca una crítica laudatoria de un libro que no me guste». Son los principios que defiende Miguel Rojo, que añade que «un crítico debe ser capaz de distinguir la 'puxarra' de lo otro». En la crítica Rojo prefiere honestidad frente a literariedad. Laura Castañón, que opina que «el territorio de la crítica cada vez es algo más exótico», coincide y matiza: «Es tentador ceder a la promoción».

Con la creación literaria surge la problemática del género. Bello no se adscribe a ninguno en concreto. «Empiezo a escribir un cuento y acabo sacando un ensayo», dice. Se habla de si la literatura es ficción («La necesito para explicar la realidad», dice Bello) y surge la pregunta «¿es el periodismo literatura?», a la que Laura Castañón responde con una anécdota de infancia. «Me hice escritora porque de pequeña vi cómo llegaba un periódico con artículos de Umbral». Sin embargo, la relación no acaba de convencer a Miguel Rojo, para quien la vocación del periodismo es informar, pero «la creación literaria tiene que tener la voluntad de hacer algo bello y perdurar». «Lo que los diferencia es que el periodismo está obligado a buscar la verdad objetiva», apunta Bello, mientras destaca la especial preocupación de EL COMERCIO por la literatura, «desgraciadamente cada vez menos frecuente».

Por último se trata el comentario de actualidad. Los ponentes, modestos, reconocen cierto vértigo a opinar acerca de la misma, si bien cree Rojo que «es fundamental que una persona que escribe entre en la realidad e intente diseccionarla, aportando una mirada desde la inteligencia». La hora del vermú se acaba y Castañón concluye: «Supone abrir una ventana a la comprensión de un hecho sin la urgencia que impone una noticia».