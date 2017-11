¿Qué hacer este lunes en Asturias? El escritor Juan Rulfo recibirá esta tarde un homenaje en Gijón. / E.C. Proyecciones para los cinéfilos y cuentos de Gloria Fuertes para los más pequeños son algunos de los planes para hoy en la región EL COMERCIO Gijón Domingo, 26 noviembre 2017, 23:55

Un homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo y un concierto en La Laboral para celebrar Santa Cecilia en , además de cine en el Teatro Filarmónica de Oviedo y literatura infantil en honor a Gloria Fuertes en Mieres, son algunos de los planes que ofrece Asturias para disfrutar de este inicio de semana. ¡No pierdas detalle!

Homenaje a Rulfo en Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Ateneo Jovellanos

Se cumplen cien años del nacimiento del escritor y guionista mexicano Juan Rulfo y varios autores han querido rendirle un homenaje en forma de libro. Se titula ‘Rulfo, cien años después, veintitrés narradores lo celebran’ y esta tarde se presenta en el Ateneo Jovellanos de Gijón, actividad que cuenta con el apoyo del Aula de Cultura de EL COMERCIO. Los encargados de hacerlo son dos de los coautores, Pedro Curto y Víctor Vegas, y la editora de la antología, Mayda Bustamante. La entrada es libre.

Concierto en la Laboral

Esta tarde, a las 19 horas, en el Teatro de la Laboral de Gijón

Los alumnos del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón ofrecen un concierto muy especial para celebrar a su patrona, Santa Cecilia. Actúan solistas de las diferentes especialidades instrumentales, alumnos de danza clásica y contemporánea y la Little Band bajo la dirección de Antonio Gómez. Sonarán piezas de Weber, Simmons y Pastorius, entre otros. Entrada gratuita.

Cine con coco, en Oviedo

Esta tarde, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica,

Podrá verse ‘La revolta de les escales’ dentro del ciclo ‘Cine con coco’. Cuando Telefónica se privatizó, externalizó la plantilla y cambió las condiciones de sus trabajadores. En 2015 hubo una huelga que sirvió a los trabajadores para organizarse. Un año después, impulsaron el Correscales, una carrera de relevos de Bilbao a Barcelona con la que se recaudó cerca de 130.000 euros. Duración: 62 minutos. Gratis.

Literatura en homenaje a Gloria Fuertes en Mieres y Gijón

Hoy, a las 18, en la Biblioteca de Turón, y a las 20 horas, en el CMI de La Arena

En el taller ‘Conociendo a Gloria’ en el que los asistentes se acercarán a la poeta de manera participativa a través de anécdotas, sus cuentos y poemas. Gratis. Inscripciones en la biblioteca. Dirige: Librería Infantil Muelle. A las 20 horas, en el CMI de La Arena, los grupos poéticos Encadenados y Versos Libres leerán algunos de sus poemas y proyectarán vídeos. Gratis.

Y además...

Proyección de ‘Hannah y sus hermanas’ en Mieres

Hoy, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, se verá uno de los títulos más reconocidos de Woody Allen: ‘Hannah y sus hermanas’ (1986). Las tres protagonistas son hijas de un matrimonio de actores y tienen caracteres muy diferentes. Hannah está casada con un empresario que se termina enamorando de una de sus hermanas. 106 minutos. Gratis.

Gijón celebra hoy el Día Internacional de la Ciudad Educadora

Varias actividades: a las 10, sale un autobús desde la plaza del Parchís (parada calle Jovellanos). Con reserva previa, los adultos visitarán la Estación de Agua Potable situada en La Perdiz y el Depósito de Aguas de Tormenta de la zona Centro. A las 12 horas, charla-taller con café en la sede social de la Fundación Secretariado Gitano. A las 12 y a las 16, taller de sensibilización hacia las personas sin hogar en Mar de Niebla (reserva previa necesaria). Finalmente, a las 19.30 horas, en el CMI El Llano, la socióloga Carmen Ruiz Repullo imparte la charla titulada ‘La calle y la fiesta también son nuestras: violencias sexuales en la juventud’. Inscripción: 985 18 16 31 / 32 / oficinaigualdad@gijon.es.

Concurso: en busca del pote perfecto, en Turón

Hoy, de 17 a 20 horas, en el Colegio Vega de Guceo, cocineros y críticos gastronómicos probarán y valorarán todas las propuestas que se presenten a concurso con el fin de elegir la mejor. Es un anticipo de las XXVI Jornadas Gastronómicas del Pote del Valle de Turón, que se celebrarán entre el 2 y el 10 de diciembre.

Los dibujos de Francis Baconse exponen en Avilés

‘Francis Bacon. La cuestión del dibujo’, expuesta en la Cúpula del Niemeyer, confronta el mito de que Bacon no dibujaba. Las 73 obras forman parte de ‘The Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino’. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. 3 euros (2,5 reducida).