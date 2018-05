Baldumac, música, ocio alternativo y deporte en un solo recinto El Festival empieza esta tarde en La Morgal con Taburete y Maldita Nerea; mañana habrá un revival 80-90's y cerrará Panorama JOSÉ CEZÓN Viernes, 25 mayo 2018, 00:47

El mayor festival de ocio, música y deporte de Asturias» es la tarjeta de presentación del Baldumac, que arranca esta tarde (16 horas) en las instalaciones de La Morgal, en Llanera. El apartado musical reúne hoy a dos grupos pop de moda, Taburete y Maldita Nerea, con N9Ways de teloneros (21 horas); mañana será una jornada de 'revival' de los 80 y 90, con varios de sus protagonistas, y la Orquesta Panorama se encargará del broche dominical. Este novedoso festival está organizado por Mario Reis, Pablo Blanco e Iván Suárez.

Los madrileños Taburete, liderados por Willy Bárcenas, estrenarán algún tema de su próximo disco 'Madame Ayahuasca', que editarán en septiembre, y repasarán sus dos anteriores álbumes. Y los murcianos Maldita Nerea siguen con su gira del disco 'Bailarina', cuyo tema central homónimo fue la sintonía oficial de La Vuelta 2017.

La banda madrileña Taburete. / E.C.

Viernes, 25 HORARIO GENERAL 16 horas: Apertura del recinto hasta las seis de la madrugada. CONCIERTOS 21 horas: N9Ways. 22 horas: Maldita Nerea y, a continuación, Taburete. COMETCON 16 horas: Concursos, talleres, charlas, videojuegos, etc. 23 horas: Survival Zombie por todo el recinto del festival. DEPORTE 17 horas: Presentación de competiciones y recogida de dorsales de los participantes. BALDUMARKET 16 horas: puestos comerciales y artesanales, restauración...

Mañana (21 horas) le tocará el turno al macroevento monográfico ' Yo no fui a la ESO', producido por Pablo Blanco y presentado por el ilustra Joaquín Pajarón. Serán más de siete horas de música y visuales, donde se anuncian los grupos La Guardia, Danza Invisible y Modestia Aparte, además de Carlos Segarra, de Los Rebeldes; Nacho Campillo, de Tam Tam Go; Sonia y Selena; Juanra, de Guaraná; Viki Larraz, de Olé Olé; Javier Herrero, de Los Pecos; La Banda del Capitán Inhumano, con excomponentes de Los Inhumanos, o The Refrescos. También habrá un homenaje a Michael Jackson. El espectáculo se ilustrará con proyecciones de programas clásicos de televisión como 'Campeones', 'El Equipo A' o 'Un, dos, tres...'.

Y a las tres de la madrugada comenzará una fiesta dance de los noventa, pilotada por el popular Dj Neil, con más de una treintena de artistas en el escenario, entre bailarinas y dj´s, entre ellos, los asturianos Yayo y Diego Laruelo. Este último volverá a pinchar el domingo, tras la actuación de la Orquesta Panorama (20 horas), con su último show 'De Luxe' y repertorio renovado.

El grupo Modestia Aparte. / E.C.

Sábado, 26 HORARIO GENERAL 9 horas: Apertura del recinto hasta las seis de la madrugada. CONCIERTOS 21 horas: Evento 'Yo no fui a la ESO': conciertos de pop-rock de los 80 y 90. 3 am: Fiesta dance de los 90 conducida por Dj Neil y con más de treinta artistas. COMETCON 12 horas: Torneos, concursos, talleres, etc. DEPORTE 10 horas: The Partners Games AFW, Campeonato de Asturias de Fútbol 7 y campeonatos de béisbol, rugby, tiro con arco y II Storm Race. BALDUMARKET 9 horas: puestos comerciales y artesanales, restauración...

Baldumac será también durante los tres días el escenario de la Cometcon, una convención de cultura juvenil y ocio alternativo, que contará con la presencia de influyentes 'youtubers' como la madrileña Luna Dangelis, con más de 1,4 millones de suscriptores y amante de los videojuegos; Folagor, conocido por sus series de juegos de Pokémon y sus 'gameplays'; Sara Pecas, más ecléctica en contenidos, y el admirado Wismichu, con más de siete millones de seguidores.

Otra propuesta de la Cometcon llegará esta noche (23 horas) con la Survival Zombie, el mayor juego de supervivencia para todo tipo de público, organizado por World Real Games (WRG) y deAcero Producciones artísticas. Los participantes se enfrentarán a muertos vivientes y deberán superar diversas pruebas.

La orquesta Panorama, en pleno espectáculo. / CITOULA

Domingo, 27 HORARIO GENERAL 9 horas: Apertura del recinto hasta la una de la madrugada. CONCIERTOS 20 horas: Orquesta Panorama y dj Diego Laruelo. COMETCON 12 horas: Charlas, torneos, concursos, talleres, etc.DEPORTE 10 horas: Campeonato de Asturias de Fútbol 7 11 horas: Masterclass Ciclo Indoor y juegos de rugby, béisbol, bolos y fútbol. BALDUMARKET 9 horas: puestos comerciales y artesanales, restauración...

Y el tercer pilar del Baldumac será el deporte. El programa de mañana arranca a las diez de la mañana con The Partner Games AFW y, de manera sucesiva, le seguirá el Campeonato de Asturias de Fútbol 7 y otros de béisbol, rugby, tiro con arco y la II Storm Race. Y el domingo habrá una masterclass de ciclo indoor, de nuevo el campeonato de Fútbol 7 y juegos de rugby, béisbol, bolos y fútbol de libre acceso. La organización instalará, además, unas pantallas gigantes para seguir en vivo la final de la Champios de mañana y los partidos del Sporting y el Oviedo del domingo.

El festival dispondrá de un espacio denominado Baldumarket, con puestos comerciales y artesanales, además de restauración, 'food trucks', atracciones feriales, exposiciones, zona de descanso, sala de lactancia, ludoteca y terrazas. También se instalará un Punto Violeta, atendido por abogadas especializadas en violencia de género y donde se informará de la campaña contra esta lacra social. Y habrá servicios especiales de autobuses desde Oviedo, Gijón y Avilés con el festival.