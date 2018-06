José Luis García Martín se deja editar por el lector Joé Luis García Martín firmó ejemplares en la feria. :: FIRMA Sábado, 16 junio 2018, 04:44

En un acto no exento de coraje, para publicar su último poemario José Luis García Martín (Cáceres, 1950) se ha puesto en manos del lector. Marcos Tramón es quien selecciona, sin intervención alguna del autor - aunque, reconoce, «lo hubiera deseado con algunos poemas»- las creaciones desconocidas e inéditas que en los últimos cuarenta años han salido de la imaginación de García Martín. «No retoqué nada», promete en la firma de 'Solo ida' (Impronta, 2018). De la experiencia asegura que «está bien confiar en el lector». Y eso que «la relación de un autor con sus poemas es peculiar, y una vez que publican tu obra ya no es tuya». Su primer libro salió en 1972 pero García Martín no se relee. «Lo que más me gusta es lo que hago ahora y está recogido en 'Presente continuo' (Impronta, 2015).