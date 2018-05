Gijón y Oviedo, en danza 'La Bella y la bestia' se representa el domingo en el Teatro Jovellanos de Gijón. El Campoamor recibe el domingo a los solistas y estrellas del Ballet de la Ópera de París y el Jovellanos, 'La bella y la bestia' del Malandain Ballet Biarritz Viernes, 4 mayo 2018, 10:49

Los aficionados a la danza tienen este domingo una difícil elección que hacer: Oviedo o Gijón, el Teatro Campoamor o el Jovellanos, los solistas y estrellas de la Ópera de París o 'La bella y la bestia' de Malandain Ballet Biarritz. Dos propuestas ambas procedentes de Francia que se presentan mucho más que apetecibles.

Oviedo inicia a las siete de la tarde una Gala de la danza que se compondrá de dos partes bien definidas. La primera arrancará con un preludio con el sonido del piano de Andrea Turra sobre música de Rachmaninov. Dos bailarines -Bianca Scudamore y Alessio Carbone- harán realidad la coreografía de Stevenson; el paso a dos de 'La bella durmiente' saldrá a escena con Myriam Ould-Braman y Giorgio Fourés que bailarán la coregografía de Nuréyev sobre música de Chaikovski. Mozart pondrá la música en 'Le parc', coreografía de Preljocaj con Alice Renovand y Alessio Carbone en las tablas. Aún falta el solo de Valentine Colasante sobre música de J. Strauss, el paso a dos de Marie-Agnés Gillot y Antonio Conforti sobre la composición de Aubris y la coreografía de Carlson para dar vida a 'Signes'. 'Don Quijote', un paso a dos del mítico Petipa con música de Minkus, cerrará la primera parte con los cuerpos en movimiento de Bianca Scudamore y Francesco Mura. Tras un intermedio, llegarán seis coreografías acompañadas de la música en vivo de Andrea Turra al pianio, y Gerard Baraton y Christian Pacher al acordeón. Son el paso a dos del 'El lago de los cisnes', el solo 'Les Bourgeois', 'Together alone', 'In the middle, somewhat elevated', 'Aunis' y 'Études'.

Abraza una gama amplia de repertorios este programa, bien distinto al que se podrá degustar en Gijón durante los 77 minutos de duración de 'La bella y la bestia', una pieza interpretada por 22 bailarines con coreografía de Thierry Malandain sobre música de Tchaikovski. Se trata de una coproducción que une al Malandain Ballet Biarritz con otras entidades culturales, como el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián y que se estrenó el Lyon en 2016. Las críticas que se escribieron entonces hablaron de una pieza de gran belleza con un sinfín de invenciones coreográficas que la sitúan en un mundo de auténtica varguardia.

Dicen que la Bella encarna el alma del ser humano y la Bestia su fuerza vital y sus instintos, y en esa dualidad se mueve este cuento con final feliz: «En nuestra propuesta la Bestia, liberada de sus demonios interiores, se casará con la Bella bajo un sol ardiente», anuncia Thierry Malandain.