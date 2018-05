Festival Baldumac, TRES DÍAS DE CONCIERTOS, DEPORTE Y MUCHO MÁS EN lLANERA La completa cita de ocio y cultura tendrá lugar entre los días 25 y 27 de mayo en el recinto de La Morgal ELCOMERCIO.ES Miércoles, 2 mayo 2018, 13:34

Los días 25, 26 y 27 de mayo va a tener lugar en el recinto de La Morgal, en Llanera, una de las propuestas musicales, deportivas y de ocio más ambiciosas de los últimos años en el Principado. El Festival Baldumac incluye en su programa grupos como Taburete, Danza Invisible, Maldita Nerea, Vicky Larraz, Tam Tam Go, Rebeldes, Modestia Aparte y El Norte, entre otros.

Contará con la presencia de reconocidos DJ's o 'youTubers' como Ismael Prego, 'Wismichu'. En el programa de actividades está la carrera OCR Storm Race, el espectáculo 'Yo No Fui a la ESO', una Cometcon de tres jornadas y alternativas paralelas como zona de 'food trucks' y mercado con área de juegos con consolas actuales y videojuegos 'retro'. Pablo Blanco, Mario Rey e Iván Suárez son los artífices de este proyecto. La idea era traer «a casa» una propuesta que uniera música, ocio y deporte. Pablo Blanco explica que «la idea empezó porque Mario Rey quería organizar en La Morgal un macroevento deportivo de varias disciplinas. Me preguntó si quería gestionar el tema musical y entonces me incorporo junto a Iván, pero con el compromiso de hacer algo grande».

¿Quieres saber más? Fechas: Del 24 al 27 de mayo. Lugar: Recinto de La Morgal. Precio: Diaria, 2,5 euros; abono de e días, 6 euros; Baldumac + Cometcom + Survival Zombie, 22 euros Precio para el I Festival youtubers e influencers : 22 y 60 euros. Conciertos: General, 38 euros; preferente, 55 euros; palco VIP, 205 euros. Web oficial: Baldumac.com

Viernes, 25 de mayo Maldita Nerea y Taburete

16.00. Apertura del Festival Baldumac, del mercado y de la Cometcon.

17:00 – 20:00. Presentación y entrega de dorsales.

23:00 – 06:00. Survival Zombie.

21:00. Concierto N9ways.

22:00 – 02:00. Concierto generación millenials: Maldita Nerea y Taburete.

02:00 – 04:00. Dj Diego Laruelo.

Maldita Nerea. / Efa.

Sábado, 26 de mayo Mucho deporte y concierto de 'Yo no fui a la ESO'

09:00. Apertura del Festival Baldumac y del mercado.

10:00 – 23:00. Cometcon.

10:00 – 22:00. Charlas, exposiciones, presentaciones, alimentación y briefing.

10:00 -20:00. The Partner Games AFW.

10:00 – 20:00. Campeonato de fútbol 7.

10:00 – 14:00. Campeonato de bolos.

12:00 - 20:00. Campeonato de béisbol.

12:00 – 20:00. Campeonato de rugby.

16:00 – 20:00. Campeonato de tiro con arco.

16:00 – 20:00. II Storm Race.

21:00 – 06:00. Concierto 'Yo no fui a la ESO', con la actuación de La Guardia; Danza Invisible; Modestia Aparte; Janra Arnáiz de Guaraná; Viki Larraz de Olé Olé; Nacho Campillo de Tam Tam Go; Carlos Segarra de Los Rebeldes; Carmelo López de El Norte; Javier de Pecos; Sonia Madoc de Sonia y Selena; Bernardo Vázquez de The Refrescos; La banda del Campitán Inhumano (ex de Los Inhumanos y Capitán Canalla); Tributo a Michael Jackson; The Soundlovers; New Limit; Tina Cousins; Pont Aeri; Chasis; Miguel Lara Violin Remember Live Show; DJ Neil, Diego Laruelo & The Band y Yayo acompañados de Saxo Remember Live Show; Live Drums; Guitar Dance Project; Piano Cover Live; The Granmajors; Vocal Live y Timbal Memories.

Danza Invisible. / Efe

Domingo, 27 de mayo Concierto de Panorama

09:00 – 10:00. Información y entrega de dorsales.

10:00. Apertura del Festival Baldumac y del mercado.

10:00 – 22:00. Cometcon.

10:00. Salida cicloturista de montaña.

10:15. Salida carrera de montaña 21 km.

10:20. Salida carrera de montaña 12 km.

10:30. Salida Duatlón.

10:00 – 14:00. Competiciones categorías menores varias disciplinas.

17:00 – 00.000. Concierto de Panorama.