Metrópoli, la diversión del futuro

Spiderman, Capitán América, Hulk y el resto de ultramusculados personajes de la 'Marvel' ya están acampados en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, que entre hoy y el 8 de julio es su hogar. Empieza Metrópoli, la prueba que faltaba para confirmar que el verano ya está aquí.

El festival llega repleto de exposiciones, con una veintena de conciertos, monólogos, charlas y proyecciones cinematográficas. Hay tanto, que le proponemos un viaje organizado para que no se pierda nada del fin de semana. Agárrese, que vienen curvas y no hay tiempo que perder.

Para cumplir el programa establecido, vaya al recinto ferial gijonés a primera hora de la tarde. Metrópoli abre sus puertas, exposiciones y market a las 17 horas. Empiece yendo al Pabellón Principado de Asturias (cerca de la entrada) para ver dos exposiciones: 'Pop Songs. La música de Andy Warhol' y la galería graffiti. Tómese su tiempo, pero a las 18 horas, haga un descanso para asistir, en el mismo recinto, a la presentación del libro 'She's Madonna' que hagan Igor Paskual, Mar Álvarez y Eduardo Viñuela. Cuando acabe, salga a tomar el aire, relájase tomando algo y vuelva a las 20 para la presentación de '4 millones de golpes' que haga Eric Jiménez (Los Planetas). Para rematar el día, solo tres cosas más: concierto de Alice & The Wonders en el Escenario Thunder Bitch (21 horas), proyección de 'Poltergeist', en el anfiteatro del Palacio de Congresos (21.30 h.) y actuación de Mando Diao en el escenario Amstel (23 h.). Mientras, coma y beba algo, hay 'food trucks' y varios tenderetes.

La jornada del sábado empieza a las 12. Vaya primero a ver la muestra 'Superhéroes Marvel' en el Pabellón Sabadell y, a continuación, al Pabellón de Asturias para disfrutar de 'Tattoo Expo'. Descanse, tome algo y disfrute de la música de Los Estanques a las 13.30. Después, vaya al market, que está en la planta baja del Palacio de Congresos, eche un ojo y atienda a cómo vestir un kimono (15 h.). La tarde es suya: puede asistir a un seminario de autoprotección para madres e hijas en la sala del Pabellón Principado de Asturias (16 h.) y a la charla de Marta García Sarabia (18 h.) en la sala del Pabellón Principado de Asturias, o a la mesa '¿Puede la pornografía educar sexualmente?', con Celia Blanco y Ana Fernández, en el anfiteatro (18 h.). Si va con niños, ellos querrán pasar por la zona infantil de la planta baja del Palacio de Congresos, donde hay talleres, ludoteca, atracciones, meriendas mágicas. Y por la de videojuegos y realidad virtual del Pabellón Liberbank o pasar el rato en los karts y miniquads. Lo último del día: charla sobre Andy Warhol en la sala del Pabellón Principado de Asturias (20 h.), espectáculo 'Michael´s Legacy' en el auditorio o concierto de Nat Simons (21 h.), proyección de 'Pesadilla en Elm Street' en el anfiteatro y actuación de Loquillo (23 h.). Coja fuerzas que la noche es muy larga.

El domingo no da tregua. Por la mañana recorra el Palacio de Congresos para ver 'Bricks Expo - Mundo LEGO' en la Sala de Columnas, la zona aprendiz de mago, en la primera planta y 'Kimonos Vintage Japoneses', abajo. Seguro que en el market le quedó algo por mirar. Vuelva y sácase la espinita.

Sepa que todos los días por la tarde, a las 19 horas, en la misma planta baja Palacio de Congresos, hay un taller gratuito con el que sacar el máximo partido a cocinar con la thermomix.

Después, siga la ruta que le lleva a jugar una partida (dos, tres o las que quiera, claro) a Láser Tag (un juego cuesta 5 euros y dos, 8). De ahí, vaya a descubrir el secreto del faraón. Se puede jugar a este divertido 'scape room' los fines de semana a las 12.15, 14, 16.15, 18, 19.45, 21.30 y 23.15 horas. Entre semana, el horario se reduce a 17.15, 19, 20.45 y 22.30. Los grupos de hasta cinco personas pagan 40 euros; de 6 a 10 jugadores, 65 y 90 si el grupo alcanza la quincena. ¿Será capaz su equipo de abrir el cofre?

Si lo suyo es el teatro de inmersión y tiene más de 6 años, visite 'Tienda 47', donde los militares están en constante estado de alerta. Los sábados y domingos hay función a las 13, 18 y 20 horas; entre semana, solo a las 18 y 20 h. Participar cuesta 8 euros. Solo 7 si compra la entrada anticipada.

Metrópoli es pura magia y para salir de él convertido en un experto en acertijos y conjuros, participe en la gymkana 'La mandrágora perdida'. Los fines de semana puede hacerlo a las 12.15, 12.45, 13.45, 14.15, 16.15, 16.45, 17.45, 18.15, 19.15, 19.45 y 20.45 horas, abonando 10 euros.

Ajuste bien los tiempos para no perderse el programa del domingo: a las 20, Álex Clavero presenta '#Mimadreestrendingtopic' en el Palacio de Congresos; a las 21, actúan Staytons; media hora después, se verá 'Revolution of Sound: Tangerine Dream' en el anfiteatro, y a las 23 horas, actúa C. Tangana, así que a buen seguro saldrá del recinto cantando aquello de «Ella, que ha nacido modelo, diva y superestrella».

