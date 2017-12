La guinda al 30 cumpleaños de Dixebra El grupo Dixebra clausura esta noche en Oviedo su gira de trigésimo aniversario. / E. C. La banda ofrece hoy un Oviedo un concierto de fin de gira donde regalará un EP. El grupo Staytons, flamante ganador del Concurso del IAJ, actúa en Villaviciosa JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 29 diciembre 2017, 13:23

La veterana banda asturiana Dixebra cerrará esta noche los actos conmemorativos de su trigésimo aniversario con una fiesta-concierto en Oviedo (Tribeca, 21.30 horas 10 y 14 euros). Será la última oportunidad de escuchar el repertorio especial de este ‘Tour 87-17’ y todos los asistentes recibirán de regalo un EP exclusivo titulado ‘Dalgo vieyo. Dalgo nuevo. Dalgo emprestao’, que incluye dos temas clásicos (‘Da-yos caña’ y ‘Esto ye Asturies’), uno inédito (‘Sigue’l tren’) y una versión de la banda británica Oyster Band reconvertida en ‘Adiós, Cordera’.

El disco incluye colaboraciones de artistas de la esceba folk astur como José Manuel Tejedor (gaita), Javier Tejedor (acordeón), Rubén Bada (violín y buzuqui) o la Banda de Gaites LaKadarma, además de Toño Gómez (trombón), Ángel Ruiz (banjo) o Vito Álvarez (coros).

Dixebra, con doce discos editados en estas tres décadas, festejó esta efeméride desgranando en las redes sociales anécdotas, curiosidades, material inédito o hemeroteca. Además, editó un videoclip del nuevo tema ‘Sigue’l tren’, dirigido por Javier Lueje, y con una letra alusiva a la historia del grupo; sacó, en colaboración con Sidra Fanjul, quinientas botellas conmemorativas con una etiqueta que incluía varias estrofas del tema ‘Canciu d’amor’ o protagonizó una extensa gira por Asturias y España, además de un concierto en el escenario central del Festival Intercéltico de Lorient.

El grupo Staytons, flamante ganador del Concurso de Maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud y 40 Principales, ofrecerá esta medianoche un concierto en Villaviciosa (O´Connell). La banda está formada por Juanvi Stroup (guitarra rítmica, teclados y voz), Alejandro ‘Venti’ Sariego (guitarra solista), Dani Valdés (batería), Andrés Rivera (bajo) y Luis Ángel Sánchez (trompeta) y cultiva géneros como el rock, funk, blues o country. Con aterioridad, obtuvo el segundo puesto en el Concurso de Rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco Espina.

Robotnik en Gijón

Entre la variada oferta musical de Nochevieja en Gijón, el italiano Alexander Robotnik, uno de los máximos exponentes del sonido italo-disco protagonizará la fiesta de Pure Works y el Lanna Club (00.30 horas. 12 y 15 euros), junto a Alex Ohmios, Searcher, Music Box Inc y No Name. La promotora Loft Co despedirá el año en El Jardín 2 (1 am. 15 y 18 euros) con Kresy, Neverland, Adolfo Sputnik, Eulogio, Gillu, Alberto Palacios y Jairo Beltrami.

Fiestas en Oviedo

En Oviedo (Lata de Zinc, 00.30 horas) habrá una Folixa de Nochevieja con Allanai Crew, Nueva Rumasa, Félix Noise, L-love, Epifania y Telekkomando Vj, que pincharán una amplia variedad de estilos. Y en La Salvaje ( 00.30 horas), habrá en la planta baja una fiesta del Fauno Club, que estará amenizada por René, Vitali, Pibli y Raulín. Y en la planta superior pincharán Dj Pícaro y Miss Disco.