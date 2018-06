La fiesta se apodera de Asturias Entra el verano y con él una sucesión de celebraciones que recorren toda la geografía regional. Les proponemos una guía para no perderse Una pareja en la hoguera de San Juan, en Trasona. / MARIETA JOSÉ L. GONZÁLEZ Martes, 19 junio 2018, 14:18

El verano está a la vuelta de la esquina y de su mano llega la mayor concentración festiva del año en Asturias. A lo largo y ancho de la geografía regional no hay pueblo, villa o ciudad que no prepare un festival, un concierto o una buena romería con la que dar satisfación a sus vecinos y a todos aquellos que decidan apuntarse. La proliferación de folixes es tal que no está de más contar con un buen calendario como el que se propone en estas páginas, una guía para elegir con qué quedarse o, simplemente, para no perderse una sola fiesta.

El pistoletazo de salida lo da la noche de San Juan. El sábado los asturianos se echan a la calle para quemar lo viejo, danzar alredor de las llamas y dar la mejor bienvenida al verano. Quien quiera sumarse a una gran romería tiene opciones. Mieres se ha convertido en un referente en esta noche mágica, que acompañan con un gran número de actividades que comenzaron el pasado viernes y que se prolongan hasta mañana. Otra opción es acercarse al embalse de Trasona para disfrutar de una noche de fuego y conciertos o pasarse por la playa de Poniente, en Gijón, donde son muchas las pequeñas hogueras que jalonan el arenal.

La descarga de Cangas. / DAMIÁN ARIENZA

Julio llegará cargado de citas para disfrutar del sol y, sobre todo, de la sidra. La primera señalada en rojo es el Festival de la Sidra de Nava (6-8 de julio), un clásico dedicado a la bebida patria que congrega a cientos de personas. El 16 es el día de una de las fiestas más peculiares de la región:la descarga de Cangas del Narcea. Miles de voladores lanzados al cielo para, en apenas unos minutos, ofrecer una experiencia cargada de intensidad. Una fiesta que coincide con la celebración del Carmen, una fecha que también se festeja en multitud de municipios costeros por ser la patrona de los marineros.

Jóvenes en pleno Carmín. / PABLO NOSTI

Una semana después es el turno de la romería más multitudinaria de cuantas se celebran en la región: el Carmín de la Pola. Miles de romeros se suman a una fiesta en la que no pueden faltar la sidra y el buen humor, que se traduce en mensajes grabados en camisetas de lo más peculiares.

Dos días después, el 25, la Vega del Enol se viste de gala para celebrar la Fiesta del Pastor, una buena oportunidad para disfrutar, incluso por la noche, de un paraje único. Las carreras de caballos y la subida a la Porra de Enol, dos clásicos que no hay que perderse.

Ascenso a Aristébano. / TAREK HALABI

El último domingo de julio (29) el protagonista es Aristébano, donde se celebra la Vaqueirada, la boda más peculiar del verano en Asturias.

La llegada de agosto es también la llegada de la fiesta más internacional de la región: el Descenso del Sella. Las piraguas se cuentan esos días en Arriondas y Ribadesella por cientos, pero los selleros por miles. Un fin de semana (3 y 4) de desenfreno que cambia el aspecto de estas dos localidades.

Unos kilómetros más al oeste, en Pravia, se celebra ese domingo otra romería con solera: el Xiringüelu. Miles de romeros se dan cita en el prao de Salcedo pertrechados con buena comida y, sobre todo, mucha sidra, para disfrutar de la jornada en torno a las casetas creadas por las peñas.

La Semana Grande de Gijón (del 7 al 14 de agosto) llegará cargada de conciertos y actividades. Buena oportunidad para ver a Luz Casal o Maldita Nerea en directo y para disfrutar de uno de los espectáculos del verano, la noche de los Fuegos, que ponen el broche a los festejos gijoneses.

La noche de los Fuegos, en Gijón. / JORGE PETEIRO

El sábado 18 de agosto llega cargado de actividad. Mientras en Espinaréu se celebra la Fiesta del Asturcón, Laviana acoge el descenso folclórico del Nalón, una oportunidad de disfrutar de la creatividad de los participantes y de las aguas del río más importante de Asturias.

El miércoles 22 el protagonismo se lo lleva Luarca, con San Timoteo, una auténtica romería para disfrutar de la comida de campo y de la sidra. Sidra que podrá degustarse a raudales en el festival que se organiza en Gijón del 18 al 28 de agosto y que ya se ha hecho un hueco por derecho propio en el calendario estival.

Un niño en plenoSanTimoteo. / JORGE PETEIRO

Esos días celebra Avilés sus fiestas de San Agustín, una semana con conciertos y actividades que culminarán con un espectáculo pirotécnico en el entorno de la ría.

No solo de romerías vive el verano astur. La música también será protagonista con un gran número de festivales para todos los públicos que permitirán ver en directo a Pablo Alborán, Enrique Bunbury, Bad Religion, la Orquesta Mondragón o The Prodigy, entre otros muchos.

Un completo calendario festivo con propuestas para todos los gustos que dejan sin excusa a todos aquellos que no quieran moverse de casa.