Esta vez no hay 'game over'. Si no le da tiempo a todo o se ha quedado con ganas de más, a Metrópoli aún le queda una semana de fiesta. Entrar al recinto solo cuesta 3,5 euros.

Programa del fin de semana de Metrópoli 2018 (recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Entrada 3,5 euros al día.

Viernes, 29 de junio

Un Flash hecho con figuras de LEGO.

De 17 a 22.30 h.: Exposiciones 'Pop Songs. La música de Andy Warhol' en la planta baja del Pabellón Principado de Asturias, y 'Galería Graffiti', en la primera planta.

De 17 a 22.30 h.: Muestras 'Superhéroes Marvel', en el Pabellón Sabadell, y 'Tattoo Expo', en el de Asturias.

De 17 a 22.30 h.: 'Bricks Expo - Mundo LEGO', en la Sala de Columnas del Palacio de Congresos; zona aprendiz de mago, en la primera planta, y exposición 'Kimonos Vintage Japoneses', en la planta baja.

De 17 a 22.30 h.: Zona de videojuegos y realidad virtual, en el Pabellón LiberBank. De 18 a 22 h., hay torneos de 'Overwatch' 1vs1.

18 y 20 h.: Igor Paskual y Mar Álvarez presentan 'She's Madonna'. Después, turno para 'Cuatro millones de golpes', de Eric Jiménez (Los Planetas), en el Pabellón Principado de Asturias.

21 h.: Alice & The Wonders actúa en el Escenario Thunder Bitch.

21.30 h.: Proyección de 'Poltergeist' (Tobe Hooper, 1982), en el anfiteatro del Palacio de Congresos.

23. h.: Mando Diao actúa en el escenario Amstel.

Sábado, 30 de junio

Loquillo.

De 12 a 14 y de 16 a 22.30 h.: Exposiciones 'Pop Songs. La música de Andy Warhol' en la planta baja del Pabellón Principado de Asturias, y 'Galería Graffiti', en la primera planta. Además, la muestra 'Superhéroes Marvel' está en el Pabellón Sabadell.

De 12 a 23 h.: 'Tattoo Expo', en el Pabellón de Asturias.

De 12 a 22.30 h.: 'Bricks Expo - Mundo LEGO', en la Sala de Columnas del Palacio de Congresos, y exposición 'Kimonos Vintage Japoneses', en la planta baja.

De 12 a 14 y de 16 a 22.30h.: Zona aprendiz de mago, en la primera planta del Palacio de Congresos.

De 12 a 14 y de 16 a 22.30 h.: Zona de videojuegos y realidad virtual, en el Pabellón LiberBank. De 13 a 14 h., torneo 'Tekken 7', y de 16.30 a 22 h., retos de 'Fortnite' por escuadrón.

13.30 h.: Metrovermú con Los Estanques, en el escenario Thunder Bitch.

De 15 a 16 h.: Viste un kimono, en el market (planta baja del Palacio de Congresos).

De 16 a 18 h.: Seminario de autoprotección para madres e hijas, en la sala del Pabellón Principado de Asturias.

18 h.: Charla de Marta García Sarabia en la sala del Pabellón Principado de Asturias. Mesa '¿Puede la pornografía educar sexualmente?', con Celia Blanco y Ana Fernández, en el anfiteatro.

20 h.: Charla 'Andy Warhol', por Javier Paneras, en la sala del Pabellón Principado de Asturias.

21 h.: Nat Simons actúa en el Escenario Thunder Bitch, y espectáculo 'Michael´s Legacy', en el auditorio.

21. 30 h.: Proyección de 'Pesadilla en Elm Street' (Wes Craven, 1984), en el anfiteatro.

23 h.: Concierto de Loquillo.

Domingo, 1 de julio

C. Tangana.

De 12 a 14 y de 16 a 22.30 h.: Exposiciones 'Pop Songs. La música de Andy Warhol' en la planta baja del Pabellón Principado de Asturias, y 'Galería Graffiti', en la primera planta. Además, la muestra 'Superhéroes Marvel' está en el Pabellón Sabadell.

De 12 a 23 h.: 'Tattoo Expo', en el Pabellón de Asturias.

De 12 a 22.30 h.: 'Bricks Expo - Mundo LEGO', en la Sala de Columnas del Palacio de Congresos, y exposición 'Kimonos Vintage Japoneses', en la planta baja.

De 12 a 14 y de 16 a 22.30 h.: Zona aprendiz de mago, en la primera planta del Palacio de Congresos.

De 12 a 14 y de 16 a 22.30 h.: Zona de videojuegos y realidad virtual, en el Pabellón LiberBank. De 13 a 14 h., Torneo de 'Drift 4' y de 16.30 a 22 h., de 'OverWatch' 3vs3.

De 12 a 14 h.: Seminario de autoprotección para madres e hijas, en la sala del Pabellón Principado de Asturias.

13.30 h.: Metrovermú.

De 15 a 16 h.: Viste un Kimono, en el market (planta baja del Palacio de Congresos).

17.30 h.: Taller dog it´s yourself, en el Pabellón Central.

18 h.: Ely Swing y Guaja D actúan en el Escenario Thunder Bitch.

20 h.: Oviclip presenta una retrospectiva sobre audiovisuales y su influencia con la presencia de C. Tangana, en la sala del Pabellón Principado de Asturias. Álex Clavero presenta '#Mimadreestrendingtopic', en el Palacio de Congresos.

21 h.: Concierto de Staytons.

21.30 h.: Proyección de 'Revolution of Sound: Tangerine Dream' (Margarete Kreuzer, 2017), en el anfiteatro.

23 h.: Concierto de C. Tangana.