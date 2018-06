Llanera, lista para los Exconxuraos Amigos de los Exconsuraos, en sus últimos ensayos. / Susana San Martín La fiesta se celebrará del 29 de junio al uno de julio en el recinto ferial de Ables | Asociaciones y entidades del concejo velan armasy ropajes para el evento. Casi se han reservado todas las plazas para la cena medieval MARCOS GUTIÉRREZ Siero Lunes, 18 junio 2018, 11:50

Exconxuraos, una de las fiestas con más tradición en Llanera, se acerca. Del 29 de junio al uno de julio en el recinto ferial de Ables se revivirá la historia de la rebeldía de los vecinos de Llanera contra el obispo Don Guillén. Todo apunta a que este año será otro éxito en cuanto a público.No en vano, desde el Ayuntamiento se informa de que para la cena medieval del sábado ya se han hecho 1.133 reservas del total de 1.232. Pocos colectivos ponen tanto empeño e ilusión en recrear este capítulo de la historia de Llanera como la Asociación de Amigos de los Exconxuraos, que compartió con EL COMERCIO uno de sus últimos ensayos. El colectivo comenzó su actividad en febrero del año pasado, pese a que su gestación tiene su origen antes. Juan Luis Pérez señala que «nosotros este año vamos a hacer teatro. También nos encargamos del pasacalles y luego ya somos una parte más del evento, ya que tampoco queremos ser protagonistas. Queremos que se vea que vamos vestidos de la época medieval, no disfrazados», aclara. «A la gente en Asturias nos gustan mucho los mercados medievales y la cultura astur. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos participando en la película 'El crucigrama de Jacob', una adaptación del libro de Ana López Martín, que se desarrolla en el camino antiguo de Santiago».

En la actualidad Amigos de los Exconxuraos cuenta con medio centenar de socios activos. Agustín Santos, presidente de este colectivo, señala que «además de en Exconxuraos intentamos salir por mercados medievales de Asturias y fuera para que nos conozcan. Nuestra asociación nació con el fin de promocionar los Exconxuraos a nivel regional y luego, si podemos, en el ámbito nacional y europeo. Ojalá esto vaya avanzando mucho más y consigamos que esos días todo el mundo vaya vestido con ropa medieval», resalta.

De punta en blanco

Y es que la indumentaria resulta esencial en estas celebraciones. Bien lo sabe Natividad Rodríguez, modista de Posada de Llanera especializada en trajes de época, que tiene estos días uno de sus picos de actividad. Su taller de la avenida Prudencio González es un hervidero de encargos, fechas de entrega y últimos detalles para disponer de los trajes para Exconxuraos listos y en perfecto estado de revista. «Cada año el estilismo de la cena va en aumento, la mayoría de la gente lleva traje y va bien vestida», recalca. Tanto en el evento en general como en la cena de Exconxuraos en particular cree que los participantes «se meten más en el papel y se divierten más» cuanto mejor caracterizados van.

«La gente, cuando se viste, aunque sea económicamente un esfuerzo, es consciente de que ese traje se lo quedan para toda la vida. Por ejemplo, las mujeres, que llevamos mangas tan enormes nos metemos mucho más en el papel», resalta. Explica que los participantes en el evento quieren ir caracterizados «de nobleza para arriba, de plebeyo no quiere ir nadie. Para ir de pobres ya estamos todos los días. Mucha gente repite en Exconxuraos y siempre te queda ese recuerdo. Es superdivertido, he ido a alguna fiesta medieval fuera de Asturias y he de decir que esta de aquí es impresionante. Hay mucha disposición de gente al disfrute y solamente falta que acompañe un poco el tiempo, ya que el año pasado llovió mucho», dice.

Subraya que los vestidos y trajes que salen de su taller «mucha gente los reconoce, pero también hay gente que se los preparan ellos y van muy bien vestidos. Lo más importante es la elección del diseño y los materiales que se van a utilizar, ya que mucha gente no sabe qué es lo apropiado para cada época y se dejan asesorar». Esta experimentada modista, experta en trajes medievales, comenta que también tiene encargos encargos «para bodas celtas y del de siglo de oro». Apunta que «en el tema de vestuario ha crecido mucho la fiesta. En los primeros años la gente no tenía mucha esperanza en que creciera, pero fue desarrollándose poco a poco, con mucho trabajo detrás».

Un gran reclamo

La Asociación Cultural La Madreña y la banda de gaitas Fonte Fuécara son dos de las agrupaciones clásicas que se encargan de la animación en el evento. Alicia Alconada, de La Madreña, comenta que siempre se encargan «de dos partes del evento. Por un lado participamos el domingo en el desfile y la eucaristía junto con Fonte Fuécara; luego, el sábado en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera y con Fonte Fuécara organizamos el festival folclórico». Explica que en la edición de este año acudirán al festival las agrupaciones Trebeyu de Gijón y Familia Castellano de Miranda de Ebro. «Para nosotros es un evento importante y una pantalla para poder traer a grupos de fuera». «No es lo mismo que un grupo venga a actuar a Exconxuraos el sábado, en un entorno así, que cualquier otro día del año. Además, hay que tener en cuenta que el festival lo hacemos antes de que empiece la cena», comenta. Alconada destaca que la formación, a día de hoy, está integrada por 65 miembros, «entre la banda y el grupo de baile de mayores y niños».